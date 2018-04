Cô giáo dạy Toán nghi bị nam đồng nghiệp sát hại giữa đường ở Sài Gòn

Cô giáo dạy Toán tại Trường THPT Võ Thị Sáu đang chạy xe máy trên đường thì bất ngờ bị một người đàn ông ép xe, dùng hung khí sát hại.

Cảnh sát đang bảo vệ hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Lê Trai.

13h45 ngày 23/4, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phong toả hiện trường, điều tra vụ án mạng trên đường Trường Sa, phường 3, quận Bình Thạnh.

Theo một số người dân, trưa cùng ngày, cô gái khoảng 25 tuổi chạy xe máy trên đường Trường Sa. Đến đoạn gần cầu Bông, phường 3, quận Bình Thạnh, cô gái bị một thanh niên chạy theo ép xe.

Nhiều cảnh sát được điều đến hiện trường. Ảnh: Lê Trai.

Khi cả 2 dừng lại, nam thanh niên bất ngờ cầm hung khí tấn công. Vụ việc khiến nạn nhân chết tại chỗ. Nghi can gây án chạy xe rời khỏi hiện trường.

Theo một số người dân, nạn nhân và nghi can là 2 giáo viên tại một trường THPT trên địa bàn.

Cảnh sát đang khám nghiệm tử thi. Ảnh: Lê Trai.

Đến 13h50 cùng ngày, lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM xác nhận thông tin một nữ giáo viên dạy Trường THPT Võ Thị Sáu, quận Bình Thạnh, nghi bị nam đồng nghiệp sát hại.

Theo thông tin ban đầu, nữ giáo viên bị sát hại dạy môn Toán và nghi can là thầy giáo dạy môn Giáo dục thể chất. Vào khoảng 14h30 cùng ngày, nghi can đến cơ quan công an đầu thú. Vụ việc đang được cảnh sát làm rõ.