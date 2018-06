Chuyện hài hước ở các phiên bản The Face trên thế giới

HLV không giành chiến thắng bất cứ tập nào: Coco Rocha (The Face Mỹ) và Peach Pachara Chirathivat (The Face Thái phiên bản dành cho nam) là hai vị HLV kém may mắn khi không giúp thí sinh đội mình chiến thắng bất kỳ thử thách đồng đội nào. Nhiều người cho rằng vì tuổi đời và tuổi nghề còn non trẻ so với những vị HLV còn lại nên việc thất bại trước họ là điều bình thường. Thế nhưng, số người khác cho rằng kỹ năng của Coco Rocha không hề thua kém các HLV khác, trong khi đó Peach lại bị đánh giá là chưa đủ trình độ để ngồi vào vị trí dẫn dắt thí sinh.