Công an đang khám xét nhà riêng 2 cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng

Cảnh sát mặc sắc phục đang có mặt tại nhà riêng ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Cơ quan điều tra có mặt tại nhà cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh Sáng 18/4, khoảng hơn 10 cảnh sát mặc sắc phục đi xe biển số xanh đến nhà riêng của ông Trần Văn Minh trong một con hẻm ở đường Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Lúc 9h20, cảnh sát đã vào bên trong nhà. Nhiều phóng viên đang có mặt tại đây để theo dõi vụ việc.

Trong khi đó, lúc 9h30 cùng ngày, tại nhà ông Văn Hữu Chiến ở số 4 Ba Đình, quận Hải Châu, nhiều cảnh sát mặc sắc phục cũng đã có mặt. Sau khi đến nơi, cánh cửa nhà ông Chiến mở ra và cảnh sát vào bên trong.

Trao đổi với phóng viên, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham Mưu, Công an Đà Nẵng, cho biết ông chưa nắm được thông tin Bộ Công an đến khám nhà riêng của các vị cựu lãnh đạo Đà Nẵng. Vị này nói thêm trong vụ này, đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, phụ trách việc thông tin cho báo chí.

Bên trong tư gia của ông Trần Văn Minh đang có hơn 10 cảnh sát thực hiện việc khám xét. Ảnh: Giáp Hồ.

10h10 sáng 18/4, đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, xác nhận với Zing.vn Bộ Công an đang tiến hành khám xét nhà riêng của ông Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến. Theo ông Tam, sau khi khởi tố các bị can, Bộ Công an đề nghị Công an Đà Nẵng tham gia hỗ trợ để đảm bảo an ninh trật tự và chứng kiến việc khám nhà.

Triệu tập bị can

Cũng trong sáng nay, nguồn tin của Zing.vn cho biết Bộ Công an đã triệu tập những người có liên quan đến Văn phòng Bộ Công an ở đường Huy Du (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để làm việc.

Lúc 8h sáng, ông Nguyễn Điểu, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường, đã có mặt tại đây.

Sau đó ít phút, các ông Văn Hữu Chiến (nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng), Trần Văn Toán (nguyên Phó giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường) và Lê Cảnh Dương (Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng) cũng có mặt ở Văn phòng Bộ Công an.

Biệt thự của ông Trần Văn Minh trong một con hẻm ở đường Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng . Ảnh: Giáp Hồ.

Trao đổi với Zing.vn, ông Điểu cho biết hôm qua tại địa điểm trên, Bộ Công an đã lần lượt đọc các quyết định khởi tố bị can đối với những người có liên quan.

Sau khi tống đạt quyết định khởi tố bị can, công an thực hiện các bước tố tụng và bắt giam ông Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng. Những người còn lại được cảnh sát cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Làm rõ các dự án, nhà công sản bán cho Vũ 'nhôm'

Ông Điểu nói qua điện thoại rằng trong sáng nay, ông giải trình những vấn đề liên quan đến công tác tham mưu trong lĩnh vực chấp hành các quy định về đất đai cho cơ quan điều tra.

Theo lời ông Điểu, những vấn đề công an tập trung đề cập trong buổi làm việc là vai trò của các cá nhân trong việc bán các dự án và nhà công sản cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm").

Khu vực trước nhà ông Văn Hữu Chiến ở số 4 Ba Đình, quận Hải Châu, đang được cảnh sát phong tỏa và nhiều phóng viên có mặt theo dõi. Ảnh: P.V.

"Thời tôi làm Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường chủ yếu phải thực hiện theo lệnh của anh Thanh (tức Nguyễn Bá Thanh, cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) để hợp thức hóa các thủ tục mua bán. Còn anh Trần Văn Minh và anh Văn Hữu Chiến là người trực tiếp ra các quyết định giao đất. Sở không được tham mưu gì cả", ông Điểu nói.

Không bất ngờ

9h sáng nay, tại Văn phòng Bộ Công an ở đường Huy Du, rất nhiều phóng viên đứng ngoài để nghe ngóng thông tin.

Trong khi đó, tại nhà riêng ông Trần Văn Minh (trong một con hẻm đường Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu), cửa vẫn đóng và nhiều phóng viên đang có mặt.

Theo lời những hàng xóm, nhiều ngày qua họ không thấy ông Minh đi tập thể dục, uống cà phê sáng như thường lệ. Những người hàng xóm cũng không bất ngờ trước thông tin ông Trần Văn Minh bị Bộ Công an khởi tố, bắt giam.

Sáng 18/4, 4 bị can Văn Hữu Chiến, Nguyễn Điểu, Trần Văn Toán và Lê Cảnh Dương có mặt ở Văn phòng Bộ Công an tại Đà Nẵng. Ảnh: Đoàn Nguyên.

"Sống cùng khu phố nên sáng nào cũng gặp anh Minh đi tập thể dục nhưng 3 ngày rồi không thấy anh ấy. Chuyện anh Minh có liên quan đến các sai phạm ở Đà Nẵng, tôi và cư dân trong khu phố có nghe lâu nay rồi. Tuy nhiên, cụ thể thế nào chúng tôi không được rõ", một người hàng xóm nói.

Trả lời VOV, đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Đà Nẵng, xác nhận đã nắm thông tin ông Trần Văn Minh cùng nhiều lãnh đạo khác của Đà Nẵng bị Bộ Công an ra quyết định khởi tố.

VOV dẫn lời đại tá Mưu cho hay cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an sẽ tiến hành khám nhà 5 cán bộ và nguyên cán bộ lãnh đạo thành phố Đà Nẵng gồm: Ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; ông Nguyễn Điểu, Trần Văn Toán, nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Lê Cảnh Dương, Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng.

Cảnh sát đang khám xét nhà ông Trần Văn Minh. Ảnh: Giáp Hồ.