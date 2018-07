Có dấu hiệu sửa điểm, Bộ GD&ĐT chấm thẩm định môn Ngữ văn tại Sơn La

Tối 21/7, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT - trao đổi với báo chí về diễn biến mới nhất liên quan nghi vấn điểm thi bất thường ở Sơn La.

Phát hiện dấu hiệu sửa điểm nhiều bài thi ở Sơn La Ông Mai Văn Trinh cho biết cơ quan công an đang điều tra, làm rõ dấu hiệu sửa điểm, tẩy xóa hàng loạt bài thi THPT quốc gia ở Sơn La.

22h30, rất nhiều phóng viên đứng chờ đại diện Bộ GD&ĐT trước cổng Sở GD&ĐT Sơn La.

22h40, ông Mai Văn Trinh bước ra khỏi trụ sở, truyền lời của Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cảm ơn phóng viên, nhà báo đã rất vất vả đồng hành cùng bộ những ngày vừa qua.

Điều tra việc chỉnh sửa điểm hàng loạt bài thi

Theo ông Trinh, những ngày vừa qua, tổ công tác làm việc thuận lợi. Các cơ quan của Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp tổ công tác của Bộ GD&ĐT để xác minh, làm rõ sai phạm.

Bước đầu, cơ quan chức năng phát hiện một số sai phạm quy chế thi, đặc biệt là khâu chấm thi. Trong đó, có dấu hiệu của sự can thiệp, làm thay đổi kết quả thi của thí sinh.

Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La đang tích cực làm rõ sai phạm. Bộ GD&ĐT đang chấm thẩm định bài thi môn Ngữ văn.

Ông Mai Văn Trinh trả lời báo chí đêm 21/7 tại Sơn La. Ảnh: Quyên Quyên.

Trước đó, thông tin từ cơ quan công an cho hay có dấu hiệu chỉnh sửa, tẩy xóa kết quả với hàng chục bài thi. Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục An ninh Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La đang thu thập chứng cứ và đấu tranh với những đối tượng liên quan để làm rõ hành vi vi phạm.

Hiện nay, cơ quan chức năng của Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La chủ trì và phối hợp tổ công tác của Bộ GD&ĐT tiếp tục xác minh, làm rõ dấu hiệu bất thường trong kỳ thi THPT quốc gia của tỉnh này.

Thí sinh Sơn La đạt điểm cao nhất nước đăng ký vào trường công an

Trước đó, ngày 18/7, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ ký quyết định thành lập tổ công tác của Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng 2018. Tổ công tác có nhiệm vụ giúp bộ trưởng chỉ đạo việc kiểm tra, xác minh dấu hiệu bất thường về kết quả thi tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn và Sơn La trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Quyết định này được đưa ra sau khi dư luận và báo chí phản ánh về những bất thường trong điểm thi THPT quốc gia 2018 tại hai tỉnh này.

Em N.D. có điểm thi Toán 9,6; Ngữ văn 9,0; Lịch sử 10; Địa lý: 8,25; Tiếng Anh 10. Điểm trung bình là 9,37. Đây cũng là học sinh đạt điểm 6 môn cao nhất cả nước năm nay.Sở GD&ĐT Sơn La cho biết kỳ thi năm nay, hai thí sinh của tỉnh có điểm cao, thuộc nhóm đứng đầu cả nước, đều học tại trường chuyên Sơn La.Sau trường hợp sai phạm điểm thi ở Hà Giang, nhiều người đặt câu hỏi với một số trường hợp điểm thi "lạ" của tỉnh Sơn La. Thống kê điểm thi môn Toán và Vật lý của tỉnh này được cho là có vấn đề so với cả nước.

Thầy Lò Thanh Sơn, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Văn của em N.D., cho hay học sinh này đăng ký xét tuyển vào ngành Nghiệp vụ Cảnh sát, tổ hợp khối C03, là Toán (9,6 điểm), Ngữ văn (9,0), Lịch sử (10). Với tổ hợp này, điểm thi xét tuyển đại học của N.D. là 28,6.

Giáo viên này nói hồ sơ của em chỉ ghi bố và mẹ đều làm ngành công an, thầy không nắm chắc chức vụ cụ thể.

Phân tích dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2018 do Bộ GD&ĐT cung cấp cho thấy Sơn La chỉ đứng sau Hà Giang ở số bài thi đạt từ 27 điểm trở lên ở 5 khối xét tuyển đại học. Đồ họa: Nguyễn Sương.

Trong khi đó, B.N. có điểm thi 6 môn là Toán 9,8; Ngữ văn 8,75; Lịch sử 7,5; Địa lý 8,25; Giáo dục Công dân 8,0; Tiếng Anh 9,8. Điểm trung bình là 8,68.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bảng điểm thi thử của N.D. được lấy từ website của trường THPT chuyên Sơn La. Các môn lần lượt là: Toán 6,4; Ngữ văn 6,5; Tiếng Anh 5,8; Lịch sử 5,5; môn Địa lý 4,25; Giáo dục Công dân: 5,5. Giáo viên chủ nhiệm xác nhận đó là điểm của N.D.

Trong khi đó, B.N. thi thử đạt 1,2 nhưng thi thật đạt 9,8 điểm môn Tiếng Anh.

Dấu hiệu bất thường về điểm thi

Trước đó trao đổi với Zing.vn, GS Nguyễn Văn Tuấn, Viện Garvan (Australia), cho biết ông phân tích dữ liệu điểm thi của 10.387 thí sinh ở Sơn La cho thấy kết quả đáng ngờ, nhưng mức độ không nghiêm trọng như ở Hà Giang.

Theo thống kê dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2018, tỉnh miền núi Sơn La có điểm trung bình các môn là 4,21 - thấp nhất cả nước. Thí sinh của cụm thi này đạt điểm trung bình thấp nhất nước ở 3/9 môn thi: Toán, Địa lý và Giáo dục Công dân.

Tuy vậy, thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi năm nay lại đến từ Sơn La, với tổng điểm 6 môn đạt 54,35. Cụm thi này đồng thời đóng góp 3 em trong top 50 thí sinh có điểm thi cao nhất nước.

