Công an ập vào lán trại bắt kẻ trốn nã 13 năm, thu 5 khẩu súng

Nhằm lúc đêm khuya, công an ngờ ập vào lán trại bắt giữ người đàn ông có lệnh truy nã, thu 5 khẩu súng.

Ngày 15/4, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao Học Văn Đức (54 tuổi, trú cùng địa phương) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Học Văn Đức. Ảnh: Công an cung cấp.

"Người đàn ông này phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, trốn truy nã 13 năm nay", lãnh đạo Công an huyện Tương Dương nói.

Bị truy nã, Học Văn Đức lủi vào rừng sâu lẩn trốn thuộc xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương), trang bị lựu đạn, súng và nuôi 1 bầy chó canh chừng người lạ. Công an huyện Tương Dương nhiều lần tổ chức vây bắt tên này nhưng không thành công.

5 khẩu súng thu giữ trong lán trại của Đức. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau một thời gian lên phương án, tối 14/4, tổ công tác Công an huyện Tương Dương bất ngờ ập vào lán trại của Đức khiến hắn không kịp trở tay.

Cảnh sát thu giữ một khẩu súng carabine, hai viên đạn, một hộp tiếp đạn và bốn khẩu súng tự chế. Trong đó có một khẩu đạn đã lên nòng.