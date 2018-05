Cô gái lột áo 'tình địch' trình diện công an

Sau hai tuần lánh mặt nhà chức trách, Mỹ Anh đã đến cơ quan công an trình diện và thừa nhận việc đánh ghen, lột áo "tình địch".

Cô gái đấm đá 'tình địch' trong phòng trọ Trước khi lột áo "tình địch", Mỹ Anh đã túm tóc cô gái để đấm, đá túi bụi trong phòng trọ ở Sóc Trăng.

Chiều 18/5, lãnh đạo Công an TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) cho biết nghi can trong vụ đánh ghen, lột áo và túm tóc Võ Phi Phi (tên đã thay đổi, 19 tuổi) kéo ra ngoài nhà trọ đã đến cơ quan điều tra. Cô gái này đang nuôi con nhỏ nên sau khi ghi lời khai, cảnh sát đã cho nghi can về nhà.

Mỹ Anh túm tóc "tình địch" để đánh trong phòng trọ. Ảnh cắt từ clip.

Zing.vn đặt vấn đề nghi can có dấu hiệu Làm nhục người khác hay Cố ý gây thương tích, lãnh đạo Công an TP Sóc Trăng nói đang điều tra và xem xét.

Hai tuần trước, chiều 4/5, Phi đến phòng trọ của một bạn gái ở gần Hội Người mù tỉnh Sóc Trăng (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, TP Sóc Trăng) để bàn kế hoạch đi thị xã Vĩnh Châu chơi. Khi 5 người trong phòng 3B (có chồng của Huỳnh Mỹ Anh, 19 tuổi, ngụ đường Mạc Đỉnh Chi) đang trò chuyện thì có một nhóm đập cửa từ bên ngoài.

Một người trong phòng mở cửa thì đám đông xông vào khống chế Phi và chồng Mỹ Anh. Mỹ Anh xông vào nhà vệ sinh, đấm đá Phi, khiến nạn nhân chảy máu mũi.

Nhà trọ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Việt Tường.

Chưa dừng lại, Mỹ Anh còn lột áo "tình địch", nắm tóc nạn nhân lôi ngược ra ngoài phòng trước sự chứng kiến của nhiều người. Thấy có nhiều người dùng điện thoại quay clip khi cô gái chỉ còn một mảnh vải nhỏ che thân, Phi gào khóc và kêu cứu mọi người. Một lúc sau, Mỹ Anh với nhóm bạn mới bỏ đi.

Vụ việc xảy ra nhiều ngày nhưng chính quyền địa phương không hay biết cho đến khi chị của Phi làm đơn tố cáo Mỹ Anh, gửi Công an phường 7 ngày 9/5.