Cổ Thiên Lạc - ông trùm mới của showbiz Hong Kong

Sở hữu hơn 10 công ty, mỗi năm đầu tư và đóng chính nhiều phim, quản lý các sao hạng A, nam diễn viên Cổ Thiên Lạc ngày càng khẳng định mình là thế lực của showbiz Hong Kong.

Tại sự kiện quảng bá phim L Phong Bạo (L Storm) hôm 23/8, đoàn làm phim đã dành tặng bộ đôi nam chính Cổ Thiên Lạc và Trương Trí Lâm một bức ảnh chụp chung của họ 23 năm trước, khi họ đóng chung series Thiên Địa Nam Nhi của TVB.

Nhìn lại hình ảnh “mặt búng ra sữa” của chính mình năm nào, Cổ Thiên Lạc tỏ ra ngượng ngùng. So với thời mới vào nghề tóc chẻ ngôi giữa, mặt trắng trẻo, miệng cười mím chi, nam diễn viên đã hoàn toàn thay da đổi thịt, trở thành một ngôi sao hạng A với làn da ngăm đen và thần thái lạnh lùng.

Ngày trước, Cổ Thiên Lạc hay được gọi là “Cổ Tử” (chữ “Tử” thường được thêm sau tên con trai như cách gọi thân mật). Còn hiện giờ, đồng nghiệp, báo chí và người hâm mộ gọi nam diễn viên là “anh Cổ” đầy kính trọng. Những cống hiến mà Cổ Thiên Lạc dành cho điện ảnh Hong Kong khiến nhiều người nể phục.

Ông trùm mới của điện ảnh Hong Kong

Đăng quang Ảnh đế của LHP Kim Tượng Hong Kong hồi tháng 4 năm nay, Cổ Thiên Lạc khiến những người yêu mến anh hạnh phúc, bởi sau bao năm tháng nỗ lực, anh cũng lần đầu chạm tay vào tượng vàng danh giá. Bước lên sân khấu nhận giải, nam diễn viên đã nói ra những lời gan ruột.

“Lúc ngồi dưới hàng ghế khán giả, tôi đã trăn trở rằng chúng ta nên làm gì để phát triển điện ảnh Hong Kong. Sau đó tôi nhận ra, chúng ta cần phải đoàn kết. Cảm ơn điện ảnh Hong Kong, không có điện ảnh Hong Kong thì không có tôi của hôm nay. Hy vọng được cùng mọi người đưa điện ảnh Hong Kong trở về thời hoàng kim”, anh nói.

Những lời giãi bày tâm huyết của Cổ Thiên Lạc khiến nhiều nghệ sĩ bên dưới vỗ tay tán dương nhiệt liệt, còn khán giả cũng hết lời ca ngợi anh là biểu tượng mới của điện ảnh Hong Kong.

Cổ Thiên Lạc trở thành Ảnh đế Hong Kong nhờ phim Sát Phá Lang: Tham Lang. Ảnh: East IC.

Cổ Thiên Lạc từng đóng hơn 100 bộ phim, chỉ tính riêng trên màn ảnh rộng. Có một điều đặc biệt là nam diễn viên 48 tuổi chỉ đóng và sản xuất các tác phẩm gắn mác Hong Kong, không tham gia bất cứ dự án nào của đại lục. Khi đầu tư sản xuất, anh cũng luôn chiêu mộ diễn viên Hong Kong và sử dụng nguồn vốn bản địa.

Tờ Kuaibao ghi nhận Cổ Thiên Lạc là người trách nhiệm và nặng lòng với nền điện ảnh xứ Cảng. Giữa thời buổi trào lưu Bắc tiến diễn ra mạnh mẽ, hàng loạt nghệ sĩ và nhà làm phim sang đại lục kiếm tiền, một mình anh đi tiên phong vực dậy điện ảnh quê nhà, kiên trì làm phim gần 20 năm qua.

Năm 2013, Cổ Thiên Lạc thành lập công ty Thiên Hạ Nhất, tích cực sản xuất nhiều phim điện ảnh mang đậm bản sắc Hong Kong, thuộc nhiều thể loại như hành động, hình sự, hài, viễn tưởng, cổ trang… Anh có 4 phim khởi chiếu trong năm 2017 và 5 năm ra mắt trong năm 2018, chưa kể nhiều dự án đang trong giai đoạn sản xuất hoặc hậu kỳ.

Dưới trướng Thiên Hạ Nhất có hơn 10 công ty con, làm công việc liên quan trực tiếp đến điện ảnh. Nhờ đó, Cổ Thiên Lạc hoàn toàn bao thầu nhiều khâu của quá trình hậu kỳ phim như hiệu ứng kỹ xảo, hòa âm, phối khí… Chuỗi công ty này cũng là một hình thức để nam diễn viên đào tạo nhân tài mới cho các vị trí phía sau màn ảnh.

Cổ Thiên Lạc hết lòng giúp Tuyên Huyên phát triển sự nghiệp điện ảnh. Ảnh: HK01.

Lĩnh vực mà Cổ Thiên Lạc đang chú trọng hàng đầu là quản lý nghệ sĩ. Công ty Giải trí Thiên Cao của anh hiện đã chiêu mộ được Tuyên Huyên, lập văn phòng riêng cho Lâm Phong và gần đây nhất ký hợp đồng cùng Xa Thi Mạn.

Các trang báo lớn Kuaibao, Sinchew, Oriental Sunday đều nhận định Cổ Thiên Lạc tỏ rõ tham vọng tạo dựng vương quốc showbiz của riêng mình, làm nên một thế lực lớn trong văn hóa Hong Kong. Còn trang HK01 thì đánh giá, điện ảnh Hong Kong may mắn có một người như Cổ Thiên Lạc. Anh được ca ngợi là người cuối cùng tại đây xứng tầm ngôi sao điện ảnh hạng A.

Song song việc phát triển sự nghiệp điện ảnh cá nhân, ông chủ Cổ còn ra sức hỗ trợ các dự án phim thuần chất Hong Kong, chẳng hạn như phim Dùng danh nghĩa thanh xuân (In Your Dreams) do Lưu Gia Linh đóng chính.

Kịch bản này giành giải Dự án phim đầu tay của điện ảnh Hong Kong, nhưng chỉ được chính phủ thành phố tài trợ 3 triệu HKD. Cổ Thiên Lạc đã chi tiền thêm để bộ phim hoàn thiện.

Tháng 7 vừa qua, rạp chiếu phim mang tên Cổ Thiên Lạc (Louis Koo Cinema) do nam diễn viên chi tiền xây dựng đã khai trương. Rạp chiếu nằm bên trong Trung tâm Nghệ thuật Hong Kong, định hướng trình chiếu các bộ phim kinh phí thấp, phim độc lập khó có cơ hội khởi chiếu ở các hệ thống rạp chính thống.

Nhắc tới người đồng nghiệp thân thiết, đạo diễn Lâm Đức Lộc của series phim Phong Bạo nói: “Cổ Thiên Lạc luôn một lòng một dạ với phim Hong Kong. Nếu không có cậu ấy sẵn sàng mạo hiểm, rất nhiều đạo diễn đặc biệt là người trẻ sẽ khó có cơ hội làm phim”.

Mình đồng da sắt và độc thân ở tuổi U50

Cổ Thiên Lạc một mình điều hành chuỗi công ty, quản lý các nghệ sĩ, đóng chính và sản xuất nhiều phim, lại đảm đương vai trò chủ tịch Hiệp hội Nghệ sĩ, Đại sứ LHP Hong Kong. Thực sự khó tưởng tượng nguồn năng lượng dồi dào nào giúp anh duy trì tinh thần bền bỉ suốt những năm tháng qua.

Với riêng anh, ở trong phim trường liên tục 8 tiếng, tự mình đóng các cảnh quay nguy hiểm, quay phim dưới mưa, bị thương khi đóng cảnh cháy nổ đều là những chuyện hết sức tự nhiên và bình thường như hơi thở.

Anh nói trong buổi phỏng vấn của tạp chí Marie Claire: “Duy trì sự nhiệt thành, tìm kiếm niềm vui trong công việc, đó là cách giúp tôi đi được đường dài. Quá trình đó cho tôi học hỏi nhiều điều. Con người chỉ có thể trưởng thành khi đối diện khó khăn và thử thách”.

Một trong những niềm an ủi, động lực lớn với Cổ Thiên Lạc khi đóng phim là đồ ăn ngon. Anh bảo, làm phim với đạo diễn Đỗ Kỳ Phong là sướng nhất. “Ngoại trừ việc học được nhiều điều từ anh ấy, tôi còn có số hưởng ăn ngon, vì anh ấy mê ẩm thực lắm. Mỗi lần đi quay ngoại cảnh, anh ấy thường tìm những địa chỉ ăn ngon ở khu vực lân cận, mời cả đoàn qua đó thưởng thức”.

Luôn là nam thần trong mắt nhiều khán giả, Cổ Thiên Lạc được mệnh danh là viên ngọc hiếm hoi của điện ảnh Hong Kong còn độc thân ở ngưỡng tuổi U50. Anh từng xảy ra tin đồn tình cảm với rất nhiều bạn diễn Dương Thiên Hoa, Trịnh Tú Văn, Trần Nghiên Hy, Trần Kiều Ân, Đường Thi Vịnh…, nhưng đều chưa một lần xác nhận.

Người hâm mộ nhiều năm nay rất ủng hộ Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên đến với nhau, bởi họ diễn cặp quá hay và cả hai đều "độc thân vui vẻ". Có điều, cặp diễn viên chỉ xem nhau là anh em tốt trong nghề.

Tới giờ, các người tình màn ảnh của Cổ Thiên Lạc đều lần lượt làm vợ, làm mẹ hoặc từng trải qua những mối tình, chỉ riêng anh mới công khai duy nhất cuộc tình với Huỳnh Kỷ Doanh hơn 20 năm trước.

Cổ Thiên Lạc và Huỳnh Kỷ Doanh hồi mới yêu nhau. Ảnh: Apple Daily.

Chàng Dương Quá vạn người mê gặp và yêu nàng hoa hậu ảnh 1994 khi đóng chung phim Hạnh phúc đâu tự có. Hồi ấy, Huỳnh Kỷ Doanh giảm bớt công việc, an phận đóng toàn vai phụ để làm người phụ nữ phía sau bạn trai.

Họ gắn bó hạnh phúc nhiều năm nhưng đáng tiếc, những khác biệt về lý tưởng sự nghiệp khiến họ chia tay sau 7 năm. Đó là mốc thời gian được xem là hạn định nghiệt ngã theo quan niệm truyền thống của người Trung Hoa.

Cho tới hiện giờ, đời tư của Cổ Thiên Lạc vẫn là một bí ẩn lớn. Anh luôn giữ nguyên tắc không nói chuyện cá nhân, không phô trương bản thân. “Nhiều người bảo tôi đã thay đổi, nhưng không, tôi vẫn là tôi. Tôi không thích nói chuyện riêng tư, chỉ muốn làm tốt những thứ mình thích”, anh khẳng định.

Ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng là một trái tim ấm áp, nam diễn viên dành điều này cho người nhà của mình. Giọng xúc động, anh kể về bố mẹ: “Đến giờ tôi vẫn sống cùng bố mẹ, lúc rảnh rỗi, tôi luôn ở nhà với họ. Nói về những người tôi cần cám ơn trên đời này có lẽ nói cả ngày cũng không hết, nhưng hai người tôi muốn cám ơn nhiều nhất là bố mẹ tôi, họ là một phần rất quan trọng đối với tôi”.