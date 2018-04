Cố vấn an ninh nội địa của TT Trump bất ngờ từ chức

Truyền thông Mỹ cho biết cố vấn an ninh nội địa của Tổng thống Trump đã từ chức do tân cố vấn an ninh quốc gia John Bolton muốn sắp xếp nhân sự thân cận tại Nhà Trắng.

Theo CNN, Nhà Trắng hôm 10/4 thông báo Cố vấn an ninh nội địa Tom Bossert đã từ chức. Sự ra đi của ông Bossert được đánh giá là khá bất ngờ. Hôm 8/4, ông Bossert vẫn xuất hiện trong nhóm quan chức bàn thảo về kế hoạch đáp trả của Mỹ trước vụ tấn công hóa học ở Syria. "Tổng thống Trump bày tỏ sự biết ơn với nỗ lực của Tom trong bảo vệ sự an toàn cho đất nước chúng ta. Tom đã chỉ đạo các nỗ lực đối phó hiểm họa khủng bố, củng cố hệ thống phòng thủ mạng và phản ứng trước hàng loạt thảm họa thiên nhiên", Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders thông báo. Cựu cố vấn an ninh nội địa Tom Bossert. Ảnh: CBS News. Nguyên nhân ông Bossert từ chức không được công bố. Tuy nhiên, các nguồn tin của CNN cho biết ông Bossert ra đi do tân cố vấn an ninh quốc gia John Bolton muốn sắp xếp nhân sự thân cận trong bộ máy Nhà Trắng. Trước ông Bossert, hai viên chức cấp cao khác cũng đã ra đi theo yêu cầu của ông Bolton. Bossert là một trong các nhân vật tại vị lâu nhất trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Bossert đã nắm giữ vị trí cố vấn an ninh nội địa từ ngày Tổng thống Trump tiếp quản Nhà Trắng. Ông Trump từng tán dương Bossert là "tài sản vô giá" trong bộ máy Nhà Trắng. Bossert từng có thời gian đảm trách vị trí Phó cố vấn an ninh nội địa năm 2007 dưới thời cựu tổng thống Mỹ George W. Bush. Ông cũng từng nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại Cơ quan Kiểm soát khẩn cấp liên bang, Văn phòng bảo vệ cơ sở hạ tầng và Hạ viện Mỹ. Tổng thống Trump sa thải Ngoại trưởng Tillerson sau 14 tháng sóng gió Sau nhiều tháng đầy rẫy những tin đồn râm ran, Tổng thống Donald Trump vừa thông báo cách chức Ngoại trưởng Rex Tillerson, thay bằng giám đốc CIA Mike Pompeo. Tân cố vấn an ninh Mỹ John Bolton: Sự trở lại của diều hâu Cố vấn an ninh quốc gia mới của Mỹ John Bolton là người theo chủ nghĩa tân bảo thủ, được biết đến với những chính sách đối ngoại thẳng thắn và hiếu chiến.

Donald Trump Donald John Trump là tổng thống thứ 45 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ... Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước. Ngày sinh: 14/6/1946 Đảng phái: Đảng Cộng hòa Tài sản: 3,5 tỉ đôla Mỹ (ước tính tháng 5/2017) Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại) Chiều cao: 1,88m Website