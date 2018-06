Cuộc đột kích nhà trùm xã hội đen Cu Nên của H88

Căn nhà 3 tầng của Cu Nên trên đường Lạch Tray như một khách sạn mini. Khi đột kích, H88 phải sử dụng lựu đạn cay, dọa nổ súng tiêu diệt để kêu gọi toán xã hội đen đầu hàng.

Thành viên H88 kể cuộc đột kích bắt nhóm Cu Nên 70 cảnh sát được huy động bắt giữ trùm xã hội đen Phạm Đình Nên (tức Cu Nên) và đàn em trong căn nhà 3 tầng ở đường Lạch Tray.

Cùng đệ tử trở về từ Hong Kong, Cu Nên (tên thật là Phạm Đình Nên, sinh năm 1957) nhanh chóng lập băng nhóm cạnh tranh với các nhóm xã hội đen khác ở đất Cảng. Liều lĩnh, lắm tiền, ông trùm có 22 tiền án cùng với Dung “Hà”, Lâm “Già” tạo nên thế chân vạc trong giới lưu manh Hải Phòng.

Kế hoạch triệt xóa băng tội phạm manh động này được lực lượng H88 Công an Hải Phòng ấp ủ. Không ai ngờ, Cu Nên sa lưới ngay tại nhà, khi quanh hắn có đến 14 đàn em được trang bị vũ khí.

Cuộc vây ráp tại nhà Cu Nên

Năm 1995, Hải Phòng nổi lên 3 nhóm xã hội đen cầm đầu bởi Cu Nên, Lâm “Già” và Dung “Hà”. Ngoài đâm thuê chém mướn, các nhóm này còn tổ chức đánh bạc và cho đàn em đi cướp các sới bạc của đối thủ.

Nếu Lâm “Già” chuyên bảo kê khu vực cảng thì Cu Nên cắt cứ tại địa bàn Lạch Tray và Lê Chân. Tập hợp nhiều đàn em máu mặt từ thuở cùng vượt biên sang Hong Kong, Nên biến căn nhà ở đường Lạch Tray thành nơi bàn bạc âm mưu cướp bóc trắng trợn.

Cu Nên và cảnh cảnh sát đột kích căn nhà trên đường Lạch Tray. Ảnh: Công an cung cấp.

Qua các nguồn tin, trinh sát H88 nghi ngờ Cu Nên - người có 22 tiền án, tiền sự - liên quan đến một vụ án mạng. Trong lúc điều tra trọng án rơi vào bế tắc, tên này tiếp tục cầm đầu nhóm gần 20 tên gây ra nhiều vụ đâm chém, đòi nợ.

“Tháng 3/1995, Cu Nên cùng 4 tên khác xông vào cướp sòng bạc do một người đàn ông tên Úy mở ở Kiến An. Bọn này sử dụng AK khống chế tất cả những người có mặt, cướp thùng tiền có hơn 200 triệu đồng. Một vài người có ý định giữ lại tài sản đã bị toán cướp đánh bằng báng súng”, trung tá Nguyễn Mạnh Hưng (biệt danh Hưng “Sầu”, thành viên H88) kể.

Ban đầu chủ sòng bạc không hợp tác, phủ nhận chuyện xảy ra vì sợ Cu Nên trả thù và bị công an xử lý tội Tổ chức đánh bạc. Để đảm bảo an toàn cho người liên quan, tránh bứt dây động rừng, các trinh sát bí mật đưa Úy ra tỉnh ngoài. Tác động bằng nhiều cách, cuối cùng chủ sòng bạc đã khai chi tiết việc bị cướp.

Rạng sáng 15/3, trinh sát phát hiện Cu Nên và hơn chục đàn em từ một quán bar về nhà riêng nằm trên đường Lạch Tray. Nhóm này mang theo vũ khí tụ tập chuẩn bị gây án.

Khoảng 70 cảnh sát lập tức vây ráp căn nhà 3 tầng ở trung tâm thành phố. Theo phương án, lực lượng H88 sẽ tiếp cận nhà Cu Nên để khống chế toàn bộ băng cướp. Cảnh sát cơ động và một số lực lượng khác chốt chặn vòng ngoài, sẵn sàng trấn áp khi họ bỏ chạy hoặc phản kháng.

Điều kiện phá án càng thuận lợi khi hôm đó, tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt Tiệp (đối diện nhà Nên) có hội nghị của ngành Hải quan. Ôtô từ nhiều tỉnh thành đổ về, còn cảnh sát cũng được huy động bảo vệ.

“CSGT được lệnh cấm không cho phương tiện vào đường Lạch Tray. Tất cả các lối thoát quanh nhà Cu Nên đều có người chốt chặn. Chọn lúc vợ Nên mở cửa đi chợ sớm, cảnh sát đồng loạt ập vào khống chế hắn”, trung tá Hưng nhớ lại.

Lúc này, 4 đàn em của Cu Nên cầm súng cố thủ trong bể nước khu tập thể. Cảnh sát gọi hàng, cảnh báo sẽ nổ súng trấn áp nhưng chúng không đáp lại. Vài phút sau khi lực lượng vây bắt ném lựu đạn cay, nhóm này mới đầu hàng. Mò dưới bể nước, công an thu được 2 khẩu AK, 2 súng ngắn.

Hơn chục tên cướp được lần lượt được đưa lên ôtô nhưng trong số này không có Cu Nên và 2 đàn em thân cận. Nghi ngờ 3 tên này lẩn trốn đâu đó, cảnh sát lập tức rà soát các căn hộ liền kề thì phát hiện căn phòng chứa đồ trên tầng 4 không có tay nắm nhưng khóa trái.

Nhận định Cu Nên cố thủ bên trong, trinh sát H88 cho tên trùm này 5 phút để đầu hàng nếu không sẽ nổ súng tiêu diệt. Chỉ đến khi nghe tiếng AK lên nòng, Nên cùng đàn em mới giơ 2 tay lên đầu, lững thững bước ra.

Qua nhiều ngày đấu tranh, Cu Nên thừa nhận tổ chức sát hại một thanh niên ở bệnh viện Việt Tiệp. Ngoài ra, tên này còn liên quan hàng loạt vụ chém người đòi nợ thuê và cướp bạc. Sau đó, Phạm Đình Nên bị tòa tuyên án tử hình.

Chỉ huy đội H88 tại thời điểm vây bắt trùm xã hội đen Phạm Đình Nên. Ảnh: Công an cung cấp.

Trấn áp tướng cướp Quân "Chột" chuyên gây án trên sông

Cũng trong năm 1995, băng cướp Quân “Chột” là nỗi khiếp sợ của các thương lái, chủ tàu di chuyển trên sông Lạch Chay, đoạn qua địa phận Kiến An. Nhằm lúc nửa đêm, nhóm này đi thuyền máy tiếp cận tàu chở hàng.

Vác theo AK, súng ngắn cùng đủ loại hung khí, băng của Quân “Chột” bắt tất cả thuyền viên úp mặt vào tường. "Thấy họng súng đen ngòm, nạn nhân hoảng loạn chỉ tả được dáng vóc, không ai dám ngoái cổ nhìn mặt nhóm gây án”, trung tá Hưng - người được giao phụ trách chuyên án này - nói thông tin ban đầu về toán cướp vô cùng mờ mịt.

Lục khi lục soát cướp tiền bạc, trang sức, Quân “Chột” và đồng bọn lấy đủ loại hàng hóa mà tàu chở theo, kể cả thuốc trừ sâu, phân đạm.

Trung tá Nguyễn Mạnh Hưng, cựu thành viên H88. Ảnh: Bá Chiêm.

Khu vực xảy ra cướp nằm giáp ranh giữa Kiến An, An Dương của Hải Phòng với tỉnh Hải Dương. Việc rà soát các ổ nhóm nổi cộm được trinh sát H88 làm ngay khi nhận tin báo. Song do diện đối tượng đông nên việc khoanh vùng như mò kim đáy bể.

Rà đến kênh tiêu thụ vật chứng là gạo và thuốc sâu… trung tá Hưng cùng đồng đội lần ra Quân “Chột”, kẻ mới nổi, nhà ở đầu cầu treo giáp ranh giữa hai quận An Dương và Kiến An. Bằng nhiều kênh thông tin, H88 phát hiện Quân “Chột” chỉ đạo 4 tên khác đều là người ngoại tỉnh gây án ở nhiều nơi.

Trong số các đàn em của Quân, trung tá Hưng quyết định tiếp cận Phương (22 tuổi, quê Thái Bình). Gã này chạy xe ôm.

Trong vai người thu mua nông sản xuất khẩu nông sản, các trinh sát tìm đến Thái Bình để gặp Phương.

Chơi bài ngửa, tổ công tác hôm đó đưa ra nhiều thông tin khiến Phương không khỏi bất ngờ. Cảnh sát cũng gọi người thân anh này đến thông báo sự việc, hứa sẽ tạo điều kiện nếu phối hợp với cơ quan điều tra.

Trưa hôm đó, bến phà Cựu ở quận Kiến An có 2 nhân viên soát vé với dáng người to cao. Họ là những trinh sát đội H88 vốn là giảng viên võ thuật. Các quán hàng rong bên đường được giải tán để sẵn sàng cho cuộc vây bắt tên tội phạm mang hàng “nóng”.

14h, Quân “Chột” mặc áo bay bước xuống phà. Đi được 10 m, tên này cảm thấy bất an liền thò tay rút khẩu K54 dắt ở thắt lưng. Không ai bảo ai, trung tá Hưng cùng 3 trinh sát lao tới quật tên cướp xuống đất. Hai cảnh sát giữ tay không cho Quân “Chột” rút súng, trung tá Hưng và người còn lại nhanh chóng trấn áp, khống chế kẻ phạm tội.

Theo các thành viên H88, lúc bị khiêng vào trạm công an gần đó, Quân “Chột” vẫn lớn tiếng đe dọa: “Tao sẽ bắn chết chúng mày”.

Quá trình bắt giữ, cảnh sát thu một súng 4 ngắn cùng 8 viên đạn. Khi khám nhà tên cướp này, ban chuyên án thu thêm khẩu AK vẫn được toán cướp sử dụng. Kết quả điều tra xác định, Quân “Chột” và đồng bọn đã bắn bị thương 4 nạn nhân trong 10 lần gây án.

