‘Crazy Rich Asians’ và các phim đạt điểm 100% của Rotten Tomatoes 2018

Leave No Trace: Trong số 128 bình luận nhận được, không có bài nào đánh giá thấp Leave No Trace. Số đông cho rằng bộ phim đã rất thành công trong việc tránh khỏi sự rập khuôn như các tác phẩm tâm lý cùng loại. Chuyện phim xoay quanh chàng cựu quân nhân Will (Ben Foster) và cô con gái tuổi teen Tom (Thomasin Harcourt McKenzie). Hai cha con sống biệt lập trong một khu rừng ở Portland, Oregon, và bị nhà chức trách buộc phải quay về hòa nhập với xã hội. Đó là nhiệm vụ không hề dễ dàng đối với cả Will lẫn Tom. Ảnh: Bleecker Street.