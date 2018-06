Cục Trẻ em lên tiếng vụ 'hot girl' Bella ngược đãi con trai

Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, cho biết Công an tỉnh Hải Dương đang theo dõi, giám sát chặt chẽ vụ việc và cháu bé hiện phát triển bình thường.

Cung cấp thông tin cho báo chí chiều 29/6, Cục trưởng Cục trẻ em Đặng Hoa Nam khẳng định đơn vị này đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, chính quyền địa phương để giám sát sự việc liên quan tới mẹ con "hot girl" Bella, tên thật là Đoàn Thuý Hà.

Ông Nam cho biết nhờ thông tin phản ánh qua Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111, Cục Trẻ em đã theo dõi, xác minh thông tin vụ việc từ 15/8/2017, sau khi cô này sinh một bé trai ở Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội).

"Chưa thể kết luận cô Bella có vấn đề tâm thần"

“Do người này này liên tục di chuyển, không cư trú ổn định và có nhiều hành vi bất thường khác nhau, tổng đài 111 kết nối chủ yếu với Sở LĐTB&XH thành phố Hà Nội, Hải Dương từ tháng 8/2017. Công an tỉnh Hải Dương đã theo dõi, xác minh các thông tin”, ông Nam cho hay.

Chia sẻ với báo chí về diễn biến mới nhất của sự việc, ông Nam cho biết Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo công an cấp xã, huyện theo dõi bà Đoàn Thúy Hà theo quy định của pháp luật. Do vậy, lực lượng chức năng chưa thể cách ly đứa trẻ với người mẹ này.

Qua đánh giá, xác minh ban đầu, các cơ quan liên quan nhận định rằng người mẹ có biểu hiện hành vi không bình thường và cháu bé phát triển bình thường, chưa có dấu hiệu tổn thương nặng nề hay bạo hành gây hậu quả nghiêm trọng.

Cũng theo ông Nam, tổng đài 111 sẽ phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục xác minh tình trạng, năng lực chăm sóc con của Bella. "Nếu đứa trẻ bị thương tích, cơ quan chức năng sẽ cách ly đứa bé với người mẹ", ông Nam thông tin.

Bên cạnh đó, vị Cục trưởng chia sẻ những video về "hot girl" Bella đang lan truyền trên mạng xã hội chưa đủ kết luận bà mẹ có vấn đề về tâm thần.

“Thông tin trên mạng xã hội cần được xác minh bởi các cơ quan chức năng. Cục Trẻ em sẽ phối hợp với Sở LĐTB&XH tỉnh Hải Dương, cơ quan công an để thực hiện các thủ tục pháp lý, giám định tâm thần với người mẹ này”, ông nói.

"Xâm phạm đến sức khoẻ, tính mạng của cháu bé"

Cũng trong sáng nay, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cũng lên tiếng sau khi nhận được đơn thư của người dân tố giác hành vi xâm phạm quyền trẻ em và mong muốn quyền trẻ em được bảo vệ.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết các hành vi của "hot girl" Bella diễn ra trong thời gian dài. Tuy nhiên, vụ việc chưa được giải quyết triệt để, khiến dư luận bức xúc.

“Chúng tôi nhận thấy hành vi của bà Thúy Hà đã và đang xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của cháu bé. Không đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cháu bé được phát triển toàn diện, vi phạm các quyền của cháu được pháp luật bảo vệ tại Luật Trẻ em, Luật Hôn nhân và Gia đình”, bà Ninh Thị Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khẳng định.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đề nghị Sở LĐ-TB&XH Hải Dương xem xét, xử lý vụ việc để đưa ra được những biện pháp hỗ trợ, can thiệp bảo vệ quyền lợi của cháu bé.

"Hot girl" Bella tên thật là Đoàn Thuý Hà (32 tuổi, thường trú tại xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, Hải Dương).

Đầu năm 2015, Bella bắt đầu thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, với biệt danh "hot girl quỵt tiền". Từ giữa năm 2017, Bella thường xuyên mang con trai hơn 1 tuổi di chuyển nhiều nơi. Bên cạnh đó, cô này còn được cho là có nhiều hành vi ngược đãi, bạo hành con như: hút thuốc lá rồi thả khói phì phèo vào mặt con, để nhiều đồ đạc đè lên người cháu, livestream rao bán con, đặt sát mặt con vào ngọn nến đang cháy, chửi bới, xúc phạm con...

Theo Nghị định 56 Luật Trẻ em 2016, trẻ cần được cách ly khẩn cấp khỏi cha mẹ, trong trường hợp cha mẹ, người bảo hộ không có năng lực để bảo vệ, chăm sóc đứa trẻ hoặc cha mẹ, người bảo hộ là thủ phạm xâm hại, gây tổn hại, bạo lực tới trẻ.