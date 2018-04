Có MU của thời huy hoàng ở Etihad

MU của năm xưa vẫn chưa trở lại. Tại Etihad trong đêm "Quỷ đỏ" phá tan bữa tiệc của Man City, những sắc màu cảm xúc mà họ tạo ra phảng phất rất nhiều hương vị năm cũ.

Sẽ hơi quá nâng cao quan điểm nếu khen ngợi MU quá lời sau thắng lợi đầy cảm xúc trong trận derby Manchester. Sự thật là "Quỷ đỏ" ngạo nghễ của năm xưa đã trải qua 45 phút đầu tổn thương dữ dội khi bị Man City biến thành một con rối trên sân khấu Etihad.

MU trong quá khứ có thể thua, nhưng bị đối thủ giễu cợt như 45 phút hiệp 1 thì không bao giờ. Tuy nhiên, kết thúc trận derby, cảm giác lâng lâng, phấn khích mà "Quỷ đỏ" mang tới lại có chút gì giống với MU thời đỉnh cao của Sir Alex Ferguson. Cảm giác đầu tiên được đánh thức là niềm tự hào.

Cầu thủ MU tạo nên cuộc lội ngược dòng cảm xúc trên sân Etihad. Ảnh: Getty Images.

MU sau khi trải qua 45 phút đầu bị “dày vò” đã quật khởi đứng lên. Ngay kể cả khi ta gạt đi 3 bàn thắng dẫn tới cuộc lội ngược dòng, thì tinh thần của "Quỷ đỏ" vẫn là thứ đáng được ghi nhận. Nó khiến một Man City đầy kiêu ngạo phải nổi nóng, phải lao vào những cuộc tranh cãi vô nghĩa trong thời điểm họ quý từng phút.

MU có cả nụ hôn của thần may mắn - điều mà người hâm mộ đã từng được trải nghiệm dưới thời Sir Alex Ferguson, điều khiến "Quỷ đỏ" bị gán cho biệt danh “Man rùa” bởi các anti-fan. May mắn thật sự đã tới khi Raheem Sterling liên tục đá lên trời hoặc đá trúng cột dọc. Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu của MU giúp cho các fan có quyền nghĩ rằng may mắn không dành cho kẻ không xứng đáng. Năm xưa đã vậy và hôm qua cũng vậy.

Một chút nương tay từ trọng tài cũng là một trong những yếu tố gợi nhớ về quá khứ. Trong thời đỉnh cao, MU không ít lần hưởng lợi từ đôi chút nới tay của các trọng tài. Thậm chí, nhiều vị vua áo đen thời xưa còn bị tố là fan ruột của "Quỷ đỏ".

Tối qua, thực tế là trọng tài cũng có đôi chút nương nhẹ khi không thổi penalty tình huống Ashley Yong xoạc ngã Sergio Aguero trong vòng cấm địa. Theo quan điểm của cựu trọng tài Chris Foy, bất chấp trong tình huống đó Young đã xoạc trúng bóng hay chưa, trọng tài hoàn toàn có quyền thổi 11 m. Nếu thổi thì "Quỷ đỏ" cũng chẳng thể trách trọng tài. Nhưng tiếng còi đã không vang lên trong sự nhẹ nhõm của rất nhiều CĐV áo đỏ.

Một trong những cảm giác gợi nhớ lại năm xưa chính là sự xuất hiện kịp thời của những ngôi sao mà không nhiều người chờ đợi. Năm xưa, có lẽ chẳng mấy người trông đợi Ole Gunnar Solskjaer ghi bàn thắng quyết định vào lưới Bayern Munich mang về ngai vàng Champions League.

Tối qua, có lẽ cũng không nhiều CĐV MU đặt kỳ vọng Paul Pogba sẽ lập cú đúp vào lưới Man Ciy, đặc biệt là sau những gì Pogba đã thể hiện trong hiệp 1. Những người hùng xuất hiện kịp thời là điều MU luôn thết đãi người hâm mộ trong quá khứ và phải mãi tới tối qua, fan "Quỷ đỏ" mới được hồi tưởng lại cảm giác ấy.

Một cảm giác nữa chính là sự hả hê khi được cười trong nỗi buồn của gã hàng xóm Man City. Cho dù nụ cười ấy chỉ đến khá ngắn ngủi sau trận đấu này và có lẽ sẽ tắt hẳn khi Man xanh chính thức vô địch Premier League mùa này (điều khó tránh khỏi), nhưng chí ít được sống lại những cảm xúc năm xưa trong thời buổi “thóc cao gạo kém” thế này cũng là quá tuyệt vời rồi.