‘Chuông nguyện hồn ai’ của Hemingway giúp định hình John McCain

Thượng nghị sĩ John McCain, biểu tượng lớn của nền chính trị Mỹ, luôn khẳng định tác phẩm kinh điển của Earnest Hemingway là nguồn cảm hứng của cuộc đời ông.

Nhân vật chính trong Chuông nguyện hồn ai của Earnest Hemingway là Robert Jordan, một thanh niên Mỹ, chiến đấu trong cuộc Nội chiến Tây Ban Nha (1936-1939). Anh căm thù phát xít và kiên định thực hiện mục tiêu của mình bất chấp mọi nghi ngờ.

Thượng nghị sĩ John McCain, qua đời hôm 25/8 ở Arizona sau 14 tháng chiến đấu chống bệnh ung thư não, luôn nói rằng Chuông nguyện hồn ai là tác phẩm văn học ông yêu thích nhất. Và Robert Jordan chính là nguồn cảm hứng của cuộc đời ông.

Thượng nghị sĩ John McCain vừa qua đời vì bệnh ung thư não. Ảnh: Reuters.

Tựa đề cuốn Worth Fighting For của Thượng nghị sĩ McCain, xuất bản năm 2002, xuất phát từ khoảnh khắc khi Jordan nghĩ về cuộc đời mình: “The world is a fine place and worth fighting for and I hate very much to leave it” (Thế giới này là một nơi tuyệt vời, xứng đáng để chúng ta chiến đấu vì nó. Và tôi ghét phải rời bỏ nó).

Ông McCain khởi đầu cuốn Worth Fighting For bằng việc giải thích chuyện ông đến với Chuông nguyện hồn ai như thế nào. Năm 12 tuổi, ông tìm thấy 2 miếng cỏ 4 lá ở sân nhà mình tại Alexandria, Virginia và chạy tới phòng làm việc của cha để kẹp chúng vào một cuốn sách.

Tình cờ, ông mở chương 10 cuốn Chuông nguyện hồn ai và lập tức bị hút hồn bởi những mô tả đầy nghẹt thở về những khủng khiếp của chiến tranh. Ông ngốn ngấu cuốn sách và sau đó còn đọc đi đọc lại rất nhiều lần.

Thượng nghị sĩ McCain kể “những tư tưởng lãng mạn về lòng dũng cảm và tình yêu” của ông xuất phát từ chính Chuông nguyện hồn ai. Lòng dũng cảm và sự cao quý của Robert Jordan trở thành nguồn cảm hứng của cuộc đời ông.

Chuông nguyện hồn ai, cuốn tiểu thuyết kinh điển của Hemingway.

“Trong nhiều năm, Robert Jordan là người đàn ông mà tôi ngưỡng mộ hơn tất thảy. Anh ấy dũng cảm, tận tụy, giỏi giang, vị tha… Đó là người sẵn sàng hi sinh tính mạng, nhưng không bao giờ chấp nhận đánh mất lòng tự trọng. Anh ấy mãi mãi là người hùng của thế kỷ 20, thế kỷ của tôi”, ông McCain viết.

Trong sự nghiệp của mình, Thượng nghị sĩ John McCain viết tổng cộng 7 cuốn sách, bao gồm Character is Destiny, Faith of My Fathers, Hard Call, The Restless Wave, Thirteen Soldiers, Why Courage Matters và Worth Fighting For.

Tác phẩm Chuông nguyện hồn ai được xuất bản năm 1940. Đến nay, đây vẫn là một trong những cuốn tiểu thuyết được đánh giá là xuất sắc nhất của Hemingway, bên cạnh Mặt trời vẫn mọc, Giã từ vũ khí, Ông già và biển cả.