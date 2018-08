Vào giờ tan tầm, xe khách dàn hàng ngang bắt khách trên đường nhưng một cán bộ công an làm việc tại cổng bến Giáp Bát sáng 20/8 chỉ đứng nhìn.

Hiện nay tại Hà Nội, việc xử lý xe khách vi phạm trên đường Giải Phóng, Kim Ðồng, đường Vành đai (có các bến xe) đang có tới 4 lực lượng, gồm: CSGT (2 đơn vị) Thanh tra giao thông (TTGT), Cảnh sát trật tự, Công an phường và hệ thống camera xử lý nguội. Tuy nhiên, tình trạng xe khách vi phạm, biến lòng đường thành bến lậu, gây ùn tắc vẫn diễn ra.

Công an đứng nhìn xe khách vi phạm

Giờ tan tầm trưa 20/8, trong khi các dòng phương tiện tham gia giao thông trên đường Giải Phóng đoạn qua bến xe Giáp Bát bị ùn tắc kéo dài, nhiều xe khách chạy các tuyến như Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa… mỗi khi ra khỏi bến vẫn lượn lờ, thậm chí dừng hẳn trên đường Giải Phóng để cố bắt thêm khách.

Ghi nhận trên đường Giải Phóng trưa 20/8 cho thấy đoạn từ bến Giáp Bát đến nút Pháp Vân và đường Kim Đồng có cắm nhiều biển hạn chế tốc độ tối thiểu của xe khách đi dưới 20 km/h; tuy nhiên, tại thời điểm từ 9h đến 12h30 có hàng chục xe khách dù ra khỏi bến vẫn dừng xe kéo dài trước cổng ra vào bến xe để bắt khách.



Một số xe đi với tốc độ chậm để lái xe vừa mở cửa cho phụ xe vẫy khách. Sự việc xảy ra như chốn không có lực lượng chức năng. Tại khung giờ trên, chúng tôi ghi nhận và kịp quay lại được hình ảnh nhiều xe khách sau khi từ bến xe Giáp Bát ra đã đứng im trên đường Giải Phóng để bắt khách...

Xe khách dàn hàng ngang bắt khách trên đường nhưng một cán bộ công an (vòng tròn) làm việc tại cổng bến Giáp Bát sáng 20/8 chỉ đứng nhìn.

Thậm chí có xe không xuất bến từ bến xe Giáp Bát ra cũng đến đây lượn lờ bắt khách… Điều đáng nói, trong khoảng thời gian trên, khu vực phía trước bến xe Giáp Bát có lực lượng CSGT, TTGT và Công an phường đứng làm nhiệm vụ.



Lúc 9h30 cùng ngày, dù có cán bộ công an đeo quân hàm thiếu tá của Công an phường Giáp Bát đứng làm nhiệm vụ tại cổng ra bến xe Giáp Bát nhưng một số xe khách vẫn dàn hàng ngang bắt khách. Thậm chí, vào lúc 10h30, khi xe khách 35H... mang tên nhà xe Văn Hiếu chạy tuyến Ninh Bình rà rê để vẫy khách, vị công an này chỉ đứng nhìn. Ngay sau đó, nhận được tin phản ánh, chiếc xe này đã bị TTGT ập đến yêu cầu dừng để xử lý vi phạm.

Trên phố Kim Đồng, sau khi vào đây để quay đầu trở lại đường Giải Phóng ra cao tốc, hàng loạt xe khách tiếp tục cố tình đi chậm, hoặc dừng ngay trên đường đón khách, nhận trả hàng... Tình trạng này đã biến đường Kim Đồng thành bến lậu khổng lồ, giao thông ùn tắc như nêm lâu nay trước sự làm ngơ và có phần vô cảm của nhiều lực lượng chức năng.

Camera phạt nguội với bến xe chỉ để… ngắm

Trên đường Phạm Hùng (vành đai 3) đoạn qua bến xe Mỹ Đình cũng có biển quy định tốc độ tối thiểu của xe khách dưới 30 km/h, tuy nhiên, ghi nhận tại đây trưa 20/8 cho thấy, nhiều xe khách còn nối hàng đứng im trên đường để chờ, bắt khách, nhận trả hàng. Cụ thể trong khoảng thời gian 11h-12h, nhiều xe sau khi từ bến Mỹ Đình ra đi chậm bắt khách...

Riêng xe 29B... của nhà xe Kumho Việt Thanh còn dạt vào cổng một cơ quan bên đường để trả hàng trong một thời gian dài. Thậm chí, trong thời gian này, khi các xe khách 22B..., 29B... đang dừng đỗ trước biển hạn chế tốc độ 30 km/h trên đường Phạm Hùng nhưng 2 CSGT đi qua đây đã làm ngơ, không xử lý.

Ngoài 4 lực lượng, từ năm 2018 xe khách vi phạm còn bị xử lý nguội qua camera (vòng tròn), nhưng đến nay bến Giáp Bát chưa nhận được thông báo về các trường hợp vi phạm được phát hiện qua camera.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay xử lý xe khách vi phạm trên đường Giải Phóng, Kim Đồng, Vành đai 3 đoạn Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng đang có 4 lực lượng gồm CSGT, TTGT, Cảnh sát trật tự và Công an phường; riêng đường Giải Phóng còn có thêm lực lượng thứ 5 là Đội CSGT Đường sắt (Phòng CSGT Hà Nội) tham gia xử lý vi phạm của xe khách trên đường bộ. Dù vậy vi phạm của xe khách tại đây vẫn tràn lan, ngay trước mặt của lực lượng chức năng.

Đây có phải là dấu hiệu làm ngơ, vô cảm của lực lượng chức năng hay còn lý do nào khác?

Đặc biệt, trên đường Giải Phóng đoạn qua bến Giáp Bát, Kim Đồng còn được lắp đặt hệ thống camera phục vụ việc xử lý xe khách vi phạm. Hệ thống thiết bị này được đầu tư từ năm 2017, đưa vào sử dụng đầu năm 2018. Theo đó, dữ liệu của camera sẽ được truyền về Trung tâm Đèn tín hiệu (Phòng CSGT Hà Nội), Trạm công an tại bến Giáp Bát (Công an Hoàng Mai) và Sở GTVT để các lực lượng chức năng theo dõi, xử lý xe vi phạm.



Cùng với xử lý theo quy định, các đơn vị liên quan có nhiệm vụ gửi thông báo đến quản lý bến xe Giáp Bát để bến tiến hành xử lý tiếp, trong đó có việc đình tài xe vi phạm. Đại diện Phòng CSGT Hà Nội cho biết hệ thống camera phạt nguội này đang phát huy tác dụng. Tuy nhiên, thông tin với chúng tôi ngày 20/8, đại diện bến xe Giáp Bát cho biết từ đầu năm đến nay bến chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ việc xe khách vi phạm được phát hiện qua camera.