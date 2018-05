Công trình xây nhà Phó giám đốc Công an Sóc Trăng bị trộm

Trao đổi với Zing.vn chiều 20/5, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND phường 4, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng), cho hay công an phường này đã bắt được nhóm thiếu niên trộm vật liệu xây dựng tại công trình xây nhà của đại tá Phạm Quốc Việt, Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Công trình nhà một tầng, cửa gỗ, mái kiểu biệt thự đang trong giai đoạn hoàn thiện ở đường Nguyễn Đình Chiểu.

Theo ông Tâm, nhóm trộm khoảng 2-3 người không nghề nghiệp ổn định, sống lang thang ở khu vực cầu thuộc phường 1. Ba ngày trước những thanh niên này đến công trình xây nhà của đại tá Việt để "trộm vặt".

"Dù sống lang thang nhưng có địa chỉ cư trú nên công an phường cho gia đình bảo lãnh. Cơ quan chức năng đang giám định giá trị tài sản mà nhóm này lấy trộm để xử lý theo quy định", ông Tâm nói.

Ông Võ Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng, cho biết đã gọi điện cho em ruột là trung tá Võ Văn Bảy, Trưởng công an phường 4, để nắm vụ việc. Ông Nhàn sau đó xác nhận là công trình nhà đại tá Việt có xảy ra trộm nhưng chỉ mất tài sản giá trị thấp ở khu vực trộn hồ.

Sáng 21/5, trung tá Võ Văn Bảy xác nhận tài sản bị mất tại công trình xây nhà đại tá Việt là vật dụng làm hồ của thợ xây và sắt vụn chứ không phải tài sản có giá trị trong nhà, vì công trình đang xây.

"Mấy đứa lượm ve chai lấy đồ lặt vặt ở ngoài hàng rào chứ không có gì", trung tá Bảy nói.

Đại tá Phạm Quốc Việt từng làm Trưởng công an huyện Kế Sách rồi Trưởng công an TP Sóc Trăng. Giữa tháng 5/2017, ông Việt nhận quyết định của Bộ Công an, được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.