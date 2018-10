Công Phượng, Phi Sơn và đội hình sao gốc Nghệ khuynh đảo V.League

Một cầu thủ Nghệ An khác đang chơi bóng ở đội hàng xóm Thanh Hóa là Trần Đình Đồng. Hậu vệ cánh này được trọng dụng tại AFF Cup 2016 dưới thời Hữu Thắng. Bản thân Đình Đồng là mẫu hậu vệ có trình độ, chơi cần cù, an toàn và rất đa năng. Anh rời Nghệ An sau mùa giải 2015.