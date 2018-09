Chuyện ít biết về Á hậu Phương Nga: Phong cách sexy, Huyền My tâm đắc

Á hậu Việt Nam 2018 Phương Nga được Á hậu Việt Nam 2014 Huyền My chọn làm Hoa khôi Đại học Kinh tế Quốc dân 2017. Huyền My không quên được gương mặt tươi rói của người đẹp đàn em.

Á hậu Phương Nga nhảy trên nền ca khúc 'Talk To Me' của Chi Pu Á hậu Việt Nam 2018 Bùi Phương Nga có năng khiếu nhảy hiện đại từ năm 12 tuổi và là thành viên đội văn nghệ Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trong một đêm tiệc tại TP.HCM của Hoa hậu Việt Nam 2018, Á hậu Phương Nga - khi đó còn là một trong những ứng viên nổi bật nhất - khiến hội trường choáng ngợp vì màn nhảy Talk To Me giống Chi Pu trong trang phục đỏ xuyên thấu gợi cảm. Khá trùng hợp, gương mặt của á hậu cũng được nhiều người so sánh với Chi Pu.

Phương Nga có lẽ là một trong những người đẹp hiếm hoi thi Hoa hậu Việt Nam mà vẫn "dám" bộc lộ tố chất gợi cảm mà vẫn đoạt giải cao. Bởi lâu nay, cuộc thi này vẫn được cho là chuộng những người đẹp ngoan hiền, ít thể hiện cá tính.

Á hậu hiếm hoi dám thể hiện cá tính táo bạo

Đoạt danh hiệu Á hậu ở tuổi 22, Phương Nga khiến dư luận vừa vui vừa tiếc. Nhưng cũng phải 22 tuổi, cô mới dám thể hiện hết cá tính, thế mạnh của mình một cách không hề e ấp, đôi khi hơi táo bạo như trên sân khấu Talk To Me. Cách hất tóc, cái vẫy tay hay liếc mắt gợi nhớ đến nữ ca sĩ Tóc Tiên đều cho thấy đây là một cô gái rất tự tin.

Thông thường, các người đẹp thi Hoa hậu Việt Nam khá ái ngại khi thể hiện mình là người có cá tính mạnh. Như Phạm Ngọc Linh, nữ tiếp viên hàng không, hay Vũ Hương Giang, Hoa khôi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2017, cũng là những người đẹp như thế, nhưng họ đều dừng chân sớm hơn Phương Nga trong đêm chung kết.

Á hậu Phương Nga hất tóc gợi cảm trong màn nhảy Đóa hoa hồng. Ảnh: Cắt từ clip.

Nếu so sánh sẽ thấy sự đối lập rất rõ giữa Phương Nga và Trần Tiểu Vy, tân Hoa hậu Việt Nam. Trong hậu trường, khi Phương Nga bước vào phòng, tất cả sẽ quay lại nhìn và dõi theo cô, phần vì làn da trắng khác thường, phần vì nụ cười tươi rói. Còn Tiểu Vy thì ngược lại, cô rụt rè, không cười tươi và như muốn đứng cùng các cô gái khác hơn là đứng một mình và thành tâm điểm.

Khi trò chuyện, sự khác biệt càng rõ ràng khi Phương Nga có cách nói chuyện chủ động, cô còn hỏi ngược lại phóng viên nếu muốn làm rõ câu hỏi, tự dẫn dắt câu chuyện đến những thông tin mới...

Còn Trần Tiểu Vy thì được hỏi câu nào trả lời đúng câu đó, thể hiện rõ là chưa có nhiều kinh ngiệm trả lời báo chí, nhưng cách nói chuyện hiền lành tạo ra được nhiều thiện cảm.

Nếu nét đẹp của Tiểu Vy hơi e ấp, càng nhìn lâu càng thấy cuốn hút thì Phương Nga là kiểu đẹp được thể hiện ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Chính vì vậy, dư luận mới chia thành 2 luồng quan điểm rõ rệt, một bên yêu thích vẻ đẹp của Phương Nga, một bên yêu thích vẻ đẹp của Tiểu Vy.

Cô hoa khôi được Á hậu Huyền My chọn

Giữa các thế hệ hoa hậu, á hậu cũng thường có sự gắn kết tình cờ. Nếu Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân từng mời Tiểu Vy làm người mẫu áo dài ở Hội An thì Phương Nga là cô hoa khôi đáng nhớ đối với Á hậu Huyền My. 2 cô gái có vài dịp tiếp xúc trước khi Phương Nga dự thi Hoa hậu Việt Nam.

Phương Nga giành giải Nhất trong cuộc thi Sinh viên Thanh lịch 2017 của Đại học Kinh tế Quốc dân mà Huyền My ngồi ghế giám khảo. Ảnh: BTC.

Cụ thể, Huyền My từng ngồi ghế giám khảo Hoa khôi Đại học Kinh tế Quốc dân 2017 và với cô, ngoài Phương Nga ra thì không ai xứng đáng với danh hiệu đó. Khi gặp lại Phương Nga ở vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018, Huyền My không quá bất ngờ mà tỏ ra thích thú.

Vì với cô, một nhan sắc như vậy xuất hiện ở đây là phù hợp. Huyền My nhận định: "Đối với Phương Nga, tôi đã chú ý trước khi bạn ấy tham gia thi hoa hậu, chứng kiến bản lĩnh và sự tôi luyện của bạn trên sân khấu hoa khôi".

"Tôi tự hào khi chứng kiến bạn bước sang một sân khấu lớn hơn là Hoa hậu Việt Nam, tự hào vì là một trong những giám khảo đưa bạn lên vị trí hoa khôi. Tôi thấy Phương Nga tiến bộ hơn trước rất nhiều", Huyền My đánh giá.

Huyền My khi làm giám khảo cuộc thi nói trên. Ảnh: BTC.

Không những chấm thi hoa khôi ở Đại học Kinh tế Quốc dân, Huyền My cũng từng cùng ông Lê Xuân Sơn, trưởng ban tổ chức (BTC) Hoa hậu Việt Nam 2018, đến tuyển sinh ngay tại ngôi trường này. Đó cũng là dịp để cô tiếp xúc với Phương Nga, một trong những thí sinh nổi bật nhất tại điểm thị này.

Học đại học 100% bằng tiếng Anh, không sợ thất nghiệp

Phương Nga tự hào khoe mình học chuyên ngành Tài chính Tiên tiến, chuyên ngành giảng dạy 100% bằng tiếng Anh và cũng "rất nổi tiếng trong trường".

Phương Nga có một thời sinh viên rực rỡ, khép lại với danh hiệu Á hậu Việt Nam. Ảnh: Bá Ngọc.

Cô chia sẻ với Zing.vn: "Theo các anh chị khóa trước truyền lại thì học chuyên ngành này không sợ thất nghiệp khi ra trường, vì ngoài chuyên môn ra, chúng tôi còn có tiếng Anh nữa".

Bởi vậy, những thử thách như giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh (như trong cuộc họp báo sau chung kết) không làm khó được Phương Nga.

Vậy nên, việc dự thi Hoa hậu Việt Nam đối với Phương Nga cũng chỉ là một trong những lựa chọn cho tuổi thanh xuân chứ không phải là sống còn.

Cô nói, lý do đơn giản nhất để cô đi thi năm nay là vì "2 năm nữa thì tôi cũng hơi lớn tuổi rồi, cơ hội không còn tốt như năm nay nữa". Năm 2020, Phương Nga sẽ 24 tuổi và đó không phải là độ tuổi đẹp cho Hoa hậu Việt Nam.

"Tôi đi thi để sau này không còn gì để hối hận về một thanh xuân tươi đẹp", Phương Nga nhấn mạnh. "Danh hiệu hoa khôi trường đại học cũng chỉ có thời gian một năm thôi, nhưng danh hiệu á hậu sẽ gắn bó với mình lâu dài, là dấu ấn thực sự sâu đậm".

Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa, Á hậu Phương Nga sẽ tiếp bước Á hậu Huyền My của năm 2017 dự thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Chung kết diễn ra vào ngày 25/10 tại Myanmar. Với sự tự tin và sáng sân khấu của á hậu, dư luận hy vọng cô làm nên chuyện.