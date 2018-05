Cộng đồng fan thế giới lo lắng và cầu nguyện cho Lý Liên Kiệt

Người hâm mộ quốc tế bày tỏ sự lo lắng khi chứng kiến hình ảnh già nua, mệt mỏi của Lý Liên Kiệt. Họ cầu nguyện ngôi sao võ thuật sớm khỏi bệnh.

Theo South China Morning Post, người hâm mộ Lý Liên Kiệt trên toàn thế giới đã sốc khi nhìn ảnh mới nhất của ngôi sao võ thuật. Họ giật mình khi thấy ở tuổi 55, nam diễn viên Hoàng Phi Hồng đã già sọp đi như một ông cụ tuổi 80.

Cư dân mạng Trung Quốc và người hâm mộ của anh ở Singapore, Malaysia, Pháp, Anh, Mỹ đã cùng cầu nguyện mong Lý Liên Kiệt sớm bình phục. Hơn 20.000 độc giả SCMP vẫn gọi Lý Liên Kiệt là “anh hùng” và họ tin rằng bằng sự tiến bộ của y học, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn với anh.

Lý Liên Kiệt tiều tụy và già nua khiến người hâm mộ lo lắng.

“Chúng tôi mong anh ấy sớm bình phục. Chúng tôi buồn khi biết những gì mà anh phải đối mặt. Hãy giữ vững niềm và tin và Chúa lắng nghe anh. Chúng tôi đang cầu nguyện cho anh mỗi ngày”, độc giả Elena Gastalla chia sẻ.

“Mong anh khỏe lại, anh là diễn viên yêu thích của tôi. Chúng tôi yêu quý anh trong Romeo Must Die, The Forbidden Kingdom và Cradle 2 The Grave”, khán giả Keith E Tomerlin viết.

Tài tử Hoắc Nguyên Giáp đối diện với căn bệnh cường giáp trạng từ năm 2010. Bên cạnh đó, Lý Liên Kiệt còn gặp vấn đề về cột sống. Trong một lần phỏng vấn, Lý Liên Kiệt thừa nhận nhịp tim bất ổn vì bệnh tật.

Ở trạng thái nghỉ ngơi, nhịp tim của ông có thể lên đến 130 nhịp/phút (trong khi người bình thường là khoảng 80 nhịp đập mỗi phút). Trong những năm qua, Lý Liên Kiệt luôn duy trì điều trị bằng thuốc.

Nguồn tin từ Sina cho hay căn bệnh có lúc thuyên giảm nhưng lại có dấu hiệu xấu đi thời gian gần đây.

Gần 10 năm nay, Lý Liên Kiệt gần như ở ẩn vì bệnh tật.

Độc giả Fanny Chan tin rằng chế độ ăn uống sẽ là chìa khóa giúp Lý Liên Kiệt vượt qua bệnh tật. Fanny Chan chia sẻ trên SCMP: “Tôi uống thuốc gần hai năm và đã nghĩ mọi thứ sẽ ổn. Nhưng căn bệnh lại tái phát. Những gì tôi cần làm là bình tĩnh đón nhận và không lo lắng quá nhiều.

"Bác sĩ của tôi khuyên nên điều trị bằng Iốt phóng xạ. Nhưng tôi cố gắng thay đổi bằng chế độ ăn uống. Sức khỏe tôi đã tốt lên”, Chan cho biết. Một khán giả tới từ Indonesia muốn được chữa cho Lý Liên Kiệt bằng cách sử dụng thảo dược.

Lý Liên Kiệt sinh năm 1963 tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Từ năm 1975-1979, diễn viên họ Lý dành thời gian tập luyện võ thuật. Lý Liên Kiệt từng nói được gia đình đưa đi học võ chỉ vì sức khỏe không tốt và võ thuật là cách rèn luyện nâng cao thể trạng.

Giấc mơ thời nhỏ của chàng thiếu niên nhà nghèo năm đó là trở thành quán quân võ học. “Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ là diễn viên hay người hoạt động trong ngành giải trí. Nhân duyên, tôi có thể nói rằng với phim ảnh là duyên nợ đời tôi”, Lý Liên Kiệt nói.

Lý Liên Kiệt đối diện với bệnh cường giáp và tổn thương cột sống.

Năm 1982, nhờ vai diễn Giác Viễn hòa thượng trong Thiếu Lâm Tự, Lý Liên Kiệt vang danh toàn châu Á. Là diễn viên tay ngang nhưng anh luôn được khán giả ủng hộ. Thời kỳ đầu, không ít chuyên gia chê bai diễn xuất của Lý Liên Kiệt chỉ ở mức trung.

Nhưng họ thừa nhận các thế võ của tài tử đậm chất Thiếu Lâm - điều rất thiếu trên màn ảnh Hoa ngữ. Chỉ đạo võ thuật danh tiếng Viên Hòa Bình tán dương: "Sau Lý Tiểu Long, Thành Long, chúng ta đã có Lý Liên Kiệt".

Sức khỏe Lý Liên Kiệt là nguyên nhân khiến tài tử dần rút khỏi showbiz. Ngôi sao võ thuật từng đối diện với nguy cơ phải ngồi xe lăn đến cuối đời. Mặc dù bệnh tật, Lý Liên Kiệt luôn giữ niềm lạc quan vào cuộc sống.

“Giờ đây, có thể tôi khóc khi nghe một bản nhạc buồn, cười vui nếu thấy một đứa trẻ đang chạy nhảy. Đó mới là cuộc sống”, Lý Liên Kiệt bình thản nói.