‘Crazy Rich Asians’: Không chỉ là đời sống siêu giàu của người châu Á

Cuốn sách của Kevin Kwan tập trung vào mọi chi tiết làm nên văn hóa của người châu Á, những thứ chúng ta tự hào khoe ra, và cả những thứ chúng ta muốn che giấu.

“Không nơi nào trên thế giới có thể tìm thấy những người giàu có hơn ở Trung Quốc”.

Học giả người Ma-rốc Ibn Battuta từng nhận xét như vậy ngay từ thế kỷ 14. Đó cũng là câu mở đầu cho tiểu thuyết Crazy Rich Asians của nhà văn Kevin Kwan về một thế hệ người Hoa siêu giàu ở Singapore.

Cuốn sách Crazy Rich Asians của nhà văn Kevin Kwan.

Crazy Rich Asians kể về mối tình giữa Rachel Chu và Nick Young - hai giảng viên đại học gốc Á tại Mỹ. Theo lời mời của Nick, Rachel theo anh về ra mắt gặp gỡ gia đình anh tại Singapore. Từ đây, cô phát hiện ra thân thế của Nick là một trong những người giàu nhất Singapore. Và mọi chuyện trở nên khó khăn hơn khi cô phải đụng mặt với bà mẹ khó tính của Nick, kèm theo đó là vô vàn bí mật của giới thượng lưu.

Theo lời tác giả Kevin Kwan, Crazy Rich Asians được lấy cảm hứng từ tuổi thơ của ông tại Singapore vào thời điểm hoàng kim của đất nước này, khi những người giàu cố biến đảo quốc nhỏ bé thành thiên đường của những cuộc vui không bao giờ chấm dứt.

Kevin Kwan sinh ra tại Singapore và là hậu duệ của nhà sáng lập ngân hàng lâu đời nhất tại đảo quốc sư tử. Ông nội của Kwan là bác sĩ nhãn khoa đầu tiên của Singapore được đào tạo tại châu Âu, còn ông ngoại là nhà sáng lập của nhà thờ Hinghwa Methodist. Có thể nói, từ nhỏ Kevin Kwan đã được sống trong sự sung túc giàu có của gia đình.

Tuy vậy, tác phẩm Crazy Rich Asians được viết ra không phải là để mô tả sự giàu có ở Singapore nói riêng, hay ở châu Á nói chung, mà đơn giản là mang đến một cái nhìn bao quát về cuộc sống thượng hạng mà nhiều người, đặc biệt là ở các nước phương Tây, không nhận thức được sự tồn tại của nó ở các nước phương Đông.

Kwan muốn biến Crazy Rich Asians thành một phương tiện bảo tồn những kỷ niệm đã thấm nhuần trong đầu ông nhiều năm.

“Đó cũng là mục tiêu của tôi khi cho phần còn lại của thế giới thấy được một khía cạnh của châu Á không chỉ giới hạn trong những gì chúng ta đọc trong các tờ báo lá cải. Đó không chỉ là về việc người ta bỏ hàng triệu USD cho một đám cưới hay một chiếc túi Hermès. Tôi muốn mô tả xã hội mà tôi biết rõ, một xã hội về những gia đình có học thức với phong cách sống đã lặng lẽ truyền qua nhiều thế hệ.”

Tác giả Kevin Kwan (ngoài cùng bên phải) và dàn diễn viên chính của Crazy Rich Asians.

Sống tại Mỹ kể từ năm 11 tuổi, Kevin Kwan đặt mình vào góc nhìn của những người Mỹ gốc Á lần đầu tiên đến thăm châu Á trong Crazy Rich Asians. Ông gọi đó là cách tiếp cận tuyệt vời về thế giới mới này. “Bạn nghĩ mình là người châu Á. Bạn nghĩ mình biết được những trải nghiệm khi là người châu Á. Rồi bạn nhận ra chẳng có gì giống với điều bạn đã nghĩ cả” - ông nói.

Crazy Rich Asians được xuất bản lần đầu vào năm 2013 và nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ các tờ báo hàng đầu như The New York Times, The Independent... Hai phần sách tiếp theo là China Rich Girlfriend và Rich People Problems lần lượt được Kevin Kwan viết tiếp vào năm 2015 và 2017.

Bộ phim chuyển thể Crazy Rich Asians phát hành năm 2018 đang là cơn sốt phòng vé trên khắp thế giới với sự tham gia của toàn bộ diễn viên người châu Á gồm Dương Tử Quỳnh, Henry Golding, Ngô Điềm Mẫn, Gemma Chan và Ken Jeong,...

Trước những bê bối gần đây của tác giả Kevin Kwan, bộ phim vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt và có khả năng trở thành tác phẩm ăn khách mùa hè năm nay.