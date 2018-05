Cục NTBD nói gì về thông tin sẽ 'cấm biểu diễn' đối với Phạm Anh Khoa?

Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Nguyễn Quang Vinh cho biết các đơn vị tổ chức có quyền gạch tên Phạm Anh Khoa ra khỏi chương trình, phía quản lý chưa can thiệp.

Vụ việc Phạm Anh Khoa bị tố "quấy rối tình dục" trở thành tâm điểm của dư luận những ngày qua. Mới đây, rocker này tiếp tục gây bức xúc trong giới nghệ sĩ với phát ngôn: "Ở showbiz, vỗ mông cũng là một cách chào hỏi".

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng trường hợp của Phạm Anh Khoa nên bị "cấm biểu diễn", "cấm sóng", đó cũng là cách để ca sĩ này có thời gian nhận ra lỗi lầm của bản thân thay vì vẫn mải mê biểu diễn trên các sân khấu lớn, nhỏ.

Ca sĩ Phạm Anh Khoa liên tiếp bị tố quấy rối tình dục.

Trao đổi với Zing.vn về thông tin sẽ cấm biểu diễn đối với Phạm Anh Khoa, ông Nguyễn Quang Vinh - Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cho biết hiện tại phía đơn vị quản lý chưa can thiệp.

"Tùy chương trình, tùy đơn vị tổ chức, bầu show, Phạm Anh Khoa có được biểu diễn hay không, phía quản lý nhà nước chưa thể can thiệp vào việc này", ông Vinh cho hay.

Quyền Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn khẳng định rằng Cục cũng đã biết vụ việc của Phạm Anh Khoa nhưng mới là thông tin trên mạng, trên báo chí và chưa có căn cứ cụ thể.

"Cục phải đợi đủ thông tin, còn việc Phạm Anh Khoa mới là chuyện thái độ, dư luận, chưa có đủ căn cứ để Cục can thiệp. Nghị định biểu diễn cũng chưa cho can thiệp khi mới là dư luận. Trước đây cũng có một số vụ, chiều nọ chiều kia nhưng chưa có bằng chứng cụ thể. Phải có bằng chứng cụ thể, Cục mới can thiệp được", ông Nguyễn Quang Vinh nhấn mạnh.

NSND Quang Vinh - Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

Trước đó, vào tối 13/5, Phạm Anh Khoa đã bị ban tổ chức Rock’n’Share 2018 gạch tên ra khỏi chương trình vì ồn ào "quấy rối tình dục".

Đại diện BTC cho hay: "Sau những phát ngôn của Phạm Anh Khoa trong một talk show phát sóng vào ngày 12/5, làn sóng phản ứng của dư luận quá mạnh mẽ. Chúng tôi không thể làm ngơ việc đó, nhất là show cũng hướng đến những em nhỏ và công việc thiện nguyện. Do đó tôi quyết định cắt những tiết mục của Phạm Anh Khoa trong chương trình".

Động thái của BTC Rock’n’Share 2018 được nhiều người ủng hộ. Nhiều ý kiến bày tỏ, Đài truyền hình và các đơn vị tổ chức khác cũng lên có hành xử tưởng tự với Phạm Anh Khoa thay vì để rocker tiếp tục chạy show và xuất hiện tràn ngập trên màn ảnh nhỏ.

Đơn cử như ngay trong tối 12/5, giữa tâm bão chỉ trích của dư luận, VTV vẫn để Phạm Anh Khoa xuất hiện trong hai chương trình trên sóng, một truyền hình trực tiếp ở VTV1, và một game show đã ghi hình từ trước phát trên VTV3.

Một độc giả của Zing.vn bình luận: "Nhà đài có nghĩ rằng những nạn nhân của Phạm Anh Khoa sẽ tổn thương đến mức độ nào khi thấy người quấy rối, tấn công mình ngang nhiên xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia? Từ bao giờ mà những người vi phạm đạo đức nghiêm trọng mà vẫn đi truyền bá văn hóa? Tôi sẽ không bao giờ coi bất cứ chương trình nào có sự góp mặt của Phạm Anh Khoa nữa".