Công an Thanh Hóa có giám đốc mới

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Chiều 21/8, thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng về việc điều động thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, thay thiếu tướng Trịnh Xuyên nghỉ hưu.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, thượng tướng Nguyễn Văn Thành chúc mừng và giao nhiệm vụ cho thiếu tướng Nguyễn Hải Trung trên cương vị công tác mới cần tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo và chiến sĩ, công an Thanh Hóa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, tân Giám đốc Công an Thanh Hóa, phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đ.Hợp.



Tân Giám đốc Công an Thanh Hóa đã bày tỏ niềm xúc động và vinh dự được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa tin tưởng, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh.

Tướng Trung hứa sẽ cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh tiếp tục đoàn kết, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, năm nay 50 tuổi, quê Vĩnh Phúc. Ông từng kinh qua các chức vụ Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an), được phong hàm thiếu tướng năm 2018.