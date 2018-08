Cỏ dại phủ kín ở hai dự án nghìn tỷ trên 'đất vàng' Quy Nhơn

Dự án hoang phế bên bờ biển Quy Nhơn. Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng (gọi tắt là Công ty Thiên Hưng) thành lập năm 2014 với số vốn điều lệ 300 tỷ đồng, do bà Trần Lan Phương, con gái ông Trần Bắc Hà (nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV) làm giám đốc. Còn Công ty CP Tập đoàn An Phú thành lập năm 2009 với số vốn điều lệ 200 tỷ đồng, do con trai ông Trần Bắc Hà là ông Trần Duy Tùng sáng lập và làm chủ tịch Hội đồng Quản trị.