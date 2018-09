CLB xe hơi Việt Nam chính thức hoạt động

Dưới sự bảo trợ của Liên đoàn xe hơi quốc tế, Câu lạc bộ xe hơi Việt nam (AAV) đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9.

Ngày 10/9 tại Hà Nội, quỹ Phòng chống thương vong châu Á (AIP) đã tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ xe hơi Việt Nam (AAV). Đây được xem là sự kiện quan trọng và có ý nghĩa dành cho những người yêu thích xe hơi.

Lễ ra mắt CLB xe hơi Việt Nam AAV.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, nhấn mạnh: “Quỹ AIP đã có nhiều đóng góp cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại Việt Nam trong gần 20 năm qua. Tôi hy vọng với sự thành lập của Câu lạc bộ xe hơi Việt Nam, quỹ sẽ tiếp tục nỗ lực cùng Chính phủ Việt Nam nâng cao nhận thức của người dân về an toàn giao thông, giảm thiểu thương vong do tai nạn giao thông gây ra”.

Quỹ AIP là thành viên mới nhất của Liên đoàn FIA - nhà tổ chức Giải đua Công thức 1, bảo trợ và điều hành 246 hiệp hội và CLB ôtô trên thế giới. Là chủ tịch Câu lạc bộ xe hơi Việt Nam, ông Greig Craft chia sẻ: “Chúng tôi vẫn không ngừng nỗ lực và tìm kiếm các nguồn tài trợ để nâng cao nhận thức về an toàn giao thông tại Việt Nam, hợp tác cùng với chính phủ Việt Nam giảm thiểu những thương vong về người do tai nạn giao thông đường bộ gây ra. AAV là một cơ hội để tiếp cận tới nhóm người sử dụng xe ôtô, đồng hành giúp họ giải quyết các vấn đề an toàn”.

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 24/7 của AAV.

Các thành viên Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ các chính sách ưu đãi sản phẩm bảo hiểm, dịch vụ du lịch và hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ 24/7; hưởng khuyến mãi từ các cửa hàng, nhà hàng, phòng khám, bệnh viện và nhà thuốc chất lượng cao. Thẻ tín dụng AAV đang được lên kế hoạch ra mắt cùng với các dịch vụ ngân hàng tài chính ưu tiên.

Ông Greig Craft, Chủ tịch AAV và Quỹ AIP, chia sẻ thêm: “Việt Nam hiện có khoảng 4 triệu ôtô lưu thông trên đường. Tỷ lệ này tăng 13% hàng năm. Những chiếc xe hiện đại thường không mấy khi gặp sự cố. Tuy nhiên, chúng có thể bị xịt lốp, hết ác-quy, vỡ cửa kính, mất chìa khóa... và khiến bạn hoặc gia đình gặp nguy hiểm. Do đó, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trên đường rất hữu ích”.

Hợp tác với Quỹ AIP và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, AAV sẽ chú trọng vào các hoạt động an toàn giao thông đường bộ. Toàn bộ lợi nhuận của AAV sẽ được tái đầu tư vào việc triển khai các chương trình an toàn giao thông, phát triển tiện ích cho thành viên, đối tác và các hoạt động từ thiện khác. Quỹ AIP sẽ phụ trách điều hành và quản lý AAV, đảm bảo tính chuyên nghiệp và tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Thẻ thành viên của AAV.

Ông Mike Noon, Chủ tịch Liên đoàn FIA vùng 2, kiêm chủ tịch Câu lạc bộ New Zealand, phát biểu tại buổi lễ: “Tổ chức chúng tôi hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực an toàn giao thông và bảo vệ tính mạng con người trước hiểm họa tai nạn giao thông. Do đó, việc Câu lạc bộ xe hơi Việt Nam được thành lập bởi AIP và nhận sự hỗ trợ từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia là hết sức cần thiết”.