Cristiano Ronaldo bị huyền thoại Juventus chỉ trích

Huyền thoại Alessandro Del Piero vừa lên tiếng chỉ trích Cristiano Ronaldo vì không dự đêm gala trao giải của UEFA.

Trao đổi với Sky Italy, huyền thoại Del Piero không ngần ngại chỉ trích đàn em ở Juventus: “Tôi cũng tức giận khi rơi vào hoàn cảnh của Ronaldo. Tuy nhiên, sẽ không có chuyện vắng mặt ở đêm gala”.

Trước đó, Ronaldo được UEFA trao danh hiệu tiền đạo hay nhất Champions League 2017/18, song siêu sao người Bồ Đào Nha vắng vặt không rõ lý do. Tiếp lời, Del Piero dù ngưỡng mộ Ronaldo, nhưng khẳng định Modric xứng đáng nhận giải Cầu thủ hay nhất năm của UEFA.

“Tôi hiểu cho cảm giác của Ronaldo, nhưng Modric đáng được vinh danh. Cậu ấy trải qua mùa giải phi thường ở Real Madrid và World Cup, nên không bất ngờ. Dù sao, Ronaldo cũng chơi rất hay ở mùa vừa rồi”, anh khẳng định.

Ronaldo bị huyền thoại Juventus chỉ trích vì thái độ không đúng mực.

Champions League 2017/18, Real Madrid và Liverpool góp mặt ở trận chung kết. Do đó, Ronaldo, Modric và Salah lọt vào danh sách rút gọn giải thưởng Cầu thủ hay nhất năm do UEFA trao tặng. Mới đây, FIFA công bố ứng viên cuối được đề cử “The Best 2018” và bộ ba trên một lần nữa cạnh tranh cùng nhau.

Khi được hỏi ai là cầu thủ chiến thắng ở giải The Best 2018, Del Piero tiếp lời: “Thông thường người được UEFA vinh danh sẽ thâu tóm luôn giải The Best này”.

Đêm gala trao giải The Best 2018 sẽ diễn ra ở London vào 24/9. Mới đây, tờ AS mở cuộc khảo sát lấy ý kiến độc giả cho người chiến thắng The Best 2018. Kết quả, có tổng cộng 43.311 ý kiến và đa phần ủng hộ Modric, chứ không phải Ronaldo.

Theo đó, tiền vệ người Croatia nhận đến 37.783 phiếu bình chọn, chiếm tỷ lệ 82,21%. Trong khi Ronaldo chỉ nhận được 5.815 bình chọn và 1.713 phiếu còn lại thuộc về Salah. Như vậy, riêng độc giả tờ AS ủng hộ Modric gấp 6 lần Ronaldo.

Ba ứng viên cuối cho giải The Best 2018.

Mùa giải 2017/18, Modric thể hiện phong độ xuất sắc trong màu áo Real Madrid, qua đó cùng “Bầy kền kền” vô địch Champions League lần thứ ba liên tiếp. Tại World Cup 2018, tiền vệ người Croatia thể hiện phong độ thuyết phục.

Dù thất bại trước đội tuyển Pháp ở chung kết, song Modric được FIFA trao danh hiệu “Quả bóng vàng World Cup 2018”.

Giải The Best hứa hẹn là cái kết viên mãn cho một năm thần kỳ của Modric. 10 năm qua, danh hiệu Cầu thủ hay nhất thế giới chỉ là cuộc đua “song mã” của Ronaldo và Messi, do đó làng túc cầu thế giới kỳ vọng Modric sẽ phá vỡ cuộc đua nhàm chán này.

