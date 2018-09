Cô bé 11 tuổi bị bắt cóc, cưỡng hiếp là nguyên mẫu trong ‘Lolita’?

Nàng Lolita của Nabokov đến cuối cùng cũng thoát được khỏi vòng tay đầy si mê của Humbert, nhưng câu chuyện về nàng Lolita ngoài đời lại là một bi kịch của xã hội.

Sally Horner mới chỉ 11 tuổi khi cô hôn tạm biệt mẹ và leo lên chiếc xe bus tới thành phố Atlantic. “Đây là cơ hội tốt để Sally được nghỉ ngơi vui chơi với bạn bè”, bà Ella Honer sau này kể lại vào mùa hè năm 1948.

Bà đã tin tưởng giao con gái mình cho một người đàn ông mà Sally nói đó là cha của một người bạn đã mời cô đến nghỉ tại bờ biển Jersey. Ông ta vô cùng lịch sự và quyến rũ khi giải thích rằng ông và vợ có phòng trống cho Sally trong căn biệt thự cạnh bãi biển.

Và đó là lần cuối cùng bà Ella nhìn thấy con gái mình trong suốt gần 2 năm sau đó.

Thực chất chuyến đi biển của Sally lại là cuộc hành trình đi khắp nước Mỹ cùng Frank La Salle, một cựu tù nhân đã giả làm bố của cô và hết lần này đến lần khác hành hạ cô cả về thể xác lẫn tinh thần.

Cảnh trong phim Lolita (1997).

Nếu bạn cảm thấy câu chuyện này có chút quen thuộc, thì đó chính là cốt truyện đã đưa tên tuổi Vladimir Nabokov nổi tiếng toàn thế giới với tác phẩm Lolita. Cuốn sách được kể lại bằng lời của Humbert Humbert, một người đàn ông trung niên bị ám ảnh bởi cô bé 12 tuổi, con gái riêng của vợ, Dolores Haze, hay còn được gọi là ‘Lolita’.

Nàng Lolita ngoài đời thực

Florence “Sally” Horner sống với người mẹ góa bụa và một chị gái lớn tại Camden, nơi mẹ cô phải làm công việc may vá hàng giờ liền để nuôi sống gia đình. Mùa xuân năm 1948, Sally chấp nhận lời thách thức của nhóm các cô gái nổi tiếng trong trường đi đánh cắp một cuốn sổ tay từ cửa hàng lưu niệm địa phương.

Nhưng cô lại bị bắt gặp bởi một người đàn ông tự xưng là nhân viên FBI, ông ta nói với Sally rằng sẽ gửi những tên trộm vặt vào trại cải tạo. Cô gái nhỏ bật khóc nức nở, và người đàn ông đưa ra một lời đề nghị: nếu cô bé đồng ý vâng lời ông ta, ông sẽ thả cô đi.

Sally Horner và Frank La Salle trong vụ bắt cóc nổi tiếng nước Mỹ.

Vào tháng 6, ông ta quay lại và chặn Sally trên đường đi học về. Bên công tác xã hội muốn gặp cô bé ở thành phố Atlantic. Quá sợ hãi, Sally đã dựng nên chuyến đi biển với bạn bè. Họ tự nhận là cha con trong suốt quãng thời gian sau đó. Người đàn ông đó chính là Frank La Salle đã từng là thợ cơ khí nhưng ngồi tù nhiều lần vì tội bạo lực và hiếp dâm với các cô gái 12, 14 tuổi.

Khi Sally và “bố” cô đến Dallas, một người hàng xóm Ruth Janisch đã nhận thấy có điều gì đó bất thường trong mối quan hệ này. “Ông ta không bao giờ rời mắt khỏi Sally, chỉ duy nhất lúc cô bé ở trường học. Cô cố gắng tiếp cận Sally nhiều lần nhưng đều không thành công. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi Ruth chuyển nhà đến San Jose và đánh điện cho La Salle rằng có nhiều công việc hậu hĩnh tại đây, và trong lúc ông ta đi tìm việc, cô đã giải cứu thành công Sally.

Câu chuyện về cô bé Sally bị bắt cóc và cưỡng hiếp trở thành chủ đề nóng cho mọi phương tiện truyền thông khi ấy. Tên của Sally Horner tràn ngập trên các mặt báo. Họ chụp bức ảnh đoàn tụ của Sally với mẹ khi bước xuống máy bay và đầm đìa trong nước mắt.

Nhiều người cảm thông cho cô bé thiếu niên chưa đủ tuổi nhưng đã chịu nhiều đau khổ, nhiều người khác lại lên án Sally khi ngay từ đầu đã vướng vào tội ăn cắp vặt, nói dối và chấp nhận bị cưỡng hiếp.

La Sella sau đó bị bắt tại New Jersey và bị kết án 41 năm tù. Tuy nhiên, ông ta đã qua đời vào năm 1966 khi đang ở trong tù do chứng xơ vữa động mạch.

Sally được giải cứu 2 năm sau mùa xuân 1948 và cũng qua đời 2 năm sau khi trở về đoàn tụ với gia đình. Cô chưa bao giờ có cơ hội thanh minh bản thân cũng như chữa lành những vết thương trong tâm hồn. Sally Horner chết trong một tai nạn xe hơi vào mùa hè năm 1952.

Nguồn cảm hứng sáng tác vô tận

Nhân kỷ niệm 70 năm diễn ra vụ bắt cóc nổi tiếng Sally Horner, hai cuốn sách mới đã ra đời tái hiện lại tấn bi kịch đã tạo nên tác phẩm kinh điển Lolita của Vladimir Nabokov, đó là tiểu thuyết Rust & Stardust của T. Greenwood và The Real Lolita của Sarah Weinman.

Những cuốn sách có liên quan đến cuộc đời của Sally Horner.



Rust & Stardust kể lại câu chuyện gây chấn động cả nước Mỹ thập niên 40 bằng cách lần theo 2 năm đen tối khi Frank La Sella bắt giữ Sally suốt quãng đường từ Camden đến San Jose, không chỉ làm thay đổi cuộc đời Sally mà còn ảnh hưởng đến tất cả người thân, bạn bè của cô và những người cô sẽ gặp gỡ sau này.

Khác với câu chuyện đau thương ngoài đời, T. Greenwood đã đem đến một góc nhìn từ phía Sally Horner để cuối cùng cô cũng có được tiếng nói riêng của mình.

The Real Lolita ngược lại là một tư liệu cung cấp cái nhìn lần đầu tiên và đầy đủ nhất về vụ án Sally Horner, được xây dựng dựa trên các cuộc điều tra, tài liệu mật, các bản ghi âm và phỏng vấn những người liên quan đến vụ án. Bằng ngòi bút sắc bén của mình, Sarah Weinman đã tiết lộ liệu Vladimir Nabokov đã biết được bao nhiêu phần câu chuyện về Sally và những nỗ lực mà ông phủ nhận sự nhận biết đó trong suốt thời gian viết tiểu thuyết Lolita.

Vào khoảng thời gian Sally bị bắt cóc, Vladimir Nabokov khi ấy đang vật lộn gần một thế kỷ với tác phẩm dang dở mang tên The Kingdom by the Sea kể về một người đàn ông bị ám ảnh bởi cô gái trẻ. Nhà văn người Mỹ gốc Nga khi ấy cẩn thận quan sát và học hỏi về ngôn ngữ và phong cách sống của các cô gái trẻ qua những tờ tạp chí tuổi teen.

Tiểu thuyết gia Vladimir Nabokov.

Khi Sally qua đời mùa hè năm 1952, Nabokov vẫn còn đang ấp ủ với ý tưởng của mình. Nhưng chỉ ba năm sau đó, cuốn tiểu thuyết Lolita ra đời và nhanh chóng trở thành cuốn sách bán chạy hàng đầu với hơn 50 triệu bản.

Nabokov chưa bao giờ thừa nhận vai trò của Sally trong Lolita, nhưng ông đã nhắc đến Sally trong những trang cuối cùng của cuốn sách khi Humbert Humbert đã tự hỏi chính mình:

“Liệu những điều tôi làm với Dolly có giống với những gì người thợ máy 50 tuổi Frank La Sella đã từng làm với cô gái 11 tuổi Sally Horner năm 1948?”.