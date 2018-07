Croatia gặp Đan Mạch: Chờ giấy chứng nhận ‘ngựa ô’

Cả Croatia lẫn Đan Mạch đều từng sắm vai bất ngờ thú vị trong lịch sử bóng đá. Trận chiến đêm nay sẽ là thời điểm xác định ai mới là "ngựa ô" tại World Cup 2018 này,

Về mặt danh tiếng, trận chiến Đan Mạch vs Croatia có lẽ chỉ thú vị hơn cặp Thụy Điển vs Thuỵ Sĩ đôi chút tại vòng 1/8. Song không phải vì thế mà những trà dư tửu hậu xung quanh hai quốc gia châu Âu này trở nên nhạt nhẽo. Ngược lại, nếu tìm tòi kỹ vì Đan Mạch và Croatia, thì đây là cặp đấu rất đáng để chờ đợi.

Chủ nhân những bất ngờ

Đan Mạch là chủ nhân của một trong những bất ngờ có lẽ là thú vị nhất lịch sử, dù không liên quan tới World Cup. Năm 1992, chiến tranh Nam Tư nổ ra khiến đội tuyển Nam Tư không thể tham dự vòng chung kết Euro được tổ chức trên đất Thụy Điển. UEFA khi ấy buộc phải gọi Đan Mạch, đội không thể vượt qua vòng loại đi tham dự giải.

Từ địa điểm nghỉ mát, những Brian Laudrup, Peter Schmeichel, Lars Olsen xách vali tới tham dự Euro. Tới đất Thụy Điển, “Những thùng thuốc súng” Đan Mạch cũng chẳng đặt nặng vấn đền thành tích. Các cầu thủ vui vẻ tập luyện, đánh cờ, uống rượu vang, bơi lội… Kết thúc giải: Đan Mạch vô địch sau khi đánh bại cả ĐKVĐ Euro Hà Lan lẫn ĐKVĐ World Cup CHLB Đức.

Đan Mạch từng là chủ nhân chức vô địch Euro 1992, một trong những bất ngờ lớn nhất lịch sử. Ảnh: World Soccer.

Croatia cũng không kém cạnh. Năm 1998, 3 năm sau khi chính thức tuyên bố độc lập. Croatia tới World Cup 1998 với tham vọng khẳng định họ có trên bản đồ bóng đá thế giới. Với những Zvonimir Boban, Robert Prosinecki, Davor Suker, Mario Stanic trong đội hình, Croatia gây hết bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Họ đánh bại ĐKVĐ Euro, ĐT Đức ở tứ kết với tỷ số 3-0 trước khi vươn lên dẫn trước đội chủ nhà Pháp. Bất chấp việc sau cùng cũng thất bại vì hai khoảnh khắc điên rồ của Lilian Thuram thì Croatia đã xác định vị thế không thể bị bỏ qua trên bản đồ bóng đá thế giới. Chiếc huy chương đồng World Cup sau khi đánh bại Hà Lan trong trận tranh giải ba là sự tưởng thưởng rõ ràng cho Croatia.

Croatia cũng tạo ra những bất ngờ tại World Cup 1998 trên đất Pháp với chiếc huy chương đồng. Ảnh: FIFA.com.

Kể lại chuyện cũ để thấy Croatia vs Đan Mạch không “nhàm chán” như những gì phần đồng giới mộ điệu đang suy nghĩ, nhất là sau những trận knock-out đầu tiên nghẹt thở Pháp vs Argentina hay Bồ Đào Nha vs Uruguay. Kẻ thắng trong trận chiến trên sân Nizhny Novgorod sẽ là “ngựa ô” thực sự của giải đấu vốn cũng đang ẩn chứa quá nhiều bất ngờ này.

Tin vào Croatia

Bước vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng D, Croatia dĩ nhiên là đội xứng đáng được xếp cửa trên trong trận chiến này. Dẫu vậy thì cũng không thể coi thường Đan Mạch. Khó có thể có sự đánh giá nào trọn vẹn về đội bóng có biệt danh là “Những thùng thuốc súng” khi ở lượt trận cuối Đan Mạch cùng Pháp đã chơi giấu bài đầy lộ liễu trong một trận cầu quá sức tẻ nhạt.

Nhìn cái cách mà Pháp bùng nổ vào đêm qua trước Argentina để thấy rằng nếu coi thường Đan Mạch, cái giá mà Croatia phải trả sẽ rất đắt. Dẫu vậy thì có thể tin, Croatia giờ có thừa những thất bại đau thương từ tâm lý chủ quan đó, và đội bóng của bán đảo Balkan sẽ có sự dè chừng nhất định.

Modric là cái tên "bảo tín" cho chiến thắng của ĐT Croatia trước Đan Mạch. Ảnh: Reuters.

Euro 2008, bàn thắng phút thứ 119 của Ivan Klasnic vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến người Croatia gần như phát điên. Họ đã gần vòng bán kết Euro hơn bao giờ hết. Song điều không tưởng đã xảy ra khi đúng những giây cuối cùng Semih Senturk phía Thổ Nhĩ Kỳ tung cú sút từ pha phát bóng lên của Rustu Recber gỡ hòa, kéo trận đấu vào loạt luân lưu. Croatia thua.

8 năm sau, sự chủ quan một lần nữa giết chết Croatia khi họ chần chừ không kết liễu Bồ Đào Nha để rồi Ricardo Quaresma ghi bàn đúng phút thứ 117. Luka Modric là nhân chứng sống của hai thất bại đắng ngắt vì chủ quan đó.

Ở tuổi 33, với tấm băng đôi trưởng ĐT Croatia cùng vị thế của một cầu thủ đang chơi hay nhất giải đấu, có thể tin Modric sẽ không để đồng đội sa vào cái bẫy tinh thần đó. Trận chiến với Đan Mạch sẽ không dễ dàng, nhưng Modric biết mình phải làm gì để Croatia giành chiến thắng.