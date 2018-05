Chuyến bay ‘phi thường’ của Olga Tokarczuk đạt giải Man Booker Quốc tế

Man Booker Quốc tế (Man Booker International) là giải thưởng dành cho tác phẩm dịch sang tiếng Anh tốt nhất từ bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Số tiền thưởng là 50.000 bảng Anh (khoảng 1,5 tỷ đồng) được chia đều cho tác giả Tokarczuk và dịch giả sang tiếng Anh Jennifer Croft.

Hơn 100 tiểu thuyết đã được gửi tới giải thưởng Man Booker năm 2018. Flights (Chuyến bay) của Tokarczuk đã vượt qua tác phẩm của hai cựu chủ nhân Man Booker - Han Kang của Hàn Quốc và László Krasznahorkai của Hungary - để giành giải thưởng năm nay.

Flights là tiểu thuyết của những mảnh liên kết với nhiều câu chuyện, trải dài từ thế kỷ 17 tới nay. Các câu chuyện được kết nối bằng các chủ đề sự dịch chuyển, thuật giải phẫu người.

Tác phẩm kể về nhà giải phẫu học Hà Lan Philip Verheyen, người đã mổ xẻ chân mình để khám phá ra dây chằng Achilles. Tiểu thuyết còn đề cập tới câu chuyện về nhà soạn nhạc thiên tài Chopin, khi trái tim của ông được em gái đưa từ Paris về Warsaw theo ý nguyện của nhà soạn nhạc.

Bên cạnh đó, tiểu thuyết còn kể câu chuyện về người chồng dần hóa điên sau khi vợ con anh ta biến mất bí ẩn trong kỳ nghỉ, sau đó xuất hiện trở lại không một lời giải thích; hoặc câu chuyện về người phụ nữ Ba Lan tới New Zealand khi còn trẻ, rồi quay lại Ba Lan để gặp người yêu thời trung học của mình...

Tác giả Tokarczuk là một nhà văn có sách bán chạy, từng đoạt nhiều giải thưởng Ba Lan. Bà từng học về tâm lý học tại Đại học Warsaw, ra mắt cuốn sách đầu tiên năm 1989.

Tới nay, Tokarczuk đã xuất bản 8 tiểu thuyết, 2 tập truyện ngắn. Ngoài sáng tác, Tokarczuk còn tổ chức festival văn học ở Lower Silesia.

Dịch giả cuốn sách Jennifer Croft thông thạo nhiều ngôn ngữ. Chị chuyển ngữ các tác phẩm từ tiếng Ba Lan, Tây Ban Nha, Ukaraina sang tiếng Anh. Croft có bằng thạc sĩ dịch thuật tại Đại học Iowa, là chủ bút tờ Buenos Aires Review.

Tác phẩm vào chung khảo giải Man Booker Quốc tế 2018:

- Flights của Olga Tokarczuk (Ba Lan), Jennifer Croft dịch, Nhà xuất bản Fitzcarraldo Editions)

- Vernon Subutex 1 của Virginie Despentes (Pháp), Frank Wynne dịch, NXB MacLehose Press.

- The White Book, Han Kang (Hàn Quốc), Deborah Smith, NXB Portobello Books.

- Ottilie Mulzet & George Szirtes, The World Goes On, László Krasznahorkai (Hungary), John Batki, NXB Tuskar Rock Press.

- Like a Fading Shadow của Antonio Muñoz Molina (Tây Ban Nha), Camilo A. Ramirez, NXB Tuskar Rock Press.

- Frankenstein in Baghdad, Ahmed Saadawi (Iraq), Jonathan Wright, NXB Oneworld.