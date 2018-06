Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2018: 30 nhan sắc hồi hộp chờ tỏa sáng

Đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2018 khu vực miền Nam đang diễn ra tại Quy Nhơn, quy tụ 30 thí sinh từ các tỉnh miền trong. Tiết mục bikini với nữ ca sĩ Chi Pu đang được mong đợi.

Lúc 19h, đông đảo khách mời đã có mặt tại sân khấu diễn ra đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2018 tại Quy Nhơn. Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú và ca sĩ Chí Thiện đảm nhận vai trò MC thảm đỏ. Đêm thi dự kiến bắt đầu vào lúc 20h.

30 thí sinh tham gia đêm chung khảo là những cô gái xinh đẹp nhất khu vực miền Nam trong cuộc thi năm nay. Họ bao gồm: Đinh Thị Triều Tiên, Nguyễn Thùy An, Lê Thị Hà Thu Chiêu, Đinh Thị Quỳnh Giang, Hà Lương Bảo Hằng, Trương Nữ Thu Hiền, Lê Đoàn Hạ My, Vũ Hoàng Thảo Quyên, Nguyễn Thị Trúc Quỳnh, Lương Yến Thanh, Bùi Trần Minh Thy, Huỳnh Phạm Thủy Tiên, Lê Hoàng Bảo Trân, Nguyễn Thị Thúy An, Vũ Hoàng Thảo Vy...

Sau đêm thi, sẽ có 15 thí sinh được chọn vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 diễn ra từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 9. Người đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm nay cũng sẽ đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới.

Lúc 18h30, các thí sinh đang được gấp rút trang điểm cho màn xuất hiện đầu tiên tại cuộc thi. Trong ảnh là Đinh Thị Quỳnh Giang, số báo danh 025.

Thí sinh Nguyễn Thị Nhật Minh, một trong những "em út" của vòng chung khảo phía Nam, cô sinh năm 1999.

Mở đầu đêm chung khảo sẽ là tiết mục Lý cây bông, dân ca Nam Bộ qua mang trình diễn của 3 ca sĩ và top 30. Tại hậu trường, các cô gái tỏ ra khá hồi hộp.

Thùy Dung, Á hậu Việt Nam 2016, là một trong những người đến sớm và có mặt tại cuộc hội ngộ của các nhan sắc từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016.

Từ trái sang: Đào Thị Hà, Thủy Tiên (hai thí sinh vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016) và Diệu Thùy, Á hậu Việt Nam 2016 hội tụ tại sự kiện.

Đào Thị Hà, nhan sắc Nghệ An nổi bật tại cuộc thi 2 năm trước, gây ấn tượng với vẻ đẹp ngày càng rạng rỡ.

20h20, đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam2018 phía Nam bắt đầu. Mở đầu chương trình là tiết mục Lý cây bông do tam ca gồm Jang Mi, Cao Cường Nghĩa và Như Huỳnh biểu diễn. 3 ca sĩ trình diễn cùng vũ đoàn, sau đó top 30 cùng xuất hiện trong trong trang phục áo bà ba cùng nón khung xương trắng.

Trang phục của thí sinh mang ý nghĩa những bông hoa cùng khoe sắc và toả hương trong khu vườn nhan sắc Việt.