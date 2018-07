Cuộc sống của DJ 56 tuổi bị hủy hoại sau vụ sàm sỡ Taylor Swift

Chia sẻ với tờ Radar Online, DJ David Mueller cho biết cuộc sống của anh đã bị hủy hoại sau vụ kiện sàm sỡ ca sĩ Taylor Swift.

Năm 2013, tờ TMZ đưa tin ca sĩ Taylor Swift đâm đơn kiện DJ David Mueller vì cố tình luồn tay xuống váy, sàm sỡ vòng ba của cô tại hậu trường một đêm nhạc ở Denver, Colorado (Mỹ).

Lúc đó, giọng ca Look what you made me do khẳng định hành vi đụng chạm của ngôi sao 56 tuổi là có chủ đích. “Nếu bức ảnh này được công bố sẽ ảnh hưởng xấu, khuyến khích những hành vi không lành mạnh trong xã hội”, Swift tức giận.

Đến năm 2013, anh đã tố ngược lại “công chúa nhạc đồng quê” vu khống mình, đòi số tiền bòi thường 3 triệu USD. Tuy nhiên, tại phiên xét xử hồi tháng 8/2017, Mueller bị tòa án bác bỏ đơn tố cáo. Ngoài ra, anh chỉ trả Taylor Swift vỏn vẹn 1 USD.

Bức ảnh Taylor Swift chụp cùng DJ David Mueller do TMZ công bố.

Trong cuộc trò chuyện mới đây với tờ Radar Online, Mueller tiết lộ của sống của anh đã bị hủy hoại sau vụ ồn ào với ca sĩ người Mỹ.

“Giờ tôi rất sợ khi phải trò chuyện với phụ nữ. Cảm giác đó như đang ở trong tù. Tôi không còn là chính mình và chẳng muốn đến gần những người phụ nữ nữa”, Mueller thổ lộ.

Tuy vậy, DJ 56 tuổi vẫn khẳng định mình vô tội trong vụ kiện cáo năm xưa. “Làm thế nào bạn có thể sống thật với chính mình? Bạn đã hủy hoại cuộc đời tôi”, Mueller trách móc nữ ca sĩ.

Hồi đầu năm, Mueller chuyển đến làm việc ở đài raido tại Mississippi (Mỹ). Anh cho biết vẫn nhận những câu đùa về vụ việc ở tòa năm xưa, điều đó theo anh là không công bằng. "Tôi thực sự rất buồn. Tôi vẫn cố gắng là quý ông và cẩn thận khi gặp phụ nữ”, Mueller nói.

Nam DJ biết rằng mình sẽ thua ở tòa, nhưng anh không hối tiếc việc đã kiện bạn gái của Joe Alwyn. “Tôi biết nếu mình không làm điều đó, tôi sẽ không thể tha thứ cho mình. Ít nhất bây giờ tuy cuộc sống của tôi đã hoàn toàn đảo lộn, tôi vẫn tự hào với chính mình".

Sau tất cả, anh khẳng định vẫn mong mọi thứ sẽ luôn tốt đẹp với Taylor Swift.