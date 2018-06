Cơn động kinh của Ronaldo 'béo' và bí ẩn lớn nhất lịch sử World Cup

Chuyện gì xảy ra với “Người ngoài hành tinh” Ronaldo trong trận chung kết World Cup 1998? Tới giờ cả thế giới vẫn đi tìm câu trả lời cho bí ẩn có lẽ là lớn nhất lịch sử túc cầu.

Ronaldo 'cứng đầu' khiến tuyển Brazil thua đau chung kết 1998? Huyền thoại người Brazil lên tiếng chia sẻ về nghi án động kinh khiến anh chơi vật vờ, góp phần vào thất bại của "Selecao" trước Pháp tại chung kết World Cup 1998.

Lý do nào để Ronaldo bùng nổ trong toàn bộ giai đoạn trước đó của World Cup bỗng vật vờ như bóng ma trên sân Stade de France vào ngày 12/7/1998? Không ai biết.

Tất cả đều rõ là Brazil cực mạnh ngày đó, ứng cử viên số một cho chức vô địch với Ronaldo là ngôi sao sáng nhất, thất bại 0-3 trước đội chủ nhà Pháp ở trận chung kết World Cup trong sự ngẩn ngơ của những người hâm mộ "Selecao" và ngỡ ngàng của giới mộ điệu trên toàn thế giới.

Chuyện gì diễn ra trước và trong trận chung kết?

Ronaldo gần như biến mât trong trận chung kết World Cup 1998. Ảnh: Getty Images.

Lúc 19h48 (giờ Pháp), 72 phút trước giờ bóng lăn, đội hình ra sân của hai đội tuyển Brazil và Pháp được in ra nộp cho FIFA. Với những gì diễn ra trước đó trong toàn bộ giải đấu, đây là công đoạn mang tính thủ tục. Không ai chờ đợi quân bài bí mật nào đó tới từ cả Brazil lẫn Pháp.

Song có gì đó không ổn. Danh sách Brazil có Taffarel, Cafu, Junior Baiano, Aldair, Roberto Carlos, Leonardo, Carlos Dunga (đội trưởng), Cesar Sampaio, Rivaldo, Bebeto, Edmundo. “Khoan đã, tại sao lại là Edmundo!? Ronaldo đâu rồi, Zagallo ngài không nhầm đấy chứ!?”, người tiếp nhận đội hình của FIFA thốt lên với HLV trưởng ĐT Brazil.

Edmundo là lựa chọn đầu tiên cho trận chung kết World Cup chứ không phải Ronaldo. Ảnh: Fourfourtwo.

Đúng là không có gì nhầm lẫn, “Sói già” Zagalllo được cho là đưa ra quyết định này vào lúc 17h. Ông thông báo với Edmundo rằng anh sẽ đá chính, và cầu thủ hay nhất thế giới khi ấy Ronaldo sẽ ngồi dự bị. Một quả bom thật sự cho những người hâm mộ.

Zagallo nói rằng mình từng vô địch World Cup 1962 cùng ĐT Brazil mà không cần Pele. Nhưng “Vua bóng đá” khi ấy đã rời khỏi cuộc chơi World Cup từ vòng bảng, còn Ronaldo là chỉ 4 tiếng trước trận chung kết và đã chơi bùng nổ với 4 bàn thắng trong cả chiến dịch. Trong đó, trận bán kết với Hà Lan là màn trình diễn không thể đỉnh cao hơn.

Tin tức Ronaldo không thể thi đấu lan ra nhanh chóng. Trong phòng họp báo trước trận, khung cảnh hỗn loạn chưa từng thấy diễn ra. Có cảm giác đó là phiên giao dịch cuối ngày của phố Wall chứ không phải phòng họp báo cho trận chung kết World Cup. “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy điều gì như thế trong sự nghiệp”, John Monson kể lại trên BBC.

Nhưng đúng phút chót, Zagallo lại đưa Ronaldo vào sân, kết quả là Brazil thua 0-3. Ảnh: Getty Images.

Việc Ronaldo bị loại khỏi đội hình xuất phát hoàn toàn khó hiểu, bất chấp những tin đồn về cân nặng hay chiếc đầu gối tiêm đầy thuốc giảm đau của anh. Ronaldo là siêu sao của Brazil, và anh sẽ phải ra sân.

Bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Brazil không ra sân khởi động chuẩn bị cho trận chung kết. Những tin đồn lan đi rằng đội hình xuất phát được sửa lại, và Ronaldo lại là trung phong của "Selecao" như tất cả các trận đấu trước. “Người ngoài hành tinh” đã hồi phục chấn thương trong thời gian không tưởng, tất cả đều nghi ngờ.

Ronaldo là người sau cùng bước ra khỏi đường hầm sân Stade de France. Anh cũng là nhân vật chính của camera trong trận. Đặt trong bối cảnh truyền thông đại chúng và người hâm mộ không biết gì về sự cố tráo đổi kỳ quặc trước trận, thì màn trình diễn của “Người ngoài hành tinh” thật đáng thất vọng.

Ronaldo không làm được gì trước hàng phòng ngự chắc chắn của Pháp. Ảnh: Pinterest.

Anh biến mất hoàn toàn trong sự kèm cặp của Frank Leboeuf, người đá thay Laurent Blanc bị treo giò, và dĩ nhiên bị lu mờ trước Zidane, người lập cú đúp giúp Pháp lần đầu vô địch World Cup. Ronaldo gần như không chạm bóng trong hiệp 1. Hình ảnh đáng nhớ nhất của anh trong cả trận là pha lao vào tranh bóng ngã sõng soài với thủ môn Fabian Barthez.

Trong khi, người Pháp đang tổ chức ăn mừng trên khắp đất nước, thì những cuộc điều tra nhắm vào Brazil với Ronaldo là nhân vật chính.

Bí ẩn Ronaldo

Sau trận thua 0-3, những chỉ trích bay xối xả vào Mario Zagallo. HLV trưởng ĐT Brazil thừa nhận nỗi sợ liên quan tới Ronaldo sẽ ảnh hưởng tới đội bóng của ông về mặt tâm lý. Vì thế, ông không thay “Người ngoài hành tinh” ra khỏi sân bất chấp việc anh đã chơi một trận đấu mờ nhạt từ giây phút đầu tiên.

Những thuyết âm mưu lập tức nổ ra. Người ta đồn rằng một tập đoàn thể thao tài trợ 105 triệu bảng cho ĐT Brazil khi đó đã ép Brazil phải đưa Ronaldo ra sân. Dẫu vậy, điều này đã bị bác bỏ một cách quyết liệt và rất có cơ sở.

Bác sĩ của ĐT Brazil Lidio Todelo (giữa) khẳng định Ronaldo có vấn đề về sức khỏe trước khi trận chung kết bắt đầu. Ảnh: Getty Images.

Những điều tra về tình trạng thể lực của Ronaldo cũng không cho ra kết quả khả dĩ. “Cậu ấy không thấy khỏe vào buổi chiều và giờ đã thấy khỏe hơn. Điều gì xảy ra với cậu ấy? Khá đơn giản, cậu ấy thấy mệt và muốn nghỉ ngơi, tôi muốn nhấn mạnh là giờ cậu ấy đã khỏe hơn nhiều”, bác sĩ của đội tuyển, Lidio Toledo lên tiếng.

Ngay cả tới giờ Ronaldo vẫn quả quyết rằng anh đủ thể lực để ra sân trong trận đấu tại Stade de France. “Tôi tỉnh dậy và thấy nhiều người xung quanh mình. Họ nói tôi đã bị co giật khoảng 30-40s. Nhưng sau cùng, tôi đã nài nỉ Zagallo để được ra sân. Tôi muốn chơi trận chung kết”, Ronaldo nói với Fourfourtwo.

Những câu trả lời không làm ban điều tra hài lòng. Toàn bộ ban lãnh đạo ĐT Brazil bao gồm cả đội ngũ y tế bị sa thải. Quốc hội Brazil chỉ đạo điều tra chính thức. Tới lúc này mọi thứ mới dần được sáng tỏ đôi chút.

Ronaldo đã bị co giật chỉ 7 tiếng trước trận chung kết World Cup. Ảnh: Getty Images.

Ronaldo đã bị co giật, tới mức sùi bọt mép ngay sau buổi ăn trưa của ĐT Brazil hôm diễn ra trận chung kết. Roberto Carlos, bạn cùng phòng của Ronaldo hét lên và những người đồng đội bổ nhào tới. Edmundo là một trong những người đầu tiên chứng kiến toàn bộ khung cảnh hãi hùng lúc đó.

“Cesar Sampaio là người thực hiện sơ cứu tại chỗ để Ronaldo không nuốt lưỡi”, Alex Bellos viết trên Guardian vào năm 2002. Ronaldo không tỉnh lại cho tới cuối giờ chiều.

Vẫn là tờ Guardian tiết lộ buổi chất vất giữa Quốc hội Brazil và Edmundo vào năm 2002. -Ủy ban quốc hội: Ronaldo run rẩy hay co giật? - Edmundo: Co giật rất mạnh - Ủy ban: Anh ấy có nằm xuống đất - Edmundo: Nằm xuống đất và co giật mạnh, tay vung vẩy như thế này (làm cử chỉ), răng… - Ủy ban: Nghiến chặt? - Edmundo: Nghiến chặt và sùi bọt mép. - Ủy ban: Cả cơ thể anh ấy co giật? - Edmundo: Cả cơ thể.

Toledo và đồng sự Joaquim da Mata đã đưa Ronaldo tới bệnh viện Lilas ở Paris để kiểm tra vào lúc 17h, trùng với thời điểm Zagallo nói với Edmundo rằng anh sẽ đá chính thay Ronaldo. Cả hai rời bệnh viện vào lúc 18h30, tới sân Stade de France lúc 20h10, 50 phút trước trận đấu bắt đầu, và Ronaldo nài nỉ Zagallo cho mình ra sân.

“Tôi không thể cản cậu ấy. Nếu tôi làm chuyện đó, và Brazil thua cuộc, chắc tôi phải chuyển nhà lên Bắc cực mất”, Toledo thừa nhận với Ủy ban điều tra của quốc hội. Trong buổi điều trần này, Zagallo cũng bác bỏ mọi cáo buộc rằng ông bị ép phải dùng Ronaldo: “Nếu có người can thiệp, tôi sẽ từ chức ngay lập tức".

Giáo sư Alex Caetano de Barros từng làm việc tại Inter Milan, CLB chủ quản của Ronaldo lúc ấy đã kiểm tra tiền đạo người Brazil và khẳng định quyết định cho anh ra sân là “tồi tệ”, do 24 tiếng sau khi co giật là khoảng thời gian sở hữu khả năng tái phát cao nhất.

Cơn động kinh bí ẩn của Ronaldo đã đưa Pháp tới ngôi vô địch World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Ảnh: FIFA.

Nguyên nhân nào khiến Ronaldo bất ngờ bị co giật chỉ 7 tiếng trước trận chung kết? Là thuốc giảm đau hay do siêu sao người Brazil có tiền sử bị bệnh? Không giả thiết nào đúng. “Thuốc giảm đau của Ronaldo là thuốc uống, không phải tiêm, không đủ mạnh để gây co giật”, ông da Mata sau này khẳng định.

“Trong vòng nhiều năm, tôi chưa từng thấy cầu thủ nào bị co giật. Có lẽ đó là định mệnh của Ronaldo”, ông Mata ngậm ngùi. Năm 2002, Ronaldo vô địch World Cup cùng ĐT Brazil để chính thức lên đỉnh thế giới. Anh là “Vua phá lưới” của cúp thế giới năm đó với 8 bàn.

Với Ronaldo, ký ức của cơn co giật bí ẩn đó đã lùi xa. Anh không một lần bị tái phát co giật cho tới khi anh giải nghệ vào năm 2011. Nhưng với người hâm mộ, câu chuyện về Ronaldo trước, trong và sau trận chung kết World Cup 1998 mãi là bí ẩn không có lời giải đáp thỏa đáng.