Chuyến đi thanh xuân, tìm lại tuổi trẻ của hai cô gái chạm ngưỡng 30

"You only live once, but if you do it right, once is enough" - Thanh xuân trở lại hóa ra không hề khó, những cung đường kia vẫn đang đợi bạn một ngày không xa. Bạn hãy đi và tận hưởng khi còn có thể, để sau này nhớ lại, bạn biết rằng ta đã có một khoảng trời đầy ắp kỷ niệm, trải nghiệm khó quên.