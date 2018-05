Cô gái bị lột áo giữa đường nói về mối quan hệ với 'chồng người ta'

Làm việc với cơ quan điều tra, Phi cho biết cô quen chồng Mỹ Anh được khoảng một tháng và hai người đang tìm hiểu nhau chứ chưa vượt qua giới hạn tình bạn.

Ngày 15/5, bà Kiều Oanh ở xã Hòa Tú, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) đưa con gái Võ Phi Phi (tên đã thay đổi, 19 tuổi) đến Công an TP Sóc Trăng để cán bộ điều tra ghi lời khai. Đây là lần đầu Phi được cơ quan điều tra mời làm việc sau vụ cô bị đánh ghen và được chị ruột làm đơn gửi Công an phường 7, tố cáo nghi can Huỳnh Mỹ Anh (19 tuổi, ngụ đường Mạc Đỉnh Chi, TP Sóc Trăng).

"14h chiều 15/5, công an thành phố sẽ đến hiện trường là nhà trọ trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ở phường 7, để làm việc với những người có liên quan. Cán bộ điều tra đã hỏi tôi có biết vì sao bị đánh và lột đồ, quan hệ giữa tôi với chồng Mỹ Anh ra sao, lúc bị đánh trong phòng trọ có mấy người", Phi kể.

Cuộc đời buồn của nữ tiếp viên karaoke

Theo bà Oanh, chị em Phi thiếu tình thương của cha hơn mười năm. Gia đình không có đất sản xuất nên sau khi con trai lớn lấy vợ, bà đưa hai con gái lên TP Sóc Trăng mưu sinh được 8 năm.

Khu nhà trọ xảy ra vụ đánh ghen ở TP Sóc Trăng. Ảnh: Việt Tường.

Vài năm gần đây, chị em Phi thường phục vụ các quán karaoke ở khu vực đường Bùi Viện (còn gọi là "làng karaoke Sóc Trăng"). Những hôm vắng khách, Phi với chị gái "chạy sô" ở các quán khác với mơ ước kiếm tiền mua đất, cất nhà cho mẹ ở.

"Chị của Phi dang dở tình duyên, chưa hết buồn thì đứa nhỏ lại xảy ra chuyện. Công an phường 7 giới thiệu tôi đến Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng để xin hồ sơ làm giấy chứng thương cho Phi, để cơ quan điều tra làm căn cứ xử lý người đánh nó nhưng bệnh viện hẹn vài ngày mới có", bà Oanh nói.

Những ngày ở Sóc Trăng, Phi quen biết Mỹ Anh và hai cô gái gọi nhau là "ní" vì cùng tuổi. Không chỉ vậy, Phi biết bạn thân của mình lập gia đình và đang nuôi con 8 tháng tuổi nhưng cô lại "tìm hiểu" chồng của Mỹ Anh khiến người này bực tức.

"Chồng Mỹ Anh nói sắp ly dị với vợ rồi. Tụi tôi chỉ mới tìm hiểu nhau thôi chứ chưa vượt qua giới hạn bạn bè", nữ tiếp viên 19 tuổi chia sẻ.

Không dám nhìn mặt ai

Từ ngày xuất viện đến nay, Phi không dám ra khỏi phòng trọ và phải trùm kín mặt khi đến cơ quan công an để làm việc. Cô gái nói rằng đây là cú sốc cực lớn trong cuộc đời vì bị đánh đập, lột áo, để lộ những phần nhạy cảm của thân thể trước mặt nhiều người.

"Mỹ Anh cho người quay clip gửi khắp nơi, tung lên mạng khiến tôi không dám nhìn mặt ai. Lúc tôi bị đánh, trong phòng trọ có đến 5 người chứ đâu phải chỉ có tôi với chồng Mỹ Anh", Phi nói.

Hình ảnh của cô gái bị lột áo, kéo ra khỏi phòng trọ.

Phi kể phòng trọ nơi Mỹ Anh cùng nhiều người đến đập cửa đánh ghen là của bạn gái thuê ở. Lúc đó khoảng 14h ngày 4/5, Phi được cô bạn gọi đến uống cà phê và rủ chồng Mỹ Anh đến bàn kế hoạch đi chơi ở thị xã Vĩnh Châu.

"Tụi tôi đang uống nước thì bên ngoài có người đập cửa. Một người bạn mở cửa thì Mỹ Anh với một nhóm lạ mặt xông vào và tôi bị đánh đập, lột áo, túm tóc kéo ra đường để làm nhục. Mỹ Anh còn dùng nón bảo hiểm đập nhiều lần vào đầu tôi", nữ tiếp viên bị đánh ghen nói trong nước mắt.

Trao đổi với Zing.vn, ông Võ Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng, cho biết chính quyền phường 7 đã báo cáo vụ việc. Gia đình nạn nhân có đơn tố cáo nên cơ quan điều tra phải vào cuộc và quan điểm của địa phương là xử lý theo pháp luật.

Một lãnh đạo Công an TP Sóc Trăng xác nhận nơi đây đang điều tra vụ việc và đã cử cán bộ xuống hiện trường để thu thập chứng cứ.