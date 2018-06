Cô giáo bị cưỡng hiếp ngay tại trường học

Đang ngồi trực một mình, cô giáo bị tên Trung dùng dao dí vào cổ, uy hiếp rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 23/6, Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) cho biết đơn vị này vừa bắt được nghi can Võ Minh Trung (19 tuổi, trú ở xã Bình Thành) để điều tra về hành vi hiếp dâm cô giáo ngay tại trường học.

Theo công an, khoảng 9h15 sáng 20/6, cô giáo Phương (33 tuổi, đã đổi tên) đang ngồi trực một mình tại một trường học ở huyện Hương Trà. Thời điểm này, nghi can Trung bịt mặt, cầm theo thanh gỗ nhọn, đi vào phòng trực nơi cô Phương đang ngồi.

Vào đến phòng, Trung chụp lấy dao đang để trên bàn và dí vào cổ cô giáo, uy hiếp. Sau khi khống chế được nạn nhân, nghi can này thực hiện hành vi hiếp dâm cô giáo. Sau đó, Trung còn lấy 2 điện thoại của nạn nhân.

Sau khi xảy ra sự việc, nạn nhân điện thoại báo cho giáo viên trong trường. Các đồng nghiệp đã đến trường hỗ trợ nạn nhân, báo cho công an và đưa cô giáo đến UBND xã.

Nhận được tin báo, công an xã đã truy bắt nghi can và báo cáo sự việc lên Công an thị xã Hương Trà. Sau 1 giờ gây án, Trung bị bắt giữ khi trên đường từ TP Huế về xã Bình Thành, sau khi bán điện thoại của nạn nhân, lấy tiền tiêu xài.

Lúc bị bắt, trong người nghi can này có một gói cỏ Mỹ. Nghi can sống cách trường khoảng 300 m.

Hiện sức khỏe của cô Phương đã ổn định, nhưng tinh thần vẫn còn hoảng loạn. Trường đã tổ chức thăm hỏi, động viên cô giáo sớm vượt qua sự cố để trở lại trường dạy học.