Công an Kiên Giang chấn chỉnh vụ bêu tên người bán dâm giữa phố

Công an tỉnh Kiên Giang chỉ đạo huyện Phú Quốc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc đưa người mua bán dâm ra vỉa hè đường để bêu tên.

Chiều 30/1, đại tá Lê Văn Mót, Trưởng Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã chủ động liên lạc với Zing.vn để cung cấp thông tin về vụ Công an thị trấn Dương Đông công khai hóa những người liên quan đến mua bán và chứa mại dâm. Theo ông Mót, vụ việc xảy ra một ngày trước tại tổ 1, khu phố 10, thị trấn Dương Đông.

Thiếu tính toán việc ảnh hưởng về sau

Theo người đứng đầu công an huyện đảo thì thời gian gần đây đường Cách Mạng Tháng Tám ở khu phố 10 nở rộ cà phê đèn mờ kích dục, mại dâm. Tuần trước công an khu vực bắt quả tang một vụ liên quan đến mại dâm tại quán cà phê nhưng và những người liên quan được mời lên giáo dục.

"Sau khi giáo dục mà chủ quán không sửa đổi, tiếp tục để xảy ra hai vụ kích dục và bán dâm với giá mỗi lượt 300-500 nghìn đồng. Hành vi này của nhân viên quán bị công an bắt quả tang. Do họ là người tỉnh khác, từ Đồng Tháp đến nên anh em quyết định công khai hóa tại quán cà phê", ông Mót nói.

Công an thị trấn Dương Đông bêu rếu tên người mua dâm ở lề đường. Ảnh chụp màn hình.

Ông Mót cũng cho rằng công khai hóa hành vi vi phạm của công dân là việc làm thường xuyên ở xã, phường tại Phú Quốc. Thủ tục công khai hóa được làm đúng quy định, không có vấn đề gì nhưng do người dân quay clip tung lên mạng khiến sự việc trở nên "nặng nề".

"Mục đích chính của anh em là để răn đe giáo dục. Tôi phân tích cho anh em nghe, lưu ý cái đó chứ chỉ vi phạm thế này mà làm cho người ta khổ sau này thì rút kinh nghiệm. Động cơ anh em tốt nhưng không tính toán đến việc ảnh hưởng sau này. Đúng ra làm kín hơn một chút thì sẽ đỡ hơn", Trưởng công an huyện Phú Quốc chia sẻ với Zing.vn và nói rằng đã yêu cầu cấp dưới muốn làm việc gì phải báo cáo cấp trên để xin ý kiến.

Liên quan vụ việc, đại tá Lưu Thành Tín, Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang nói: "Mai tôi ra Phú Quốc hội nghị và sẽ chấn chỉnh việc này. Công khai hóa thì tốt nhưng phương pháp làm như vậy là không hay".

Chà đạp lên quyền con người

Đặc biệt quan tâm đến clip nhóm người mua bán dâm bị "bêu riếu" tên giữa phố ở đảo ngọc sắp trở thành đặc khu, luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn luật sư TP Cần Thơ) nói rằng nếu nhìn vấn đề dưới hai góc độ thì người mua bán và môi giới mại dâm (nếu có) tùy thuộc vào tính chất, mức độ, hậu quả có thể xử lý phù hợp với hành vi. Việc làm của họ không đáng để bêu xấu giữa chốn đông người, hay nói cách khác là họ đã bị Công an thị trấn Dương Đông làm nhục.

Đối với lực lượng công an, cách giải quyết rất nông cạn không có chiều sâu, hoàn toàn không dựa trên căn cứ pháp lý nào hết về cách xử lý, vô tình đã chà đạp lên quyền con người.

"Cá nhân bị xâm hại là những người bị bêu xấu hay bị làm nhục trong vụ này. Họ có thể khiếu nại đến thủ trưởng cơ quan công an, khởi kiện tại TAND huyện Phú Quốc hoặc thậm chí tố cáo tại Cơ quan điều tra Công an tỉnh Kiên Giang để nơi đây thụ lý nhằm đảm bảo tính khách quan", luật sư Đức nói.

Cũng theo luật sư Đức, Phú Quốc là hòn đảo du lịch, có nhiều người nước ngoài đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong clip xuất hiện trên mạng xã hội có nhiều khách ngoại quốc qua lại nên trong ánh mắt bạn bè ngoài nước thì điều này rất phản cảm.

"Gần đây ở huyện này có một số cơ quan công quyền hành xử kém văn hóa, kém hiểu biết", luật sư Đức nêu quan điểm.

Còn luật sư Trần Thị Ánh (Đoàn Luật sư TP.HCM) thì nói rằng Công an thị trấn Dương Đông công bố việc xử phạt người có hành vi mua bán dâm tại lề đường là vi phạm các quy định hiện hành. Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định về việc công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính chỉ được áp dụng trong các trường hợp vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dược, khám bệnh... mà gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội. Trường hợp mua bán dâm như Công an Dương Đông xử lý không thuộc trường hợp phải công bố công khai.

"Việc công bố công khai như trên lợi bất cập hại và vi phạm quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín theo Điều 34 Luật dân sự năm 2015", luật sư Ánh nói với Zing.vn.

Cùng quan điểm, luật sư Nguyễn Khánh Trang (Đoàn Luật sư Sóc Trăng) nói Công an Dương Đông có dấu hiệu làm nhục người khác, chứ không mang tính giáo dục. "Pháp luật mang tính giáo dục, còn làm như thế này thì phản cảm, phản giáo dục", ông nói.

Thị trấn Dương Đông (chấm đỏ) ở Phú Quốc. Ảnh: Google Maps.