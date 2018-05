Chuyến du lịch dở dang của hơn 200 người cùng công ty trên tàu SE19

Gần 300 người (238 người cùng công ty và người thân) đi trên tàu SE19 xuất phát từ Hà Nội đi du lịch Đà Nẵng. Tàu gặp nạn ở Thanh Hóa khiến chuyến du lịch của họ dở dang.

Hành khách bàng hoàng kể lại phút giây tàu SE19 bị lật "Đang ngủ, tôi nghe tiếng động lớn. Sau ít giây, tàu đảo lộn rồi lật, người nhao nhác, kính vỡ, khói dầu nhớt xộc vào, điện tối um", hành khách may mắn sống sót bàng hoàng kể.

Sáng 24/5, Bệnh viện đa khoa huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đang chữa trị cho ba nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng giữa tàu SE19 và ôtô tải biển số Nghệ An.

Chuyến du lịch Đà Nẵng dở dang

Ngồi thất thần trong buồng bệnh, chị Lưu Thị Mùi (27 tuổi, quê Yên Định, Thanh Hóa) đang chăm sóc cho chồng là anh Lê Ngọc Tài (33 tuổi).

Chị Mùi cho hay chị làm cho một công ty xây dựng ở Hà Nội. Tối 23/5, chị cùng chồng và con gái nhỏ 9 tháng tuổi đi du lịch Đà Nẵng cùng công ty. Đoàn công ty có 238 người, tính cả người thân có tổng cộng là gần 300 người. Họ đặt vé đi tàu SE19, xuất phát từ Hà Nội vào lúc 20h15.

Theo chị, đàn ông ngồi ở toa ghế ngồi số 1 để nhường chỗ phụ nữ và trẻ em nằm giường từ toa số 2. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, mọi người đều đang say giấc.

Chị Mùi chăm sóc chồng bị thương nặng. Ảnh: Nguyễn Dương.

“Sau va chạm lớn, con tôi bị va đập vào thành giường rồi hét toáng lên. Tôi vội ôm lấy con. Ít giây sau, tàu lật nhào”, chị Mùi bàng hoàng kể.

Trong đêm tối, điện trên tàu tắt, mọi người trên các toa sau chủ yếu là phụ nữ hoảng hốt, la hét. Ít phút sau, họ được cánh đàn ông đập cửa thoát hiểm, đưa lần lượt từng người ra ngoài.

Sau đó, chị Mùi đi tìm chồng và chết lặng khi hay tin anh đã được đưa vào bệnh viện. Anh Tài, chồng chị Mùi, bị nhiều vết thương ngoài da và phải khâu 19 mũi trong miệng, chưa thể trò chuyện.

“May mắn các thành viên trong gia đình tôi đều không ảnh hưởng đến tính mạng”, chị nói và cho biết thêm nếu không xảy ra vụ tai nạn, gia đình chị và công ty dự kiến sẽ đi du lịch Đà Nẵng trong ba ngày, 24 đến 26/5.

Nằm giường kế bên, anh Nguyễn Văn Dầu (cùng công ty chị Mùi), cho biết khi xảy ra tai nạn anh vừa chợp mắt ngủ.

“Sau tiếng động vang lên chát chúa, tôi giật mình tỉnh dậy. Chỉ ít giây sau, tàu lật nhào, mọi người nháo nhác lên. Cửa kính vỡ vỡ tung tóe, đồ đạc bay khắp nơi, khói dầu bốc lên”, anh Dầu kể.

Anh Vũ Bá Hạnh (28 tuổi, cùng công ty chị Mùi) nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Tĩnh Gia. Ảnh: Nguyễn Dương.

Sau phút định thần, anh đứng lên và tìm lối thoát thì giẫm chân lên mảnh kính và bị chảy máu. Dù bị thương, anh Dầu vẫn cố lết ra ngoài và hô hào anh em cùng phá cửa để giải cứu vợ con và mọi người mắc kẹt ở trong.

Cũng theo anh Dầu, do sự sắp xếp đàn ông ngồi ở toa 1, phụ nữ và trẻ em ngồi ở các toa giường nằm sau nên giảm rủi ro. Hơn nữa, khoảng cách từ đường sắt đến mương không cao, tàu lật từ từ nên mọi người may mắn bị thương nhẹ.

Cũng trong sáng nay, lãnh đạo trung ương và địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ viện phí cho các nạn nhân.

Hơn 200 người khắc phục sự cố đường sắt

Trao đổi với Zing.vn, ông Vũ Hoàng Linh, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa, cho biết sau vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng, lực lượng liên quan cũng như ngành đường sắt đang nỗ lực khắc phục.

Hàng trăm lãnh đạo, cán bộ, nhân viên khắc phục sự cố đường sắt sau vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Dương.

“Trên 200 người gồm lãnh đạo tỉnh, nhân viên ngành đường sắt, các đơn vị chức năng có liên quan, cũng như lãnh đạo địa phương đang có mặt ở hiện trường để khắc phục sự cố”, ông nói và cho hay dự kiến chiều nay, đường sắt Bắc - Nam sẽ thông tuyến trở lại.

Về thông tin tài xế ôtô tải tử vong, ông Linh bác bỏ và cho biết lái xe này đang được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) tích cực điều trị.

Cũng theo vị Chánh văn phòng, những nhân viên gác barie có nhiệm vụ vào thời điểm đó phải có trách nhiệm giải trình về vụ việc.

Phó thủ tướng chỉ đạo điều tra

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trong ngày 24/5 đã có công điện yêu cầu Bộ GTVT, Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Đồng thời, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa, vào hồi 0h30, ngày 24/5, đoàn tàu khách ma SE19 tuyến Bắc - Nam khi đi qua Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đã va chạm với ôtô tải chở đá mang BKS 37C - 151.38.

Vụ tai nạn khiến đầu máy và 6 toa xe bị trật bánh khỏi đường sắt, ôtô bị hư hỏng. Hai người tử vong gồm lái tàu và phụ lái tàu, 4 hành khách, 3 nhân viên đường sắt và lái xe bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu.

Phó thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chức năng huy động những điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm, báo cáo Bộ Công an và đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ hỗ trợ.

Ngoài ra, công an địa phương có đường sắt đi qua tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt. Nhất là hành vi phá hoại các công trình bảo vệ an toàn đường sắt để mở đường ngang trái phép qua đường săt.

Bộ GTVT chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Bộ khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, có biện pháp cảnh giới an toàn cho tất cả các đường ngang kể cả lối đi dân sinh.

Chiều 24/5, ông Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia cho biết Ủy ban ATGT quốc gia đã yêu cầu Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ tai nạn để điều tra, sớm đưa ra kết luận nguyên nhân cụ thể.