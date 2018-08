‘Con nhà siêu giàu châu Á’: Bài toán không dễ nhằn của Warner Bros.

“Crazy Rich Asians” được báo chí ủng hộ mạnh mẽ sau các buổi chiếu sớm. Nhưng tương lai của bộ phim nói riêng và dòng hài - lãng mạn nói chung tại Hollywood vẫn rất khó đoán định.

Trailer bộ phim 'Con nhà siêu giàu châu Á' "Crazy Rich Asians" được Jon M. Chu chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên, với trung tâm là những gia đình người gốc Hoa giàu có tới mức không tưởng.

Warner Bros. đã có một mở đầu không thể tuyệt vời hơn trong tháng 8 khi The Meg của Jason Statham thu hơn 140 triệu USD toàn cầu chỉ sau ba ngày. Từ nay tới cuối năm, họ sẽ còn tung ra nhiều quân bài đáng giá, và một trong số đó là Crazy Rich Asians - bộ phim khởi chiếu tại Bắc Mỹ từ 15/8.

Dựa trên nguyên tác văn học ăn khách cùng tên của Kevin Kwan, Crazy Rich Asians theo chân Nick (Henry Golding) và Rachel (Constance Wu) - hai giảng viên kinh tế người Mỹ gốc Hoa vốn yêu nhau từ lâu.

Trở về Singapore để dự đám cưới một người bạn thân của Nick, Rachel mới phát hiện ra rằng gia đình bạn trai mình hóa ra thuộc dạng giàu có bậc nhất châu Á.

Một bộ phim, hai nhiệm vụ

Nguyên tác văn học Crazy Rich Asians từng được đánh giá cao nhờ lối khắc họa dí dỏm hai thế hệ người gốc Hoa giàu có, thành đạt, cũng như xung đột giữa chính họ. Còn bộ phim của đạo diễn Jon M. Chu lúc này cũng đón nhận vô số lời khen ngợi.

Số điểm trên Rotten Tomatoes của tác phẩm điện ảnh chuyển thể sau 62 bài bình luận là 97%, tức chỉ có hai bài đưa ra quan điểm trái chiều. Số đông giới phê bình nhận định Crazy Rich Asians đã chuyển tải thành công nhiều nét tinh tế của nguyên tác, sở hữu dàn diễn viên xuất sắc, và cho thấy công thức phim hài - lãng mạn truyền thống vẫn hiệu quả.

Bộ phim có sự tự tin ban đầu khi nhận vô số lời khen ngợi từ báo chí.

Từ trước khi nhận sự ủng hộ từ báo chí quốc tế, Crazy Rich Asians được kỳ vọng ở hai chuyện: một, giúp gây dựng hình ảnh người gốc Á ở Mỹ thông qua dàn diễn viên của bộ phim; hai, giúp phục hưng dòng phim hài - lãng mạn vốn trở nên yếu thế tại Hollywood trong vài năm trở lại đây.

Nhiệm vụ đầu tiên được hãng Warner Bros. và các ngôi sao thực hiện trong suốt quá trình quảng bá bộ phim, đặc biệt thông qua những buổi phỏng vấn. Còn với nhiệm vụ kiếm tiền, rất khó để biết xem liệu Crazy Rich Asians có thể khiến phòng vé “rung chuyển” hay không.

Do ra rạp tại Bắc Mỹ từ 15/8, Crazy Rich Asians có 5 ngày để kiếm tiền trước khi kỳ nghỉ cuối tuần khép lại. Giới quan sát dự đoán bộ phim có thể kiếm khoảng 26 triệu USD với quãng thời gian đó.

Khách quan mà nói, con số đó không quá ấn tượng. Nhưng các nhà đầu tư hẳn cũng chẳng có gì phải phàn nàn khi họ chỉ phải bỏ ra 30 triệu USD để sản xuất dự án.

Tại Bắc Mỹ, đối tượng khán giả mà Crazy Rich Asians hướng tới là phái đẹp và người gốc Á. Do đó, sẽ thật thú vị để xem liệu công chúng phản ứng ra sao với kiểu mô-típ hài - lãng mạn cổ điển của người Mỹ, nhưng nay được giao cho dàn diễn viên toàn gốc Á.

Khi phim hài mất giá

Crazy Rich Asians có thể gây choáng ngợp bẳng hàng loạt cảnh phim mô tả sự giàu sáng của các nhân vật trong phim, nhưng chắc chắn không thể hoành tráng như các bom tấn hành động, siêu anh hùng, cháy nổ của mùa phim hè.

Netflix từng muốn làm nhà phát hành cho Crazy Rich Asians.

Trước giờ phim ra rạp, đạo diễn Jon M. Chu tiết lộ rằng anh cùng đội ngũ nhà sản xuất đã từ chối Netflix một khoản tiền rất lớn, và muốn chứng minh rằng “đứa con tinh thần” của họ hoàn toàn có thể biến thành hit tại rạp.

Đội ngũ làm phim chấp nhận một số tiền ít hơn để Warner Bros. phát hành Crazy Rich Asians theo dạng truyền thống. Và tất cả nay dõi theo từng nước đi của WB để xem liệu tài phát hành của họ khéo léo tới đâu.

Warner Bros. thường “có duyên” với tháng 8, với We’re the Millers (2013) hay The Meg mới đây. Trường hợp cách đây 5 năm khá thú vị, khi câu chuyện hài hước của đình nhà Miller thu 35 triệu USD sau năm ngày đầu trình chiếu, và kết thúc quá trình ra rạp với 150 triệu USD nội địa.

Nhưng sự thay đổi trong gu thưởng thức và cách thưởng thức phim ảnh của khán giả khiến những câu chuyện giống như vậy trở nên ngày một hiếm hoi hơn.

Đại chúng nay thích theo dõi kiểu phim như We’re the Millers tại nhà, thay vì ra rạp. Và chỉ cần thu gần 70 triệu USD nội địa như Book Club hay Game Night đã được coi là thành công.

Crazy Rich Asians cần chứng minh cho người ta thấy các bộ phim hài vẫn nên được thưởng thức ngoài rạp.

Pitch Perfect 3 hay Deadpool 2 thắng lớn tại phòng vé, nhưng yếu tố hài hước chỉ là gia vị phụ. Crazy Rich Asians có lẽ nên nhìn các trường hợp của Ocean’s 8, Mamma Mia! Here We Go Again hay Girls Trip để hy vọng. Đó đều là những tác phẩm giành chiến thắng khi tập trung vào đối tượng khán giả nữ.

Nếu như Crazy Rich Asians gặp thất bại, dòng phim hài - lãng mạn truyền thống sẽ tiếp tục “nằm dưới vực sâu” ở Bắc Mỹ. Trong thời đại mà cuộc sống ngày một thực dụng, các câu chuyện lãng mạn sẽ hẳn càng khó bán hơn, dù nó sở hữu dàn diễn viên nào đi chăng nữa.

Crazy Rich Asians chính thức khởi chiếu tại Việt Nam từ 24/8 dưới tựa Con nhà siêu giàu châu Á .