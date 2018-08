Công an triệu tập bảo mẫu bị tố đánh đập trẻ em ở An Giang

Một bảo mẫu ở Long Xuyên (An Giang) thừa nhận đánh đập nhóm trẻ do chị ta chăm sóc. Công an yêu cầu cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động của cơ sở chăm sóc trẻ.

Bảo mẫu đánh đập trẻ ở An Giang Cô gái khai với công an rằng do bị áp lực từ chủ nên chị ta đã đánh trẻ để ép các bé ăn nhanh. Trao đổi với Zing.vn sáng 25/8, thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết Công an TP Long Xuyên đang tiếp xúc với một bảo mẫu làm việc cho cơ sở chăm sóc trẻ ở phường Bình Khánh. Bước đầu, bảo mẫu thừa nhận hành vi đánh đập các bé và cho rằng chị ta bị "áp lực". "Cô này khai do chủ ép phải cho các bé ăn nhanh nên đánh các bé. Chúng tôi đang củng cố hồ sơ để xem đủ yếu tố xử lý hình sự bảo mẫu hay không. Còn cơ sở chăm sóc trẻ thì chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động", lãnh đạo Công an An Giang nói. Bảo mẫu mặt đầy "sát khí" khi đánh trẻ. Ảnh cắt từ clip. Hai ngày trước mạng xã hội xuất hiện 3 clip ghi cảnh một bảo mẫu ở TP Long Xuyên vừa cho ăn vừa đánh đập các bé. Trong đó có đoạn bảo mẫu nói: "Kiếm chuyện với Kiều hả, lúc này bé thiếu kỷ cương lắm rồi nghe". Phóng viên Zing.vn gọi điện thoại vào địa chỉ của nhóm trẻ trên đường Nguyễn Thượng Hiền (phường Bình Khánh, Long Xuyên) thì một bé gái nghe máy. Bé này sau đó đưa điện thoại cho ông ngoại nói chuyện. Ông này nói là cha của chủ cơ sở chăm sóc trẻ nhưng không nghe chuyện bảo mẫu đánh các bé. "Hôm nay thứ bảy nên các bé không học. Con của tôi đi chùa rồi", người đàn ông cho biết. Phường Bình Khánh (màu đỏ) ở An Giang. Ảnh: Google Maps. Bảo mẫu khai tát vào mặt bé 3 tuổi vì trẻ không chịu ăn Tại cơ quan điều tra, bà Hồng khai do bực tức bé trai 3 tuổi không chịu ăn nên bà phủ áo đánh vào mặt.



An Giang An Giang là tỉnh có dân số đông nhất ở miền Tây Nam Bộ đồng thời cũng là tỉnh có dân số đứng hạng thứ 6 cả nước, có trung tâm hành chính đặt tại thành phố Long Xuyên. Một phần diện tích của tỉnh An Giang nằm trong vùng tứ giác Long Xuyên. Vào tháng 7/2013, An Giang là tỉnh đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long có 2 thành phố trực thuộc tỉnh là Long Xuyên và Châu Đốc. Bạn có biết: An Giang là một trong sáu tỉnh đầu tiên ở Nam Kỳ lục tỉnh vào thời nhà Nguyễn độc lập, thành lập năm 1832 dưới triều vua Minh Mạng. Sau đó bị giải thể dưới thời Pháp thuộc và lại được chính quyền tái lập, tồn tại từ cuối năm 1956 cho đến ngày nay. Diện tích: 3.536,7 km² Dân số: 2.155.300 Phân chia hành chính: 1 thị xã, 8 huyện Vùng: Tây Nam Bộ Mã điện thoại: 296 Biển số xe: 67