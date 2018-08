Công ty Khí Cà Mau nhận Cờ thi đua của Bộ Công an

Nhờ thành tích xuất sắc trong đảm bảo an toàn và phòng cháy chữacháy, Công ty Khí Cà Mau (KCM) đã được Bộ Công an trao tặng Cờ thi đua.

Công ty Khí Cà Mau (KCM) đã nhận Cờ thi đua của Bộ Công an cho tập thể Công ty KCM và Bằng khen của UBND tỉnh Cà Mau cho ông Thái Doãn Ân - Trưởng P. ATMT. Chủ trì buổi lễ là đại tá Đỗ Chí Công - Phó giám đốc Công an tỉnh, cùng lãnh đạo các phòng chức năng như PA-81, PA-88, PV11, PX15, PV-28 và Công an huyện U Minh.

Đại tá Đỗ Chí Công đánh giá cao về các thành tựu đã đạt được và đóng góp của KCM cho tỉnh Cà Mau trong các năm qua. Đồng chí Nguyễn Phúc Tụê - Giám đốc KCM đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của BGĐ Công an tỉnh, cam kết sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ.

Lễ trao nhận Bằng khen cho KCM của UBND tỉnh Cà Mau.

Đây là năm thứ 12 Công ty Khí Cà Mau vận hành an toàn công trình đường ống dẫn khí PM3 Cà Mau, đồng thời tiếp nhận vận hành an toàn Nhà máy xử lý khí Cà Mau (GPP) với công nghệ hiện đại, có hiệu suất thu hồi LPG và Condensate gần như tuyệt đối. Hệ thống quản lý an toàn luôn là yếu tố xương sống để xây dựng “văn hóa an toàn để nhận thức an toàn và hành động an toàn” cho toàn thể CBCNV.

Mới đây, KCM đã tổ chức hội thảo “An toàn trong vận hành và BDSC” để các bộ phận khối sản xuất cùng chia sẻ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tìm kiếm cơ hội và đề xuất giải pháp cải tiến hệ thống quản lý an toàn. KCM cũng đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện và hiệu lực của hệ thống quản lý, các thay đổi ảnh hưởng đến hệ thống quản lý an toàn - chất lượng - môi trường.

Hội thảo “An toàn trong Vận hành và BDSC”.

Bên cạnh đó, Tổng công ty Khí Việt Nam và đơn vị đại diện là Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (KĐN) đã phối hợp với đồn biên phòng Cửa Lân, UBND xã Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình để tổ chức chương trình tuyên truyền bảo vệ an ninh, an toàn tuyến đường dẫn khí trên biển cho trên 200 cán bộ, các hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn xã.

Cán bộ KĐN trình chiếu các hình ảnh vi phạm công trình khí tại địa bàn trong thời gian qua, hướng dẫn cách phòng ngừa và bảo vệ an ninh, an toàn và phòng chống cháy nổ, đồng thời, phổ biến 10 quy định bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí. Các hộ dân tham gia buổi tuyên truyền đã ký cam kết tích cực tham gia bảo vệ an toàn hệ thống công trình khí, góp phần giữ gìn an ninh khu dân cư và vùng biển Thái Bình.

Diễn tập phương án PCCC tại kho chứa khí LPG Dung Quất.

Tiếp tục với văn hóa an toàn, trong tháng 8, Công ty CP kinh doanh Khí miền Nam (PVGas South) - CN miền Trung cũng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn số 2 - CA PCCC tỉnh Quảng Ngãi để tổ chức diễn tập phương án PCCC tại kho chứa khí LPG Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

Tình huống giả định vào 9h30 ngày 16/8, Kho LPG Dung Quất đã xảy ra cháy tại trạm xuất sản phẩm phía Đông Nam do bị rò rỉ khí gas tại vị trí giữa van và đường ống nối vào bồn chứa LPG của xe bồn gặp tia lửa gây cháy. Sau hơn 30 phút nỗ lực của hơn 50 cán bộ, chiến sĩ lực lượng chữa cháy và cán bộ nhân viên của Kho chứa khí LPG cùng với 3 xe chữa cháy chuyên dụng của lực lượng PCCC, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Diễn tập PCCC là một trong những nhiệm vụ phối hợp định kỳ giữa các đơn vị. Qua buổi diễn tập, đơn vị quản lý PVGas South, Phòng PCCC số 2 và các lực lượng liên quan rút ra được các kinh nghiệm về rèn luyện, tổ chức và sử dụng công tác phòng chống tại chỗ, đồng thời tăng cường phối hợp PCCC nhiều lực lượng.