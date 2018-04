Có sức nóng 'Ngắm hoa lệ rơi', Châu Khải Phong vẫn thua 'Người âm phủ'

Bài hát mới của Châu Khải Phong và Soobin Hoàng Sơn đều chịu thua trên "mặt trận" realtime trước một ca khúc mới mẻ có tiêu đề khá khó hiểu, "Người âm phủ".

Osad thể hiện ca khúc Người âm phủ Người âm phủ từ một ca khúc không được chú ý khi ra mắt bỗng

Tận dụng sức hút chưa có dấu hiệu hạ nhiệt của Ngắm hoa lệ rơi, Châu Khải Phong nhanh chóng ra mắt ca khúc mới hợp tác cùng nhà sản xuất của Cùng anh, K-ICM và Quang Đăng Trần (Q-ICM).

Tương tự, Soobin Hoàng Sơn cũng vừa phát hành 2 sản phẩm mới là I Know You Know và Yêu thương ngày đó. Hai ca khúc được kỳ vọng sẽ nối tiếp thành tích của 2 hit đình đám,sở hữu hàng trăm triệu lượt nghe trước đó là Phía sau một cô gái và Xin đừng lặng im.

Tuy nhiên, khá bất ngờ khi cả Châu Khải Phong và Soobin Hoàng Sơn đều phải "chùn bước" trước một tên tuổi vô cùng lạ lẫm của Vpop, Osad.

Ca khúc có tiêu đề gây tò mò Người âm phủ vừa bất ngờ lọt vào top 3 tính theo realtime (tính theo giờ) của #zingchart.

Người âm phủ trụ vững trong Top 3 #zingchart tính theo realtime vào ngày 10/4.

Nhờ bản cover của "hot girl nói 7 thứ tiếng" Khánh Vy, sản phẩm của chàng sinh viên Bách khoa Osad bất ngờ thu hút được sự chú ý lớn. Sau hơn một tuần phát hành, Người âm phủ không ngừng tăng hạng và tiến thẳng đến Top 3 #zingchart.

Trước đó, không chỉ Khánh Vy mà cả "hot girl mạng" Link Ka cũng cover Người âm phủ. Phản ứng cộng đồng mạng dành cho ca khúc khá tích cực, nhiều lời khen cho sự dễ thương, mới mẻ của ca từ.

Lời rap với những câu nói đánh trúng tâm lý giới trẻ như “Em có yêu bản thân mình không?/ Nếu có thì làm tình địch với anh nhá/ Nhà có bán rượu không/ Mà nói chuyện với em anh say quá” hay "Chẳng phải là Xuân Diệu anh cũng biết làm thơ/ Vì đơn giản là giờ trong đầu anh toàn thương với nhớ” được cho là một trong những nguyên nhân gây "sốt" của ca khúc.

Yêu thương ngày đó của Soobin Hoàng Sơn đã chững lại ở hạng 6 liên tiếp 3 ngày. Sáng 10/4, lần đầu tiên bản ballad ngọt ngào này lọt vào top 5 realtime.

Soobin Hoàng Sơn bất ngờ thất thế trước các tên tuổi Indie/Underground.

Vị trí của Yêu thương ngày đó là kết quả sau một đêm có nhiều thay đổi liên tục theo từng giờ trên #zingchart. Tuy nhiên, sản phẩm mới của Soobin Hoàng Sơn không trụ hạng lâu. Bước sang ngày 11/4, hạng 5 bảng xếp hạng đã trả lại cho Người lạ ơi, Yêu thương ngày đó rơi xuống vị trí thứ 7.

Thành tích khiêm tốn của Soobin là điều nằm ngoài dự đoán của số đông khán giả. Việc nam ca sĩ có lượng người hâm mộ đông đảo bậc nhất Vpop thất thế trước các tên tuổi Indie/Underground như Tùng Viu, Ngọc Dolil, Osad gây nhiều bất ngờ.

Mai chia tay nhé em của Châu Khải Phong và K-ICM cũng nhanh chóng lọt vào Top 5 realtime chỉ sau 2 tiếng phát hành. Sau đó, ca khúc sau đó dần hạ nhiệt và giảm thứ hạng. Có ý kiến cho rằng Mai chia tay em nhé có được thành tích này do "ăn theo" tên tuổi, sức hút của Ngắm hoa lệ rơi và Buồn của anh.