Cristiano Ronaldo còn vĩ đại sau cáo buộc hiếp dâm?

Ronaldo là biểu tượng vĩ đại của ý chí vươn lên trong thể thao nói chung chứ không riêng gì bóng đá. Những cáo buộc hiếp dâm liên tiếp nhắm vào CR7 có thể khiến điều đó thay đổi?

Những ảnh hưởng tiêu cực thực tế đã đến với Ronaldo vì những cáo buộc này. Tựa game nổi tiếng FIFA của hãng EA Sports đã gỡ hình ảnh của Ronaldo ra khỏi website. Một hãng đồ thể thao danh tiếng của Mỹ thừa nhận họ “quan ngại” về những cáo buộc này và sẵn sàng cắt hợp đồng với CR7.

Không ít người đã đề cập tới viễn cảnh Ronaldo mất tất cả, thậm chí ngồi tù chung thân theo mức phạt cao nhất của bang Las Vegas (Mỹ), nơi siêu sao người Bồ bị khiếu kiện là hiếp dâm phụ nữ Mỹ Kathryne Mayorga vào năm 2009.

Khoảnh khắc 'thác loạn' của Ronaldo và Mayorga năm 2009 Khoảnh khắc Cristiano Ronaldo và Kathryn Mayorga say sưa trong tiếng nhạc ở hộp đêm được lan truyền chóng mặt. Những gì xảy ra sau đó, 9 năm sau vẫn khiến Ronaldo phải đau đầu.

Scandal không loại trừ siêu sao

Ronaldo không phải siêu sao đầu tiên vướng vào những bê bối đời tư. Thực tế nói rằng, những khoản tiền lương khổng lồ cùng danh tiếng vang khắp thế giới khiến những cầu thủ bóng đá không chỉ sống trong nhung lụa mà còn là cả những áp lực không tên của giới mộ điệu.

Họ kỳ vọng những cầu thủ không chỉ vang danh trên sân cỏ mà còn là tấm gương mẫu mực ở ngoài đời sống. Không mấy người có thể đảm bảo được cả hai bộ mặt ngời sáng đó. Thậm chí một số siêu sao còn phạm tội nghiêm trọng.

Diego Maradona dùng ma túy từ năm 23 tuổi (tiết lộ của chính Diego trong cuốn tự truyện), trốn thuế, ăn cắp đồng hồ, ghi bàn bằng tay. Năm 1994, “Cậu bé Vàng” còn bị trục xuất khỏi World Cup khi dương tính với chất cấm.

Diego Maradona từng bị trục xuất khỏi World Cup 1994 vì sử dụng chất cấm. Ảnh: Getty Images.

“Maradona hẳn phải uống cả bữa cocktail các loại thuốc này vì 5 loại chất đó không thể tìm thấy chỉ trong một loại thuốc”, Michel d’Hooghe, bác sĩ và thành viên Ủy ban điều hành FIFA lúc bấy giờ nhấn mạnh.

Michel Platini, một tên tuổi lớn khác của làng bóng đá thế giới không nghiện ngập như Maradona nhưng vướng phải bê bối tham nhũng khi làm công tác quản lý sau này. Tháng 12/2015, Platini bị Ủy ban đạo đức FIFA cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 8 năm sau khi huyền thoại người Pháp bị điều tra là đã nhận 2 triệu USD không rõ lý do từ chủ tịch FIFA Sepp Blatter vào năm 2011.

Trước khi World Cup 2018 diễn ra, Platini còn tiết lộ ông đã dùng thủ đoạn để sắp xếp đội tuyển quê hương Pháp vào nhánh đầu dễ thở tại World Cup 1998, thời điểm Les Bleus lần đầu tiên vô địch thế giới.

Trước Maradona và Platini, George Best là một biểu tượng của lối sống sa đọa mặc cho tài năng không thể phủ nhận trên sân cỏ. Ông thừa nhận mình đã ngủ với không ít hoa hậu vì danh tiếng quá lớn có được trên sân cỏ. Bên ngoài sân, Best là một gã nghiện rượu đích thực và phải xộ khám không ít lần sau vì tội đánh vợ hay mất trật tự công cộng. Năm 2005, Best qua đời ở tuổi 59 cũng vì chứng nghiện rượu.

George Best nghiện rượu, đánh vợ khi còn sống. Ảnh: The Sun.

Maradona, Platini và Best, tất cả đều có hai bộ mặt tốt-xấu trong lẫn ngoài sân cỏ. Nhưng khi nhìn lại vào lịch sử, giới mộ điệu sẽ chọn nhớ tới điều gì trong cuộc đời của mỗi danh thủ này? Người ta sẽ nhớ Maradona với tư cách là người kéo Argentina tới chức vô địch World Cup 1986, cầu thủ hay nhất thế kỷ 20 theo bình chọn của người hâm mộ hay gã nghiện ma túy và trốn thuế?

Người ta sẽ nhớ Platini với tư cách cầu thủ đầu tiên giành 3 Quả bóng Vàng châu Âu liên tiếp hay Platini thủ đoạn nhận hối lộ? Người ta sẽ nhớ tới Best với tư cách cầu thủ vương quốc Anh đầu tiên giành Quả bóng Vàng châu Âu (1968) hay một tay cầu thủ từ giã bóng đá đỉnh cao năm 28 tuổi, sống suốt cuộc đời còn lại với tư cách một kẻ nghiện rượu và vũ phu?

Đưa ra câu hỏi cũng chính là câu trả lời. Cáo buộc hiếp dâm không thể xóa nhòa hình ảnh Ronaldo trong dòng chảy lịch sử của bóng đá thế giới.

Ronaldo có thể “lật ngược thế cờ”?

Mọi thứ có vẻ đang chống lại Ronaldo trong vụ kiện này. 27 trang cáo trạng được tờ Der Spiegel tung ra với những bằng chứng rõ ràng về việc Ronaldo đã cưỡng bức Kathryn Mayorga vào ngày 12/6/2009 và chi 375.000 USD để ngăn chuyện này không được công bố sau đó.

Dậu đổ bìm leo, Ronaldo còn phải hứng chịu một cơn bão tố cáo khác. Tờ Daily Mail cho hay đã có ít nhất 3 phụ nữ lên tiếng tố cáo Ronaldo có quan hệ tình dục không được sự đồng ý, hoặc tấn công mình.

Một chuyên gia về luật tại Tây Ban Nha thậm chí còn hiến kế Ronaldo nên quay trở lại Bồ Đào Nha vì luật pháp Mỹ không cho phép dẫn độ nếu đối tượng đang sinh sống trên chính đất nước của họ. Mọi động tĩnh đều hướng tới kịch bản Ronaldo phạm tội.

Liệu có khả năng nào để Ronaldo “lật ngược thế cờ”. Câu trả lời là có. Đội ngũ luật sư của Ronaldo đang làm hết khả năng để chứng minh Ronaldo vô tội trong vụ kiện này. Đoạn băng ghi lại cảnh tình tứ của Ronaldo và Kathryne trong quán bar trước khi vụ việc diễn ra là một trong những chứng cứ có lợi cho Ronaldo.

Ngoài ra, nụ hôn trước khi Ronaldo được cho là thực hiện hành vi cưỡng bức cũng là điều đáng lưu tâm. Nếu Kathryne không chủ động có tình ý với Ronaldo, liệu cô gái Mỹ này có để CR7 hôn mình?

Với chừng đó chứng cớ, những luật sư của Ronaldo có quyền đặt giả thuyết chuyện giữa Ronaldo và Kathryne chỉ đơn giản là tình một đêm và cô gái Mỹ này sau khi biết Ronaldo giàu có như thế nào đã quyết định giả làm nạn nhân để moi tiền từ siêu sao người Bồ bằng một vụ kiện.

Tờ The Sun chuyên săn tin nóng tại Anh cách đây hơn một tuần còn tiết lộ họ đã tìm ra tung tích cô gái bị Ronaldo cưỡng hiếp vào năm 2005, một trong số những nhân vật được cho là sẽ đứng ra ánh sáng để tố cáo CR7 cùng với Kathryne Mayorga.

Song sự thật là The Sun còn tìm luôn được cả tài xế taxi trở cô gái này vào thời điểm rời khỏi phòng khách sạn của Ronaldo cách đây 13 năm. “Anh ấy thật dễ thương” là điều mà cô gái này nói về CR7 với tài xế taxi.

Tài xế taxi Vince Humphrey tiết lộ cô gái kiện Ronaldo tội hiếp dâm năm 2005 đã rất hào hứng và vui vẻ sau khi rời khỏi căn hộ của CR7. Ảnh: The Sun.

“Cô ấy vui đến nỗi còn nói với tôi về việc đặt tên cho những đứa con của cô ấy với Ronaldo. Vài ngày sau, báo chí nói là Ronaldo cưỡng bức cô ta. Tôi sốc và hoang mang thực sự”, tài xế này tiết lộ tiếp.

Câu chuyện tấn công tình dục không hề đơn giản như tất cả tưởng tượng. Năm 2017, phong trào MeToo được khởi xướng sau khi bê bối tấn công tình dục của ông trùm Hollywood Harvey Weinstein với các diễn viên nữ vỡ lở. Ngôi sao người Italy, Asia Argento, người tình cũ của đầu bếp danh tiếng vừa mới qua đời cách đây không lâu, Anthony Bourdain là một trong những nhân tố tích cực của phong trào này.

Song mới đây, chính Argento đã bị nam diễn viên trẻ Jimmy Bennet kiện vì tôi quấy rối, cưỡng ép quan hệ. Khá giống trường hợp của Ronaldo, Argento với Bourdain làm người hậu thuẫn đã chi 380 nghìn USD để đổi lấy sự im lặng của Bennet. Song khi Bourdain qua đời, luật sư cửa Bennet nói rõ ràng thỏa thuận tiền bạc kia vô hiệu và quyết định lên tiếng trước truyền thông.

Phong trào Me Too với Argento chịu không ít điều tiếng sau vụ việc này. Nói chuyện của Asia Argento để thấy không phải lúc nào những “người bị hại” cũng đúng là bị hại.

Ronaldo vẫn vĩ đại

Trước cáo buộc hiếp dâm, Cristiano Ronaldo là chủ nhân của 5 Quả bóng vàng châu Âu, 5 chức vô địch UEFA Champions League cùng hàng chục danh hiệu cá nhân lẫn tập thể lớn nhỏ khác. Xét về mặt thể thao thuần túy, Ronaldo là biểu tượng cho ý chí vươn lên và rèn luyện của vận động viên.

Ronaldo xuất hiện trên sân tập sớm hơn bất kỳ ai, luôn lao vào phòng tập hồi phục thể lực sau chuyến đi xa, câu chuyện về thực đơn ăn ngủ của CR7 cũng là đề tài thu hút sự chú ý của báo giới trong thời gian dài. Khi mới chuyển từ Real Madrid sang Juventus, những bác sĩ đã tiết lộ rằng cơ thể Ronaldo tương đương với một cầu thủ 20 tuổi thay vì 33 tuổi.

Sau cáo buộc hiếp dâm, toàn bộ danh vọng cũng như ảnh hưởng tích cực mà Ronaldo tạo ra với thế giới sẽ biến mất? Dĩ nhiên không. Nếu xóa ngày 12/6/2009 ra khỏi cuộc đời Ronaldo, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn sẽ có được từng đấy danh hiệu như hiện tại.

Giới mộ điệu cần công bằng với Ronaldo trong những cáo buộc này. "Mọi người cần hiểu rằng hiện tại mới chỉ là giả thiết Ronaldo phạm tội. Đến nay vẫn chưa có đủ bằng chứng để buộc tội cậu ấy. Nếu có điều gì đó mà chúng ta có thể chứng minh được lúc này, Ronaldo là một vận động viên phi thường, cầu thủ xuất chúng, người tạo nên uy tín và được đất nước Bồ Đào Nha vinh danh", thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Santos lên tiếng giữa tâm bão cáo buộc hiếp dâm của CR7.

Sự thật đúng như ông Antonio Santos nói. Những hệ quả kinh khủng về tương lai của Ronaldo chỉ là viễn cảnh được truyền thông nhào nặn trong trường hợp siêu sao người Bồ Đào Nha phạm tội. Khi mọi cáo buộc vẫn đang trong quá trình xử lý, việc chỉ trích Ronaldo là việc làm sai về mặt bản chất.

Cáo buộc Ronaldo hiếp dâm nhìn chung là sự kiện không dễ gì để phán xét trong ngày một ngày hai. Mọi lùm xùm xung quanh sự kiện này được hậu thuẫn bởi cơn lên đồng của mạng xã hội cũng như truyền thông, những nền tảng hoạt động dựa theo từ khóa gây chú ý (keyword) mà Ronaldo là cái tên hàng đầu nếu không muốn nói là số một trong giới thể thao.

Trên sân cỏ, Ronaldo vẫn vĩ đại. Ngoài sân cỏ, Ronaldo vẫn là biểu tượng cho ý chí, tấm gương vươn lên cùng sự chuyên nghiệp tuyệt đối của vận động viên thể thao. Còn cáo buộc hiếp dâm? Chừng nào chưa có phán quyết của tòa án, chừng đó tất cả vẫn không thể phán xét Ronaldo.

