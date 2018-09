Cô gái tặng hoa cho ông Trump: 'Hoa hậu Tiểu Vy đẹp, ngoan, ngây thơ'

Phạm Ngọc Hà My cho biết Trần Tiểu Vy là một trong những thí sinh cô chơi thân nhất khi tham gia Hoa hậu Việt Nam năm nay.

Phạm Ngọc Hà My, 22 tuổi, được nhiều người biết đến với biệt danh "cô gái tặng hoa cho Tổng thống Mỹ Donald Trump". Với gương mặt sáng, vẻ đẹp dịu dàng, ngoại ngữ tốt và trình độ học vấn cao, Hà My được xếp vào nhóm thí sinh tiềm năng của Hoa hậu Việt Nam 2018.

Trước chung kết, Hà My được truyền thông dự đoán có khả năng vào top 10. Nhưng cuối cùng cô gái vừa tốt nghiệp Học viện Ngoại giao chỉ dừng chân ở top 15.

Hài lòng với kết quả top 15, không có ý định vào showbiz

Trở về Hà Nội sau đêm chung kết, Hà My tâm sự cô không hụt hẫng với kết quả bởi cô biết đâu là điểm yếu của bản thân so với những thí sinh khác. Những trải nghiệm từ Hoa hậu Việt Nam giúp cô ngày càng hoàn thiện bản thân hơn, từ cách đi đứng, ăn mặc, giao tiếp.

Phạm Ngọc Hà My tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018.

"Tôi hài lòng với vị trí top 15. Khi mình không thể tiến xa hơn, cái gì cũng có lý do của nó. Hiện tại, hình thể của tôi không hoàn hảo bằng các thí sinh khác và thú thực tôi cũng không ăn hình. Tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều khi mọi người hỏi thăm, quan tâm mình qua trang cá nhân", cô thừa nhận.

Cô gái 9X chia sẻ thêm: "Trước đêm chung kết, tôi gọi điện cho mẹ, nói rằng mẹ đừng buồn nếu con không đoạt giải cao. Vì con sẽ không buồn. Tôi chỉ lo mẹ phải nợ nần khi đầu tư cho con gái đi thi".

Theo Hà My, sắp tới cô không có ý định tiếp tục thi một cuộc thi nhan sắc khác, mà sẽ nộp đơn thi vào Bộ Ngoại giao. Hoạt động giải trí không phải định hướng tương lai của cô gái trẻ. Song song với đó, Hà My cho biết có thể phát huy năng khiếu làm MC sau khi được nhiều người khuyến khích có tố chất và nên theo đuổi.

Từng giúp Hoa hậu Tiểu Vy trong các phần thi ứng xử tiếng Anh

Hà My tiết lộ trong các thí sinh Hoa hậu Việt Nam, cô chơi thân với Khánh Linh "tóc mây", Phạm Thị Luyến và Trần Tiểu Vy. Theo cảm nhận của cô, đương kim Hoa hậu Trần Tiểu Vy là cô gái ngoan, ngây thơ, luôn nỗ lực học hỏi và đặc biệt rất yêu quê hương Hội An.

Với khả năng ngoại ngữ lưu loát (thành thạo tiếng Anh, Pháp, Hàn, Trung), Hà My từng giúp đỡ Tiểu Vy trong các phần thi ứng xử bằng tiếng Anh. Cô nhận thấy Tiểu Vy phát âm tiếng Anh hay và khuyên cô gái 18 tuổi nên trau dồi thêm sau cuộc thi.

Khi được hỏi về vị trí cao nhất mà Tiểu Vy đạt được tại Hoa hậu Việt Nam, Hà My cho rằng: "Mỗi người sẽ tự đặt ra những tiêu chí khác nhau, theo suy nghĩ của bản thân. Nhưng tôi nghĩ chúng ta không nên quá khắt khe với Tiểu Vy".

"Nếu Vy không phải là người tốt, tôi đã không chơi thân. Em ấy đẹp, là người tiềm năng, ham học hỏi, chắc chắn sẽ tiến bộ, hoàn thiện bản thân trong tương lai", cô nhấn mạnh.

Hà My thân thiết với Hoa hậu Trần Tiểu Vy.

Nói về kỷ niệm khó quên nhất ở Hoa hậu Việt Nam 2018, Hà My kể cô không may mắn khi bị mất túi đồ ngay trong buổi tổng duyệt chung kết.

"Đó là chiếc túi chứa những món đồ cần thiết hàng ngày. Lúc ấy, tôi cảm thấy lo lắng, bất an vì mọi thứ trước đó đều diễn ra suôn sẻ. May mắn có mẹ an ủi, động viên, tôi đã bình tĩnh lại".

Nếu không thi hoa hậu, không có hình thể như bây giờ

Theo Hà My, khi đi thi hoa hậu, chi phí nhiều nhất của cô là khoản chuẩn bị trang phục (đầm dạ hội, quần áo thường ngày tham gia hoạt động), giày dép để có hình ảnh đẹp, chỉn chu nhất xuất hiện trước khán giả. Cô may mắn có mẹ đồng hành cùng.

"Mẹ tôi trước đây là nhà thiết kế thời trang, nên tôi mặc theo lựa chọn của mẹ. Có những thứ mẹ tự may, cũng có những bộ váy mua bên ngoài. Bố mẹ chia tay từ khi tôi học lớp 7, nên mẹ là người luôn bên cạnh, theo sát tôi. Khi tôi đi thi, thỉnh thoảng, bố cũng gọi điện hỏi thăm, động viên".

Có mẹ là chỗ dựa vững chắc, song bản thân Hà My cũng là cô gái mạnh mẽ, đã nỗ lực và rất quyết liệt để đến với Hoa hậu Việt Nam 2018. Từ một cô gái nặng 73 kg (cao 1,73 m), Hà My giảm xuống 62 kg trong thời gian ngắn. Trước đó, có thời điểm cân nặng của cô là 83 kg.

Người đẹp 22 tuổi đã nỗ lực để có vóc dáng như hiện tại.

Nhớ lại thời kỳ ăn kiêng khắc nghiệt, Hà My kể: "Tôi áp dụng nhiều phương pháp giảm cân khác nhau. Để có thể giảm nhanh trong một tuần, có lúc cơ thể cảm thấy hơi bị suy nhược. Tôi theo chế độ ăn: ngày đầu tiên ăn hoa quả, ngày thứ 2 ăn rau, ngày thứ 3 ăn kết hợp, tiếp theo là ăn chuối sữa và đến ngày thứ 5 mới ăn một ít thịt".

Suốt quá trình thi Hoa hậu Việt Nam, do lịch trình dày đặc, 9X không kiểm soát được chế độ ăn, nên duy trì cân nặng ở con số 62. "Nếu không lấy Hoa hậu Việt Nam làm mục tiêu, có lẽ tôi không có được vóc dáng như bây giờ. Sắp tới, tôi cố gắng giảm thêm 3-4 kg", Hà My chia sẻ.

