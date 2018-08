Có gì trong sách của nữ tác giả bị Trump gọi là 'con chó'?

Nhà Trắng bị cho là đang sợ hãi khi Omarosa Manigault Newman quảng bá cuốn sách "Mất phương hướng: Lời kể của người trong cuộc về Nhà Trắng của Trump".

Tên tiếng Anh của sách là Unhinged: An Insider’s Account of the Trump White House. Theo Variety, tác giả Omarosa đang lần lượt tiết lộ nhiều thông tin trong những buổi phỏng vấn quảng bá sách, trong đó có việc cô từng nghe một đoạn băng ghi lại hậu trường của chương trình truyền hình The Apprentice, trong đó ông Donald Trump dùng từ "mọi đen" rất nhiều lần.

Omasora là một diễn viên kiêm người tham gia chương trình truyền hình thực tế, và từng là trợ lý chính trị cho Tổng thống Trump. Trong sách, cô thừa nhận Trump là người đưa mình trở nên nổi tiếng nhưng cho rằng hiện tại ông đang bị suy giảm tinh thần.

Khi Omarosa đi "lưu diễn" cùng cuốn sách, Trump đã gọi cô là kẻ không đáng tin và là một "con chó".

Cuốn sách Unhinged: An Insider’s Account of the Trump White House của tác giả Omarosa. Ảnh: TVN24.

"Thật buồn khi một cựu nhân viên Nhà Trắng bất mãn đang tìm cách kiếm lời từ những tấn công sai lệch, và tệ hơn nữa khi truyền thông cung cấp cho cô ta nền tảng để làm điều đó", thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders nói.

Sau đây là một vài thông tin trong cuốn sách của Omarosa, hiện chưa được xác nhận bằng các bằng chứng đáng tin cậy. Một số đang bị Nhà Trắng phủ nhận dữ dội.

Trump vui vẻ khi người khác nói tục tĩu về con gái Ivanka

Trên trường quay chương trình Celebrity Apprentice, Trump từng có cuộc trò chuyện với nam ca sĩ kiêm nhà sản xuất Gene Simmons ngay trước mặt con gái Ivanka. "Ngôn từ của họ quá tục tĩu nên mọi người đều nhướn mày khó chịu", Omarosa viết.

Thậm chí, Simmons còn công khai nhòm ngó ngực Ivanka và nhận xét: "Cô ấy là người phụ nữ trẻ rất, rất nóng bỏng và đầy nhục cảm mà tôi có mong muốn được tìm hiểu, và ông biết ý tôi đấy, với tất cả sự tôn trọng". Trump khuyến khích Simmons, còn Ivanka yêu cầu họ thay đổi chủ đề.

"Mọi người trong phòng đều sốc, không phải vì ngôn từ của Gene (ông ta ăn nói như một con lợn dâm dê), mà vì sự vui vẻ của Trump khi nghe điều đó. Ông có quyền dập tắt chủ đề đó nếu muốn, nhưng ông không thèm làm", Omarosa viết.

Trump thích dùng từ "mọi đen"

Omarosa viết rằng vào tháng 10/2016, trong một hội nghị về chiến dịch tranh cử, báo chí có thảo luận về một cuốn băng ghi âm trong đó Trump dùng rất nhiều từ phân biệt chủng tộc. Cô cũng khẳng định nữ nhà báo Katrina Pierson có mặt tại hội nghị đó và cho biết nhà chiến lược Frank Luntz từng nghe Trump nói vậy.

Vấn đề là Luntz lại phủ nhận thông tin này và chất vấn vì sao Omarosa không gọi cho ông để kiểm chứng. Còn nữ nhà báo Pierson tuyên bố Omarosa đã cố tình nhập 2 cuộn băng khác nhau vào một một để nhào nặn ra câu chuyện, đồng thời cũng phủ nhận việc cô từng tuyên bố về vụ việc.

Con dâu Trump từng định mua chuộc tác giả

Omarosa kể rằng sau khi bị sa thải khỏi Nhà Trắng, cô được con dâu của Trump là Lara Trump liên hệ để đề nghị làm việc cho chiến dịch tranh cử 2020 của Trump với mức lương 15.000 USD mỗi tháng. Đổi lại, Omarosa phải ký thỏa thuận không tiết lộ thông tin.

Tác giả Omarosa thời còn làm việc bên Tổng thống Trump. Ảnh: Variety.

Tờ Washington Post đã có trong tay bản thỏa thuận này và cho biết nó bao gồm một điều khoản không nói xấu, bôi nhọ Trump cũng như Phó tổng thống Mike Pence và gia đình họ.

Omarosa khẳng định mình đã từ chối lời đề nghị này. Còn Lara Trump nói với Fox News rằng nữ trợ lý đã "bỏ lỡ một cơ hội hiếm có" để tạo nên sự thay đổi ở Nhà Trắng.

Trump thắc mắc vì sao ảnh Harriet Tubman được in lên tờ 20 USD

Bà Harriet Tubman là nhà hoạt động người Mỹ gốc Phi chống lại chế độ nô lệ. Vào năm 2017, sau vụ biểu tình Charlottesville, Omarosa nghe Trump bình luận khi xem thư mục hình ảnh được dùng trên các tờ tiền của Mỹ. Ông dừng lại ở ảnh của Tubman và nói: "Cô có muốn đặt ảnh cái mặt này lên tờ 20 USD?".

Omarosa khẳng định Trump luôn không tán thành với việc thay thế ảnh của cựu Tổng thống Andrew Jackson (da trắng) bằng ảnh của một người phụ nữ da đen vào năm 2016 của chính quyền Obama. Trong khi, Tubman là người đã trực tiếp cứu 300 người da đen khỏi chế độ nô lệ và luôn mạo hiểm mạng sống vì sứ mệnh này.

Phó tổng thống Mike Pence hoàn toàn khác Trump

Đây là nhận định của chính Omarosa sau thời gian tiếp xúc với Phó tổng thống. "Đôi khi nhân viên của ông ta gọi nhầm ông ta là tổng thống", cô viết.

Cô từng hỏi Pence rằng ông nghĩ gì về tương lai chính trị của mình sau khi Trump hoàn tất 2 nhiệm kỳ. "2 nhiệm kỳ?', Pence hỏi lại, "Cô nghĩ là 2 nhiệm kỳ ư. Ồ tốt thôi, tôi ở đây để phục vụ tổng thống. Tôi trung thành với ông ấy".

Trump và Phó Tổng thống Mike Pence. Ảnh: AP.

Omarosa nhận xét tính cách và quan điểm của Pence so với Trump là đối nghịch 180 độ. Nhưng Pence lại đồng ý với mọi điều Trump nói hay làm. Người phát ngôn của phó tổng thống chưa phản hồi về khẳng định này.

Trump gọi Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos là "DeVos bẩn thỉu"

Omarosa viết rằng trong một chuyến đi đến Florida, Bộ trưởng Giáo dục DeVos diễn thuyết ở Đại học Bethune-Cookman và bị la ó. Sau đó, DeVos đã nói màn diễn thuyết đó là "tuyệt vời" và nói về những sinh viên la ó mình: "Họ không có năng lực hiểu những gì chúng ta đang đạt được".

Omarosa hiểu những lời đó có nghĩa là các sinh viên da đen của trường Bethune-Cookman đều ngu ngốc. Còn ngày hôm sau, khi cô có lịch đi với DeVos đến một sự kiện thì không tìm thấy bộ trưởng ở khách sạn.

Sau đó, DeVos gọi cho cô và nói cô bắt Uber đến sự kiện, trong hoàn cảnh không có an ninh bảo vệ và bị dân thường la ó, đe dọa. Omarosa thuật lại với Trump câu chuyện này và ông bình luận: "Cô ta là DeVos bẩn thỉu, cô còn mong đợi gì? Trong một thời gian ngắn nữa, tôi sẽ loại cô ta".

Còn phía DeVos phủ nhận thông tin này.

Trump say mê giường tắm nắng

Omarosa khẳng định bên cạnh Coca Cola ăn kiêng và đồ ăn nhanh, Trump còn có sở thích nằm tắm nắng vào buổi sáng trên chiếc giường tắm nắng trong khu vực riêng tư.

Trump yêu cầu Omarosa rút đơn kiện chống lại công ty mẹ của báo lá cải National Enquirer

Vào năm 2011, anh trai của Omarosa bị ám sát. Cô kể rằng tờ National Enquirer đã cử phóng viên vào vai một người đưa tang tại tang lễ, sau đó trích dẫn điếu văn của cô như một bài phỏng vấn độc quyền. Điều này khiến cô khởi kiện công ty mẹ của tờ báo là American Media.

Nhưng cô cho biết Trump đã ngăn vụ kiện vì ông có bạn là David Pecker, chủ của American Media.