Cơ hội du lịch Phần Lan khi mua Nokia 6.1 Plus

Với mục đích nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng, thương hiệu Nokia chính thức khởi động chương trình “Đến Phần Lan cùng Nokia 6.1 Plus”.

Từ 26/8 đến 3/9, khách hàng mua điện thoại Nokia 6.1 Plus sẽ có cơ hội nhận giải trọn gói chuyến đi Phần Lan 6 ngày 5 đêm dành cho 2 người với giá trị lên đến 300 triệu đồng. Duy nhất 2 cặp vé, mỗi cặp vé hai người dành cho 2 chủ nhân may mắn của chiếc điện thoại Nokia 6.1 Plus.

Nokia 6.1 Plus.

Phần Lan được biết đến nhiều bởi hệ thống giáo dục uy tín thế giới, nhiều danh lam thắng cảnh đẹp cũng như nền ẩm thực đơn giản nhưng phong phú. Phần Lan còn được mọi người nhớ đến là “quê nhà” của thương hiệu điện thoại nổi tiếng Nokia. Chính vì vậy, thương hiệu Nokia mang đến cho khách hàng cơ hội tham gia chương trình “Đến Phần Lan cùng Nokia 6.1 Plus”.

Thủ đô của Phần Lan, Helsinki được công nhận là thành phố văn hóa nổi tiếng bậc nhất của châu Âu.

Trong thời gian nói trên, khi mua sản phẩm Nokia 6.1 Plus, khách hàng giữ lại hóa đơn và điền thông tin mua hàng cùng số IMEI của máy, gồm họ tên khách hàng, số điện thoại theo mẫu. Kết quả sẽ được xác định qua hình thức bốc thăm trúng thưởng bằng phần mềm điện tử dựa trên số IMEI của chiếc điện thoại. Đợt quay số sẽ diễn ra vào ngày 16/9 tại Tiktak Co Working Space, Hà Nội.

Phần Lan được biết đến là ngôi nhà của Nokia cũng như HMD Global.

Cũng trong dịp đặc biệt này, khi chọn mua Nokia 6.1 Plus, khách hàng sẽ nhận được thêm nhiều khuyến mãi hấp dẫn khác. Vô số voucher mua sắm phụ kiện có giá trị lên đến 550.000 đồng đang chờ đón những khách hàng của chiếc điện thoại Nokia 6.1 Plus.

Nhiều ưu đãi cho khách hàng mua Nokia 6.1 Plus.

Ngoài ra, đối với những khách hàng chọn mua điện thoại trả góp, hãng cũng đem đến chương trình trả góp lãi suất 0%, tạo điều kiện thuận lợi khi mua hàng của người dùng. Tất cả chương trình khuyến mại được được áp dụng tại các đại lý chính hãng Nokia trên toàn quốc.