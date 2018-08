CSGT tăng cường xử lý xe khách vi phạm dịp Quốc khánh 2/9

CSGT toàn quốc phối hợp các đơn vị khác huy động tối đa lực lượng, xử lý xe khách vi phạm, hạn chế nạn đua xe, giảm tai nạn giao thông dịp Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới.

Bộ Công an vừa yêu cầu công an các đơn vị, địa phương mở tháng cao điểm bảo đảm an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2018-2019.

Trên đường bộ, CSGT huy động tối đa lực lượng phối hợp các đơn vị khác phát hiện, xử lý nghiêm người điều khiển ôtô, xe máy vi phạm các lỗi: chạy quá tốc độ, lấn làn, vượt ẩu, chở quá số người quy định hoặc chở hàng cồng kềnh.

Dịp 2/9, CSGT toàn quốc sẽ tăng cường xử lý vi phạm.

Đối với xe khách, lực lượng chức năng kiểm soát ngay tại nơi xuất phát, kiên quyết cấm xuất bến các trường hợp không đảm bảo an toàn vận tải khách.

Trên các cao tốc, CSGT tuần tra kết hợp phạt nguội, xử lý nạn đón trả khách, chạy quá tốc độ, nhất là tại các trạm thu phí và cửa ngõ thành phố lớn.

CSGT cùng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động đấu tranh, ngăn chặn hành vi chống đối, đua xe, tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng.

Trên đường sắt, lực lượng chức năng xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn chạy tàu của nhân viên đường sắt; tổ chức kiểm tra, xử phạt hành vi vi phạm của người tham gia giao thông tại các đường ngang dân sinh, đường ngang không có cảnh giới.

Dịp này, Cục CSGT tiếp nhận thông tin phản ánh về tình hình trật tự ATGT qua các số điện thoại: 0692342608 và 0995676767.