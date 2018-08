Cục cảnh sát hình sự điều tra vụ cặp vợ chồng bị sát hại trong đêm

Nghi can sát hại cặp vợ chồng ở Hưng Yên được xác định là nam giới khoảng 20 đến 35 tuổi, cao 1m65 đến 1m73. Khi gây án, tên này đội mũ lưỡi trai, đi giày Adidas.

Ngày 22/8, Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với đơn vị nghiệp vụ và Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra vụ án mạng làm 2 người chết xảy ra tại phường Hồng Châu, TP Hưng Yên.

Vụ án xảy ra rạng sáng 17/8, tại một căn nhà nằm trên đường Linh Đài. Nạn nhân là anh Đặng Văn Trường (41 tuổi) và vợ tên Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi).

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Hải Yến.

Anh Trường được phát hiện chết trong phòng ngủ ở tầng một, trên người có nhiều vết thương. Còn chị Hoa cũng bị đâm nhiều nhát.

Được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng nữ nạn nhân không qua khỏi, tử vong lúc 8h cùng ngày.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an điều tra, truy bắt hung thủ gây án.

Đôi giày hiệu Adidas màu tím than hung thủ để lại gần hiện trường. Ảnh: Hải Yến.

Từ dấu vết hiện trường và lời khai người có liên quan, ban chuyên án xác định nghi can gây án là nam giới khoảng 20 đến 35 tuổi, tầm cao 1m65 đến 1m73.

Khi gây án, tên này đội mũ lưỡi trai, đi giày nhãn hiệu Adidas màu tím than, mỗi bên má giày có ba sọc trắng, vùng cổ giày có viền trắng bao quanh, đi tất cổ ngắn màu xám và mặc quần dài, áo tối màu.

Đại diện đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an cho biết lực lượng chức năng đang tập trung lực lượng truy bắt hung thủ đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin liên quan đến vụ án.