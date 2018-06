Còn ai ngoài bầy khủng long có thể cản bước phim siêu anh hùng?

Dòng phim siêu anh hùng có lẽ sẽ chiếm tới 7/10 suất trong danh sách top 10 phim ăn khách nhất năm nay, và cơ hội cho các thể loại còn lại là không nhiều.

Trailer bộ phim 'Gia đình siêu nhân 2' Phần tiếp theo của tác phẩm hoạt hình nổi tiếng "The Incredibles" (2004) ra mắt sau 14 năm dài.

Tại Bắc Mỹ, chỉ sau bốn ngày, The Incredibles 2 giúp Disney thu tới 233 triệu USD. “Nhà chuột” đã có thể tạm quên thất bại mang tên Solo: A Star Wars Story khi phần ngoại truyện của Chiến tranh giữa các vì sao vốn ra mắt từ cuối tháng 5, nhưng tới nay vẫn loay hoay chưa chạm tới cột mốc 200 triệu USD nội địa.

Với 233 triệu USD, The Incredibles tạm thời đứng thứ tư trong danh sách các phim ăn khách nhất Bắc Mỹ năm nay, sau Black Panther (699 triệu USD), Avengers: Infinity War (664 triệu USD), và Deadpool 2 (297 triệu USD). Điều đáng nói là cả bốn tác phẩm đều thuộc thể loại siêu anh hùng.

Bầy khủng long tiếp tục lâm trận

Sự thống trị của dòng phim siêu anh hùng trong thời gian này là điều không thể bàn cãi. Một cái tên hiếm hoi có thể tạm cắt đứt điều đó là Jurassic World: Fallen Kingdom.

Bộ phim khủng long mới nhất của giám đốc sản xuất Steven Spielberg đã ra mắt tại nhiều thị trường quốc tế từ 8/6 và thu hơn 400 triệu USD trước khi chính thức khởi chiếu ở quê nhà từ 22/6.

Bầy khủng long đã gầm vang tại phòng vé quốc tế. Giờ là lúc chúng cần làm được điều tương tự ở quê nhà Bắc Mỹ. Ảnh: Universal.

Tái lặp thành tích ra mắt 208 triệu USD của Jurassic World (2015) xem ra là điều bất khả thi bởi sự có mặt lúc này của The Incredibles 2. Giới quan sát nhận định phim sẽ ra quân ở mức trên dưới 140 triệu USD nội địa vào cuối tuần này.

400 triệu USD nội địa có lẽ là cột mốc thực tế dành cho Jurassic World: Fallen Kingdom, và chừng đó hoàn toàn đủ giúp bầy khủng long lọt vào danh sách top 5 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ năm nay. Nhưng những sinh vật thuộc về 65 triệu năm trước có lẽ sẽ thấy “cô đơn” bởi bên cạnh chúng chỉ toàn là các siêu anh hùng.

Trong mùa hè năm nay, Ant-Man and The Wasp là một phim siêu anh hùng khác còn chưa xuất trận (6/7). Lần lượt Skyscraper của The Rock, Mission: Imposiblle - Fallout của Tom Cruise, The Meg của Jason Statham hay phim ca vũ nhạc Mamma Mia: Here We Go Again! nếu như thu trên 200 triệu USD tại Bắc Mỹ - tức cùng mức Solo lúc này - cũng đã là thành công.

Dĩ nhiên, yếu tố ngôi sao có thể giúp các tác phẩm kể trên vượt xa con số nghèo nàn 150 triệu USD tại các thị trường quốc tế mà phần ngoại truyện của Chiến tranh giữa các vì sao mang về cho Disney. Cũng cần phải nói thêm rằng The Rock, Tom Cruise hay Jason Statham vốn là những cái tên rất được ưa chuộng tại châu Á.

Còn ai có thể cản bước các siêu anh hùng?

Nếu nhìn vào danh sách bom tấn mùa cuối năm, thật khó để chỉ ra nhiều cái tên có thể dễ dàng vượt qua cột mốc 200 triệu USD tại Bắc Mỹ. Bốn tác phẩm sở hữu tiềm năng lớn nhất gồm phim phù thủy Fantastic Beasts: Crimes of Grindelwald, hai phim hoạt hình The Grinch và Wreck-It-Raplh 2, cùng phim siêu anh hùng Aquaman.

Nhưng ngay cả nhóm này cũng chưa chắc tạo ra được hiệu ứng lớn như Jurassic World: Fallen Kingdom để lọt vào danh sách top 5 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ năm nay. Mà nếu như Aquaman và Ant-Man and The Wasp làm tốt nhiệm vụ kiếm tiền, thể loại siêu anh hùng sẽ chiếm tới 7 chỗ trong top 10.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald là bom tấn phù thủy ra mắt trong dịp cuối năm.

Liệu khán giả đến bao giờ mới chán ngán dòng phim siêu anh hùng? Đó là câu hỏi liên tục được đặt ra trong vài năm trở lại đây. Nhưng các siêu anh hùng nhà Marvel Studios luôn biết cách khiến khán giả bỏ tiền ra rạp, và không phải tự nhiên mà hãng phim có thể nâng số lượng tác phẩm của mình lên con số 3 trong năm nay.

DCEU và Warner Bros. luôn vấp phải nhiều chỉ trích về mặt nội dung, nhưng thực tế thì doanh thu của Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) hay Suicide Squad (2016) vẫn thuộc hàng đáng mơ ước tại Hollywood. Năm 2017, Wonder Woman thu bộn, trong khi Justice League gây thất vọng lớn.

Họ có lẽ đang phải tính toán lại hướng đi cho vũ trụ điện ảnh. Nhưng nếu Aquaman thực sự thuyết phục, mọi chuyện sẽ trở nên tươi sáng hơn, nhất là khi dự án tiếp theo đó là Wonder Woman 1984 (2019), và họ đã chiêu mộ được The Rock cho DCEU.

Fox thì chắc chắn tiếp tục tận dụng tối đa thương hiệu X-Men và Deadpool, bởi những câu chuyện về dị nhân vẫn luôn mang sự hấp dẫn nhất định đối với số đông khán giả. Còn Sony trong năm nay vẫn cố mở rộng thương hiệu Người Nhện của mình bằng Venom.

Dù mới trải qua nửa năm, câu chuyện phòng vé của cả 2018 gần như sẽ chủ yếu xoay quanh các siêu anh hùng, và tình hình vẫn khó lòng có nhiều biến chuyển trong năm 2019.