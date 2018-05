Cô bé cụt tay trở thành hình mẫu lý tưởng cho sự khác biệt

Mắc căn bệnh viêm màng não khi mới 15 tháng tuổi, Tilly phải cắt bỏ đôi tay và chấp nhận sống với cơ thể khiếm khuyết suốt 10 năm qua.

10X sử dụng cánh tay giả Tilly sử dụng cánh tay giả và có thể tự lo việc sinh hoạt cá nhân.

Tilly (12 tuổi, đến từ Consett, Co Durham, nước Anh) có khởi đầu không may mắn khi mắc bệnh viêm màng não tuýp B. Bác sĩ đã nói rằng đây là trường hợp nghiêm trọng và có thể Tilly sẽ chết. Nhưng giờ đây, cô bé đã tự tin trở thành hình mẫu cho sự khác biệt, theo The Sun.

Hy sinh đôi tay để đổi lấy sự sống

Khi Tilly được 15 tháng tuổi, bố mẹ phát hiện trên người cô bé có những đốm màu đen. Tilly được đưa đến bệnh viện để thăm khám. Bác sĩ cho biết em mắc căn bệnh viêm màng não, không còn cơ hội sống.

“Tôi thấy tai mình ù đi, tim như ngừng đập khi nghe bác sĩ thông báo về tình trạng của con gái. Tôi chỉ biết khóc và nhìn con trong bất lực”, bà Sarah, mẹ cô bé, nhớ lại.

Không đầu hàng trước “hung tin” ấy, gia đình em quyết tâm làm mọi thứ với hy vọng giành giật sự sống cho con gái bé bỏng của mình.

Khi chưa mắc căn bệnh này, Tilly là đứa trẻ xinh đẹp, đáng yêu.

Để cơ thể chống lại nguy cơ nhiễm trùng, Tilly phải trải qua 10 lần truyền máu. Cô bé chịu đựng sự đau đớn từ những mũi tiêm gây mê.

Khi Tilly đột ngột lâm vào trạng thái hôn mê sâu, bác sĩ đã nghĩ rằng bé sẽ không thể tỉnh lại được nữa. Vì vậy, họ khuyên gia đình và người thân đến gặp bệnh nhi lần cuối. Đó là cú sốc quá lớn. Mọi người luôn tin rằng cô bé sẽ tỉnh lại nên từ chối nói lời tạm biệt với Tilly.

Adam - thầy giáo dạy Toán của cô bé - cũng có niềm tin vào ý chí chiến đấu với bệnh tật của học trò. “Chúng tôi không đến để nói lời tạm biệt. Chúng tôi nói với cô bé hãy kiên cường lên, chắc chắn con sẽ sớm khỏe lại”, thầy giáo kể.

Niềm hy vọng của mọi người đã mang phép màu đến với Tilly, giúp em vượt qua được giai đoạn nguy hiểm và bền bỉ chiến đấu với bệnh tật.

Kể từ khi mắc căn bệnh này, mẹ cô bé không biết đã khóc bao nhiêu lần vì thương con. Một ngày, giọt nước mắt của người mẹ ấy lại rơi, nhưng là mang đến hạnh phúc, hy vọng. Bác sĩ thông báo rằng: “Cô bé đang mạnh mẽ chiến đấu với căn bệnh và sẽ chiến thắng”.

Căn bệnh quái ác dần cướp đi đôi chân và đôi bàn tay của Tilly. Những ngón chân rời ra khỏi cơ thể, hai bàn tay của cô bé cũng chuyển dần sang màu đen thẫm. Bác sĩ quyết định cắt bỏ đôi tay của cô bé.

Ca phẫu thuật kết thúc, 10X trở thành người chiến thắng căn bệnh viêm màng não hiếm gặp. Nhưng cũng từ đó, cô bé chấp nhận với cuộc sống không có đôi tay.

Tay và chân của Tilly trở nên đen thẫm, bắt đầu có dấu hiệu rời khỏi cơ thể. Trước khi cô bé được chuyển vào phòng phẫu thuật, mẹ đã hứa với em cũng như với chính mình rằng: “Con sẽ phải mất đi đôi bàn tay, nhưng mẹ hứa sẽ làm tất cả để bù đắp cho con”.

Trở thành “Nữ chiến binh nhí” nhờ sự tự tin

Sống với cơ thể khiếm khuyết nhưng Tilly chưa bao giờ bi quan. Em luôn yêu bản thân và tìm cho mình những niềm vui trong cuộc sống. Chính những sự hồn nhiên, đáng yêu của “nữ chiến binh nhí” cùng lời hứa của bản thân đã trở thành động lực giúp người mẹ thêm quyết tâm trong việc tìm kiếm cánh tay giả cho con gái.

Cuộc đời của Tilly bước sang trang mới khi cô bé được lắp cánh tay giả đầu tiên khi 3 tuổi. Những năm tiếp theo, cánh tay giả liên tục được thay mới để phù hợp tình trạng phát triển của cơ thể.

Mỗi khi ra ngoài, cô bé thường xuyên phải đối mặt ánh mắt tò mò của mọi người.

“Một số bạn luôn đưa ra những câu hỏi ác ý rằng tay đâu rồi? Có những bạn thấy thích thú và trầm trồ ‘cánh tay robot oách chưa kìa’. Điều đó giúp cháu cảm thấy trân trọng hơn sự khác biệt của chính mình”, 10X tâm sự.

Tuy nhiên, gia đình sớm nhận ra những cánh tay giả mà họ sắm cho con không thực sự giúp cử động linh hoạt. Đó chính là lý do khiến bố mẹ cô bé thực hiện chiến dịch Give Tilly A Hand. Hoạt động chính là bán những bức tranh do người nổi tiếng vẽ tặng, bố mẹ Tilly dành toàn bộ số tiền thu được mua những bộ phận giả tiên tiến cho con gái.

Cô bé Tilly từng phải chịu đau đớn mỗi khi tháo chiếc tay giả để vệ sinh.

Bây giờ, khi 12 tuổi, nữ sinh đã quen với việc sử dụng những cánh tay bionic. Ngón tay có thể cử động tinh tế, chính xác, giúp 10X tự lo sinh hoạt cá nhân.

“Cháu tự chải tóc, đánh răng và trang điểm. Cháu từng rất muốn tự tay chụp hình cho bạn bè, và giờ đã làm được điều đó”, Tilly chia sẻ.

Trả lời phóng viên The Sun, “nữ chiến binh nhí” cho biết thêm cô bé cũng không còn chịu sự đau đớn khi tháo những chiếc tay giả để vệ sinh như trước.

Nhờ đôi tay giả tiên tiến, Tilly không còn phải chịu sự đau đớn mỗi khi tháo chúng ra. Cô bé cũng rất tự tin mình có thể làm mọi việc nhờ đôi tay này.

Thay vì cảm thấy nuối tiếc hay muốn che giấu đi sự thật về những khuyết tật của bản thân, 10X luôn tự tin với những gì mình có và tận hưởng cuộc sống hiện tại.

Câu chuyện của Tilly là minh chứng cho lòng dũng cảm. Kỳ tích sẽ xuất hiện khi bạn thực sự có đủ niềm tin và nghị lực.