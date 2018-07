Cử tri Đà Nẵng đề nghị làm rõ nghi vấn Vũ 'nhôm' có thẻ công an

"Tôi được biết, Vũ chẳng học trường lớp công an nào cả, tại sao ông ta lại có thẻ công an. Nếu đúng như nghi vấn thì ai cấp, cơ quan nào chịu trách nhiệm", cử tri Hùng nêu.

Chiều 24/7, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP và các đại biểu HĐND Đà Nẵng có buổi tiếp xúc cử tri quận Thanh Khê.

Cần làm rõ nghi vấn ông Vũ có thẻ ngành công an

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận này bức xúc về những vấn đề liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, người đang bị Bộ Công an tạm giam).

Cử tri Nguyễn Hùng (trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) tỏ ra phấn khởi khi biết tin các cơ quan tố tụng quyết định đưa Vũ ra xét xử vào ngày 30/7. Theo ông, việc TAND Hà Nội đưa Phan Văn Anh Vũ ra xét xử sẽ làm rõ nhiều sai phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai ở Đà Nẵng.

Ông Huỳnh Đức Thơ. Ảnh: Tiến Đạt.

Ông mong muốn tại phiên xét xử sắp tới, TAND Hà Nội sẽ đưa ra bản án nghiêm minh đối với Vũ và những người liên quan.

Cử tri này cũng đề nghị các cơ quan Trung ương phải làm rõ nghi vấn Vũ có thẻ ngành công an. "Theo tôi được biết, Vũ chẳng học trường lớp công an nào cả. Tại sao ông ta lại có thẻ công an. Nếu đúng như nghi vấn trên thì ai cấp? Cơ quan nào chịu trách nhiệm", cử tri Hùng nêu kiến nghị.

Vũ đã có những hành vi mua chuộc lãnh đạo Đà Nẵng

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biêt Bộ Công an đã khởi tố Vũ với 3 tội danh, gồm: Làm lộ bí mật Nhà nước, Trốn thuế và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Dự kiến, ngày 30/7 TAND Hà Nội sẽ đưa Phan Văn Anh Vũ ra xét xử về tội Làm lộ bí mật Nhà nước.

Cử tri quận Thanh Khê nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Tiến Đạt.

Người đứng đầu UBND TP Đà Nẵng thông tin cơ quan chức năng đang làm rõ nghi vấn Vũ có thẻ công an. "Vũ có thẻ công an với hàm thượng tá như dư luận phản ánh không? Nếu có thì cơ quan nào cấp và ai chịu trách nhiệm? Tất cả vấn đề này, phải chờ cơ quan chức năng điều tra", ông Thơ nói.

Chủ tịch Đà Nẵng cho rằng nếu cơ quan công an không bắt Vũ thì sự việc phức tạp hơn vì liên quan đến nhiều cán bộ, lãnh đạo. "Khi chưa bị bắt, ông ta còn muốn lấy thêm rất nhiều đất, nhà công sản của Đà Nẵng và các tỉnh thành khác", ông Thơ nói.

Cũng theo ông Thơ, trước khi chưa bị bắt, Vũ đã có những hành vi mua chuộc lãnh đạo Đà Nẵng với ý đồ chính quyền địa phương sẽ bán thêm tài sản công cho các công ty mà ông ta góp vốn. "Tuy nhiên, Đà Nẵng cương quyết không thỏa hiệp", ông Thơ chốt lại.

- Vũ "nhôm" tên thật là Phan Văn Anh Vũ (42 tuổi, ngụ tại TP Đà Nẵng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79). Trước khi bị bắt, Vũ được biết đến là một đại gia bất động sản và làm lãnh đạo nhiều công ty. - Tháng 12/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ về tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước, theo Điều 263 Bộ luật Hình sự 1999. - Ngày 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Vũ về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để làm rõ vi phạm pháp luật của người này và các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc mua, bán các nhà, đất công sản tại địa bàn TP Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố khác. - Ngày 18/4, Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản để điều tra về khoản tiền 200 tỷ Ngân hàng Đông Á bị thất thoát.