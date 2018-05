Cristiano Ronaldo: Khi số mệnh và may mắn bắt CR7 nhận QBV

Chơi mờ nhạt trong trận chung kết Champions League vừa qua nhưng hơn ai hết, Ronaldo vẫn là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu quả bóng vàng.

Ronaldo vừa cùng Real Madrid giành chức vô địch Champions League thứ ba liên tiếp. Tuy vậy, cách Ronaldo cùng Real thắng Liverpool vẫn làm người ta cảm thấy có gì đó không trọn vẹn, như việc họ không quá chơi hay nhưng may mắn song hành và rồi bước lên đỉnh.

Ronaldo và những lần may mắn

Điểm lại, đây không phải lần đầu tiên Ronaldo được may mắn song hành, hay nói cách khác những đội bóng của anh được thần may mắn bảo trợ. Và cứ những lần may mắn đến với anh, siêu sao này đều giành được danh hiệu Quả bóng vàng.

Còn nhớ mùa giải 2015/2016, Real Madrid của Ronaldo khi ấy tiến vào chung kết Champions League khi chỉ phải gặp nhiều đội bóng yếu như Wolfsburg, Roma… trong khi đối thủ của họ - Atletico lần lượt đánh bại ĐKVĐ Hà Lan PSV, ĐKVĐ La Liga và Champions League Barcelona, ĐKVĐ Đức Bayern Munich. Cuối cùng, Real vô địch trên loạt luân lưu khi cú sút của Juanfran đi trúng cột. Và Ronaldo trận ấy, mờ nhạt như chính khi gặp Liverpool.

Ronaldo thực hiện thành công cú đá luân lưu sau khi Juanfran đá trúng cột.

Cùng năm ấy, Bồ Đào Nha vô địch Euro đầy may mắn. Việc “tự dưng” đứng nhì bảng khiến họ rơi vào nhánh đấu dễ, và rồi vào chung kết gặp một tuyển Pháp vừa đánh bại ông lớn Đức. Bồ Đào Nha vô địch – ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng nhớ cú sút của Ginac đã đi trúng khung gỗ. Nếu đó là bàn thắng, Bồ Đào Nha đã thua.

Năm ấy, CR7 vô địch Champions League và Euro, nghiễm nhiên giành bóng vàng.

Ở mùa giải 2014, khi Real vô địch Champions League dưới thời Ancelotti. Ronaldo chơi một trận chung kết mờ nhạt, và ghi được 1 bàn thắng không có nhiều giá trị vào cuối trận từ penalty (sau đó là pha cởi áo ăn mừng). Năm ấy Ronaldo sau khi vô địch Champions League, giành luôn QBV dù mờ nhạt tại World Cup. Neuer và Messi năm ấy chơi cực hay tại World Cup, cũng không đấu được với Ronaldo.

Highlights Bale tỏa sáng rực rỡ giúp Real vô địch Champions League Ngôi sao người xứ Wales vào sân từ ghế dự bị và lập cú đúp giúp Real Madrid giành chiến thắng 3-1 trước Liverpool trong trận chung kết Champions League mùa này.

Và còn năm 2013, Ronaldo tưởng đã mất quả bóng vàng vào tay Ribery thì “bỗng nhiên”, FIFA gia hạn việc bỏ phiếu quả bóng vàng tới sau vòng play-off World Cup 2014. CR7 từ chỗ ít cơ hội giành bóng vàng, chơi tuyệt hay trước Thụy Điển và rồi “nẫng” luôn QBV trước mặt Ribery. Đến nay, đó vẫn là một trong những danh hiệu QBV gây tranh cãi nhất. Nhưng dù thế nào, Ronaldo đã may mắn khi mà đối thủ của anh là Ribery đã chơi tuyệt hay mùa ấy.

Khi may mắn đến một lần, nó sẽ là hiện tượng. Nhưng khi đến nhiều lần, có lẽ đây chính là số mệnh. Số mệnh định sẵn CR7 sẽ vô địch Champions League, và số mệnh cũng để CR7 đoạt bóng vàng.

Một QBV nữa cho CR7?

Những thống kê cũng chỉ ra cứ khi nào CR7 vô địch Champions League thì anh sẽ đoạt QBV năm ấy. Và những dẫn chứng kể trên cũng nói lên rằng Ronaldo, ngoài khả năng phi phàm của bản thân, cũng phải có nhiều may mắn để giành được những chức vô địch kể trên và sau là bóng vàng.

Như mùa giải năm nay, siêu sao người Bồ Đào Nha đã cùng Real đánh bại Liverpool một phần nhờ yếu tố may mắn. Khoảnh khắc Salah rời sân sớm cũng là lúc thế trận thay đổi. Real từ chỗ bị ép, lấy lại quyền kiểm soát bóng. Họ triển khai những pha tấn công, và bắt đối phương mắc sai lầm như Karius với 2 pha bóng rất nghiệp dư, đã phần nào dâng chức vô địch cho Real Madrid.

Ronaldo không để lại dấu ấn gì trước Liverpool trong trận chung kết Champions League.

Đó cũng là những tình huống may mắn của Real Madrid trong trận đấu với Liverpool. Họ có lợi thế nhờ chấn thương của đối thủ, ghi được bàn nhờ sai lầm đối phương. Và dù có đen đủi khi Isco sút bóng chạm xà thì không thể phủ nhận Real đã gặp may trước Liverpool.

Hình ảnh Real, cũng giống như Ronaldo trong trận: không cần quá hay để giành chiến thắng. Hòa cùng tập thể Real, Ronaldo đã may mắn khi chơi một trận cầu dở, nhưng vẫn có chiến thắng trong tay.

Ronaldo với chức vô địch Champions League, vì thế đang là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu QBV. Và dù sắp tới còn là World Cup – sân chơi lớn để các ngôi sao khẳng định mình, thì vẫn không thể phủ nhận danh hiệu cao quý Champions League là lợi thế quá lớn của CR7.

Chỉ Messi cản được CR7

Bởi lẽ những người đang cạnh tranh bóng vàng với anh giờ còn ai? Mohamed Salah – người cạnh tranh trực tiếp Champions League với Ronaldo đã quá đen đủi khi rời sân sớm, và rồi chứng kiến Ronaldo lên ngôi. Cạnh tranh bóng vàng qua Champions League Salah đã thua, giờ chỉ còn World Cup để anh thể hiện mình.

Nhưng Salah có hay đến mấy, thì việc anh chơi cho một đội bóng cỡ Ai Cập cũng chẳng thể giúp Salah tiến sâu. Và tiền đạo này còn đang bỏ ngỏ khả năng tham dự World Cup vì chấn thương.

Messi phải vô địch World Cup mới có thể lấy QBV từ tay Ronaldo?

Vậy chỉ còn Messi là có thể cạnh tranh với Ronaldo mà thôi. Nhưng với Messi, anh chơi hay tại World Cup không là chưa đủ, Argentina của anh còn phải vô địch nữa. Năm 2014, Messi chơi hay nhất World Cup nhưng Argentina thua chung kết, chẳng phải bóng vàng năm ấy vẫn thuộc về Ronaldo đó sao?

Và vì thế, trong trường hợp Argentina không lên ngôi thì Ronaldo chẳng phải chơi quá hay tại World Cup sắp tới để giành thêm 1 QBV nữa trong sự nghiệp. Vô địch Champions League mùa này, dù có phần may mắn cũng là một gói bảo hiểm cho QBV nữa trong sự nghiệp của CR7.

Vậy mới nói, Ronaldo bị số mệnh và may mắn bắt nhận QBV. Và về phần Messi, anh có chống lại được số phần hay không?

