Có bao nhiêu ngôn ngữ được sử dụng ở Indonesia?

6. Người Indonesia không cởi mở trong việc thảo luận vấn đề giới tính. Do đó, trong tiếng Indonesia, bộ phận sinh dục của cả nam và nữ đều được gọi là "kemaluan". Từ này có nghĩa là gì? Vùng cấm.

Sinh sôi, nảy nở.

Thiên chức.

Lúng túng, xấu hổ. Người Indonesia không cởi mở trong vấn đề thảo luận những chuyện liên quan đến giới tính. Do đó, bộ phận sinh dục của cả nam và nữ đều được gọi là "kemaluan". Trong tiếng Indonesia, "kemaluan" nghĩa là lúng túng, xấu hổ. Ảnh: Hanging Gardens of Bali.